Почему в России не так? В Польше собрали огромный стадион и заткнули за пояс UFС

3 июня состоялся стадионный турнир польского промоушена KSW. Он давно находится в поле зрения поклонников смешанных единоборств, поскольку руководство умеет делать шоу. Но это событие совершенно точно войдёт в историю, поскольку получилось оно грандиозным. В качестве места проведения поляки выбрали «Национальный стадион Варшавы», который может вместить до 70 тысяч зрителей. Аншлага не было, но трибуны практически без пустых мест радовали глаз.

Отдельно стоит отметить организаторов, которые продумали визуальное сопровождение турнира. Всё буквально искрилось, а трибуны в восторге ставили рекорды громкости. Но не только около октагона в этот вечер было жарко. Поединки получились фантастическими, а некоторые навсегда войдут в историю MMA.

Бой Кшиштофа Гловацкого и Патрика Толкачевского вызывал повышенный интерес у местной аудитории. Все ждали лютых разменов в стойке. А всё потому, что Кшиштоф – профессиональный боксёр, который дебютировал в MMA. Уже в первом раунде Гловацки попал в сложнейшее положение. Он оказался на канвасе под Толкачевским и получал увесистые удары. А потом внезапно выкинул один удар, которым наглухо вырубил Патрика. Нокауты из такого положения – не просто редкая, а практически уникальная вещь.

Права принадлежат KSW. Посмотреть видео можно на YouTube-канале KSW.

На этом шоу не закончилось. В карде значился поединок 42-летнего Мамеда Халидова. Сложно поверить, что он выступает на профессиональном уровне с мая 2004 года. В его противостоянии со Скоттом Аскемом был равный счёт – 1:1. Опытный боец сработал просто идеально. Поймал соперника на ошибке, выписал убойнейшее колено точно в голову и брутально добил оппонента.

Права принадлежат KSW. Посмотреть видео можно на YouTube-канале KSW.

Проведение таких турниров просто необходимо MMA. Смешанные единоборства такого уровня даже затмевают ивенты лучшего промоушена планеты – UFC. На фоне грандиозного стадионного шоу от KSW событие Fight Night от банды Даны Уайта выглядело блёкло. Ни переполненных трибун культовой арены «APEX» в Лас-Вегасе, ни боёв подобного уровня напряжения. Поэтому KSW можно выразить только уважение. Хочется надеяться, что промоушен и дальше продолжит проводить турниры такого же масштаба.

В России, к сожалению, представить событие подобного размаха пока невозможно. Но у этого есть объективные предпосылки. Во-первых, пока культура больших стадионных турниров только зарождается и приживается. Во-вторых, у нас намного больше равнозначных лиг, которые буквально перетягивают звёзд в разные стороны. А в Польше все топы в одном месте, что позволяет делать карды мечты без мучительных переговоров. Но, стоит отметить, пример поляки подают весьма положительный.