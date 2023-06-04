Трагедия в российских ММА. Школьник погиб после удара в голову

Смешанные единоборства – опасный вид спорта, поскольку бойцы ежедневно рискуют своим здоровьем. Конечно, медицина постоянно развивается, что позволяет следить за состоянием спортсменов. Кроме того, совершенствуется экипировка, перчатки и шлемы в отдельных видах позволяют минимизировать риски. Но из города Белогорск, который расположился в Амурской области, пришли печальные новости.
В ФОКе имени героя России Сергея Солнечникова проводились традиционные соревнования – открытый Кубок спортклуба «Родина» по боям смешанного стиля. Всё проходило спокойно, спортсмены выдавали яркие поединки, зрители радовались за своих любимцев. Но посреди турнира пришлось остановить всё. В октагоне произошла трагедия. 16-летний подросток пропустил тяжелейший удар ногой в голову и рухнул на пол. Спасти парня не удалось.
Первым о трагедии в своих социальных сетях сообщил мэр Белогорска Станислав Мелюков. Он раскрыл подробности случившегося инцидента. Мелюков гарантировал, что до турнира были проведены все необходимые подготовительные мероприятия. А каждый боец предоставил согласие родителей на участие несовершеннолетних спортсменов. Но было и одно «но», о котором Станислав не стал молчать.
Согласно регламенту турнира бойцы этой возрастной категории должны были выступать в шлемах. Но главный судья соревнований, он же глава региональной организации, принял решение проигнорировать это требование. В итоге экипировка, которая могла спасти парню жизнь, была оставлена в раздевалке. А тяжелейший удар в незащищённое место оказался летальным.
Следственные органы и прокуратура Белогорска уже начали проверку по данному инциденту. Хочется надеяться, что они быстро разберутся в ситуации и накажут виновных. Тогда в будущем никому не придёт в голову пренебрегать правилами, направленными на защиту жизни и здоровья бойцов.
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