Нурмагомедова победили приёмом. Дебютный бой Абубакара не продлился и раунда

В ночь с 3 на 4 июня состоится яркий турнир UFC Fight Night, на котором выступят сразу два представителя России. Один из них – двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова. Абубакар изначально должен был драться в прелимах, но после вылета одного из бойцов был переведён в основной кард. А ведь дебютировал в лучшем промоушене планеты родственник Орла практически четыре года назад.

9 ноября 2019 года в Москве проводился турнир UFC Fight Night. Соперником Абубакара в дебютном бою стал Давид Завада. К тому моменту немец успел провести в лучшем промоушене на планете два поединка, причём оба раза проиграл. Нурмагомедов же вышел из PFL со статистикой 1-1-1, что также не внушало уверенности. Ожидался затяжной поединок, который должен был преимущественно пройти в партере. Но получилось совсем иначе.

С самого начала первого раунда бойцы начали активно работать в стойке. При этом рисковать никто особенно не хотел, это было заметно. Оба прощупывали дистанцию и искали подходы. Было заметно, что немец очень боится третьего поражения, которое могло перечеркнуть шансы остаться в UFC. Поэтому свой шанс он искал с хирургической скрупулёзностью.

Абубакар не вытерпел и рискнул первым. Он решительно бросился на соперника и перевёл дело в партер. Но именно это и стало самой роковой ошибкой. А всё потому, что немец занял довольно удобное положение. А вот Нурмагомедов всё пытался перейти к решительным действиям, но лишь терял силы, подбирая время для приёма. И этим воспользовался Давид. Он резким движением поймал Абубакара в треугольник и заставил сдаться.

Поражения Абубакара не ждал вообще никто. Но дебютный поединок в организации для него всё-таки завершился провалом. А главное, бой закончился слишком быстро. Но Нурмагомедова это не сломило. Боец собрался и одержал две победы подряд. Поэтому теперь он имеет отличные шансы упрочить свои позиции в UFC. А в соперниках опаснейший Элизеу дос Сантос.