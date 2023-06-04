Уходить нужно вовремя. 44-летнего Орловского снова разбили в UFC

В ночь с 3 на 4 июня в Лас-Вегасе (США) прошёл очередной турнир UFC Fight Night. Любопытным он получился и потому, что в предварительном карде выступил 44-летний Андрей Орловский. В соперники он получил Дон'Тэйла Мэйса. Рекорд соперника 9-5 красноречиво намекал на то, что просто не будет. Кроме того, Питбуль свой последний поединок в лучшем промоушене на планете проиграл. А в итоге дело обернулось форменным провалом.
Орловский в свои 44 года дерётся с поразительной частотой. В 2022-м он провёл три поединка. Джареда Вандераа и Джейка Коллье он победил. Правда, оба раза это удавалось лишь раздельным решением. А вот Маркус Рожерио де Лима поставил Андрея в тупик всего лишь за 110 секунд. Поэтому Питбулю было очень важно буквально выгрызть победу.
С самого старта поединка стало понятно, что Мэйс не будет ждать. Он бросился вперёд и раз за разом начал доносить свои удары. Чувствовалось, что Орловский катастрофически не успевает за 31-летним оппонентом. Но главное — с каждой атакой Дон'Тэйл чувствовал уверенность, а Андрей начал сыпаться. И всё-таки стартовый раунд Питбуль отстоял, не позволил сопернику вырубить себя.
Вторая же пятиминутка оказалась для Орловского роковой. Андрей решил рискнуть и пойти ва-банк. Он раскрылся и залез в размен. Но в итоге пропустил тяжелейший удар и буквально обмяк на канвасе. Дон'Тэйл легко оформил добивание и забрал победу в свою копилку. Правда, празднование получилось не совсем корректным. Мэйс делал характерные движения ногами, будто закапывая свою жертву.
Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в телеграм-канале «Матч! Боец».
То, что 44-летний Орловский продолжает выступать на таком высоком уровне, достойно уважения. Но последние бои показывают, что Андрей перестаёт быть конкурентоспособным. И с каждым поединком проблем будет становиться лишь больше. Возможно, Питбулю стоит задуматься о завершении карьеры в UFC. Молодые и голодные до побед парни могут нанести здоровью ветерана серьёзный вред.
У Андрея всегда остаётся возможность выступать на менее статусных турнирах, принимать участие в выставочных боях. Но именно с точки зрения мотивации добиваться чего-то серьёзного ловить в UFC уже нечего. И следующий поединок вполне может стать последним для легендарного великана.
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