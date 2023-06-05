UFC 289: возвращение легендарной Нуньес и новый соперник Махачева. LIVE

Оливейра и Дариуш подерутся со второй попытки. Все подробности – в онлайне «Чемпионата».

В ночь с 10 на 11 июня состоится грандиозный номерной турнир UFC 289. Он пройдёт на «Rogers Arena» в Ванкувере. В соглавном бою вечера сойдутся Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш. Этот поединок в лёгком весе имеет статус претендентского. А обладателем чемпионского пояса является россиянин Ислам Махачев. В главном бою вечера будут биться Аманда Нуньес и Ирен Алдана. На кону титул чемпионки UFC в женском легчайшем весе, которым обладает бразильянка.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.