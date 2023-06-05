UFC 289: возвращение легендарной Нуньес и новый соперник Махачева. LIVE

В ночь с 10 на 11 июня состоится грандиозный номерной турнир UFC 289. Он пройдёт на «Rogers Arena» в Ванкувере. В соглавном бою вечера сойдутся Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш. Этот поединок в лёгком весе имеет статус претендентского. А обладателем чемпионского пояса является россиянин Ислам Махачев. В главном бою вечера будут биться Аманда Нуньес и Ирен Алдана. На кону титул чемпионки UFC в женском легчайшем весе, которым обладает бразильянка.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Гэтжи объяснил, как, по его мнению, должен определиться следующий соперник Ислама Махачева
Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи высказался о том, с кем должен провести свой следующий поединок действующий чемпион дивизиона Ислам Махачев.
«Рейтинги составляют не просто так. Возможно, они не такие честные, как мы думаем, но Порье — второй в нём, я — третий, а в другом бою будут биться первый номер Чарльз Оливейра и четвёртый — Бенеил Дариуш. Чемпион должен с кем-то драться. Если там выиграет Дариуш, то он должен драться с Махачевым, а следующим в очереди будет тот, кто выиграет в нашем бою с Порье. Если же победит Оливейра, то в Абу-Даби должен выходить один из нас с Дастином», — сказал Гэтжи в интервью Даниэлю Кормье.
UFC 289 с главным боем Нуньес – Алдана где смотреть
Турнир UFC Fight Night покажут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». Также посмотреть весь бойцовский вечер можно на платформе UFC Fight Pass.
Бенеил Дариуш рассказал, в чём ключ к победе над Исламом Махачевым
Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгкой весовой категории, рассказал, что нужно делать, чтобы выиграть у действующего чемпиона дивизиона Ислама Махачева.
«Вещь, которая меня удивила в бою Оливейры с Махачевым, — контроль дистанции. Думал, что Чарльз проделает более хорошую работу в этом аспекте, но он этого не делал. Он попытался оказывать давление и идти вперёд, из-за чего появились дыры в обороне. Даже с тейкдаунами было так, он очень хотел перевести Махачева и в итоге был пойман на встречном движении. Контроль дистанции — ключ к победе над ребятами вроде Ислама», — приводит слова Дариуша MMAJunkie.
UFC 289 когда начало
Турнир UFC 289 состоится в ночь c 10 на 11 июня. Начало ранних прелимов — в 02:00 мск. Основной кард стартует в 05:00 по московскому времени.
Нуньес должна была драться с другой соперницей
Бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Джулианна Пенья не смогла провести поединок с действующей обладательницей титула Амандой Нуньес. Она получила травму. Ранее Пенья и Нуньес уже дважды встречались. В декабре 2021 года победу одержала Джулианна, а в июле 2022-го сильнее была Нуньес, за счёт чего она вернула себе чемпионский титул.
Полный кард турнира UFC 289
Основной кард
- Аманда Нуньес – Ирен Алдана;
- Чарльз Оливейра – Бенеил Дариуш;
- Майк Мэлотт – Адам Фюгитт;
- Дэн Иге – Нэйт Ландвер;
- Марк-Андре Барио – Эрик Андерс.
Предварительный кард
- Нассурдин Имавов – Крис Кёртис;
- Халил Раунтри мл. – Крис Дакас;
- Миранда Маверик – Жасмин Джасдависиус;
- Айманн Захаби – Аори Кюиленг;
- Кайл Нельсон – Блэйк Билдер.
Ранние прелимы
- Дэвид Дворак – Стефен Эрцзег;
- Диана Белбита – Мария Оливейра.
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