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UFC 289: Нуньес – Алдана, Оливейра – Дариуш, где смотреть онлайн-трансляцию, лайв, кто фаворит

UFC 289: возвращение легендарной Нуньес и новый соперник Махачева. LIVE
Сергей Сорокин
Нуньес/Оливейра/Дариуш
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Оливейра и Дариуш подерутся со второй попытки. Все подробности – в онлайне «Чемпионата».

В ночь с 10 на 11 июня состоится грандиозный номерной турнир UFC 289. Он пройдёт на «Rogers Arena» в Ванкувере. В соглавном бою вечера сойдутся Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш. Этот поединок в лёгком весе имеет статус претендентского. А обладателем чемпионского пояса является россиянин Ислам Махачев. В главном бою вечера будут биться Аманда Нуньес и Ирен Алдана. На кону титул чемпионки UFC в женском легчайшем весе, которым обладает бразильянка.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Ислам Махачев ждёт нового соперника:
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Вместо второго пояса — унылый реванш? Карьера Махачева начала пробуксовывать
UFC 289 с главным боем Нуньес – Алдана где смотреть UFC 289 когда начало Полный кард турнира UFC 289
Live Сергей Сорокин

Гэтжи объяснил, как, по его мнению, должен определиться следующий соперник Ислама Махачева

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи высказался о том, с кем должен провести свой следующий поединок действующий чемпион дивизиона Ислам Махачев.

«Рейтинги составляют не просто так. Возможно, они не такие честные, как мы думаем, но Порье — второй в нём, я — третий, а в другом бою будут биться первый номер Чарльз Оливейра и четвёртый — Бенеил Дариуш. Чемпион должен с кем-то драться. Если там выиграет Дариуш, то он должен драться с Махачевым, а следующим в очереди будет тот, кто выиграет в нашем бою с Порье. Если же победит Оливейра, то в Абу-Даби должен выходить один из нас с Дастином», — сказал Гэтжи в интервью Даниэлю Кормье.

11:04 Сергей Сорокин

UFC 289 с главным боем Нуньес – Алдана где смотреть

Турнир UFC Fight Night покажут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». Также посмотреть весь бойцовский вечер можно на платформе UFC Fight Pass.

11:04 Сергей Сорокин

Бенеил Дариуш рассказал, в чём ключ к победе над Исламом Махачевым

Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгкой весовой категории, рассказал, что нужно делать, чтобы выиграть у действующего чемпиона дивизиона Ислама Махачева.

«Вещь, которая меня удивила в бою Оливейры с Махачевым, — контроль дистанции. Думал, что Чарльз проделает более хорошую работу в этом аспекте, но он этого не делал. Он попытался оказывать давление и идти вперёд, из-за чего появились дыры в обороне. Даже с тейкдаунами было так, он очень хотел перевести Махачева и в итоге был пойман на встречном движении. Контроль дистанции — ключ к победе над ребятами вроде Ислама», — приводит слова Дариуша MMAJunkie.

11:03 Сергей Сорокин

UFC 289 когда начало

Турнир UFC 289 состоится в ночь c 10 на 11 июня. Начало ранних прелимов — в 02:00 мск. Основной кард стартует в 05:00 по московскому времени.

11:03 Сергей Сорокин

Нуньес должна была драться с другой соперницей

Бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Джулианна Пенья не смогла провести поединок с действующей обладательницей титула Амандой Нуньес. Она получила травму. Ранее Пенья и Нуньес уже дважды встречались. В декабре 2021 года победу одержала Джулианна, а в июле 2022-го сильнее была Нуньес, за счёт чего она вернула себе чемпионский титул.

11:01 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC 289

Основной кард

  • Аманда Нуньес – Ирен Алдана;
  • Чарльз Оливейра – Бенеил Дариуш;
  • Майк Мэлотт – Адам Фюгитт;
  • Дэн Иге – Нэйт Ландвер;
  • Марк-Андре Барио – Эрик Андерс.

Предварительный кард

  • Нассурдин Имавов – Крис Кёртис;
  • Халил Раунтри мл. – Крис Дакас;
  • Миранда Маверик – Жасмин Джасдависиус;
  • Айманн Захаби – Аори Кюиленг;
  • Кайл Нельсон – Блэйк Билдер.

Ранние прелимы

  • Дэвид Дворак – Стефен Эрцзег;
  • Диана Белбита – Мария Оливейра.
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