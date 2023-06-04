Он вам не Хабиб. Брат Нурмагомедова наказал соперника за грязь, но проиграл

В ночь с 3 на 4 июня в Лас-Вегасе (США) проходит огненный турнир UFC Fight Night. Он получается знаковым для поклонников смешанных единоборств из России. А особенно потому, что свой очередной бой в лучшем промоушене планеты провёл брат Хабиба – Абубакар Нурмагомедов. Его соперником стал бразилец Элизеу Залески дос Сантос. Для каждого из соперников поединок имел важнейшее значение.
Брат Орла дебютировал в лучшем промоушене планеты с поражения. Неудача в поединке с Давидом Завадой получилась быстрой и очень болезненной. Но затем получилось исправиться перед фанатами. Сначала Абубакар победил Джареда Гудена, а потом оказался сильнее Гаджи Омаргаджиева. Оба раза получилось достичь желаемого результата единогласным решением судей. А дос Сантос вернулся после двухлетнего простоя. Ему было важно показать себя с лучшей стороны.
Новый поединок Нурмагомедов начал активно. Бросился он на соперника с серией ударов, а затем полез в борьбу. Россиянин тотально завладел инициативой и полностью диктовал свои условия. Соперники стали обмениваться опаснейшими ударами коленями. Бразилец начал пропускать. Чувствовалось, что Абубакар ведёт бой, но опасается рискнуть сильнее.
Во втором раунде бойцы вновь решились на размен в стойке. И Нурмагомедов здорово демонстрировал свои навыки. В одном из моментов даже получилось зайти за спину, что для Абубакара стало настоящим подарком. Россиянин снова перешёл к контролю. Но бразилец всё-таки выбрался из этих тисков, а затем неплохо размахался. Сначала попал рукой, а затем добавил коленом. Абубакар же продолжал терпеть и ждать своего шанса. Под занавес пятиминутки он провёл тейкдаун, что стало ещё одним кирпичиком на пути к общему успеху.
А в третьем раунде всё началось тревожно. Абубакар сходу стал пропускать удары, что выглядело непривычно. Бразилец с удовольствием работал в стойке, а затем совсем осмелел и даже полез в борьбу. Но ничего из этого сделать не получилось. Элизеу продолжил опасно попадать в стойке, поэтому Нурмагомедову приходилось терпеть. Тяжелейшее колено прилетело по россиянину, поэтому он попытался несколько раз уйти в борьбу. Но из этого не получилось ничего.
Уже после сигнала о завершении боя бразилец случайно выкинул ещё один удар. И Абубакар не стерпел – отвесил сопернику пощёчину. Благо, серьёзного конфликта не случилось. Дело дошло до судейского решения. Мнения рефери разделились. И всё-таки большинство было на стороне бразильца.
Абубакар проиграл, что вновь должно откинуть его от топовых соперников. С рекордом 2-2 сложно рассчитывать на бои с ведущими представителями рейтинга. Пока дела брата Хабиба в лучшем промоушене мира идут не лучшим образом.
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