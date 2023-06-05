Последний бой Кости Цзю. Легенду нашего бокса разбил британский Рокки

Ровно 18 лет назад последний поединок в карьере провёл легендарный боксёр, бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю. 35-летний Цзю приехал в Манчестер к любимцу местной публики, британцу Рикки Хаттону, который был на 10 лет младше и имел солидный рекорд 38-0. Увы, финальный бой сложился для нашего спортсмена провально.

Бой с Хаттоном стал для Кости Цзю очередным испытанием. После легендарной победы над Забом Джудой Цзю стал боксировать гораздо реже, ему даже пришлось оставить два чемпионских пояса, так как проводить их защиту не представлялось возможным. Для сравнения, с 2001 года и до встречи с Хаттоном Костя провёл лишь три поединка, а его соперник за этот же период времени вышел в ринг 12 раз.

Голодный до побед британец боксировал при своих болельщиках, вдобавок и рефери в ринге оказался соотечественником Рикки. Тот напор, с которым Хаттон проводил свои поединки, потрясал, и главный вопрос заключался в том, сумеет ли Цзю подобрать ключ к стилю оппонента. Интересно, что Цзю во второй раз за всю свою карьеру не сумел сделать вес. Нет, в категорию он в итоге влез, но на это ему понадобились вторая попытка и дополнительные 50 минут. Это был небольшой звоночек, что Костя находится не в самом оптимальном состоянии.

Старт поединка остался за Хаттоном, который, как и предполагалось, стал резко напирать на чемпиона. Цзю неплохо справлялся и, проиграв два стартовых раунда, стал понемногу забирать поединок. Костя чаще попадал, а постоянный прессинг британца не приносил тому плоды. При этом стоит отметить, что Рикки оказался буквально Рокки, если вспомнить знаменитый фильм: Хаттон принимал огромное количество ударов, но продолжал следовать своему плану и упрямо шел вперёд. И план этот сработал.

Рикки Хаттон против Кости Цзю Фото: John Gichigi/Getty Images

Во второй половине поединка сказались 10-летняя разница в возрасте и лучшая функциональная подготовка претендента. Казалось, Хаттон должен был вымотаться из-за такого энергозатратного стиля, но устал Цзю. Начиная с восьмого раунда британец доминировал в ринге, перебивал чемпиона и местами просто избивал Костю. Российскому боксёру приходилось тяжело, но он изредка отвечал, хотя было видно, что удары Цзю выбрасывает из последних сил.

Нельзя не сказать и про работу рефери, который позволял британцу много клинчевать, вести излюбленный грязный бокс и наносить запрещённые удары. Цзю несколько раз предупредили за удары ниже пояса, хотя они приходились точно в резинку боксёрских трусов Хаттона, а Рикки мог себе позволить откровенно пробить в пах и не удостоиться снятия балла. Вряд ли Цзю в этот вечер проиграл из-за действий рефери, но определённое преимущество судья хозяину ринга дал.

В 11-м раунде Хаттон продолжал штурмовать Цзю, чемпион же практически не отвечал на атаки британца.

«Именно тогда я понял, что почти невозможно выиграть этот бой», — скажет потом Костя Цзю про 11-й раунд.

Перед заключительной трёхминуткой в углу Хаттона продолжали настраивать британца на решающую концовку, однако это оказалось лишним. Цзю сидел на стуле и практически не реагировал на вопросы своего угла. Он лишь молча попытался встать и выйти на 12-й раунд, но тренер Джонни Льюис не позволил ему это сделать, выбросив полотенце. Это было абсолютно верное решение. Шансов спасти бой, забрав последний раунд, не было. Хаттон вёл на карточках всех трёх судей (107-102, 106-103, 105-104), и Костю мог спасти только нокаут. Однако нокаутировать британца чемпион был не в состоянии.

Хаттон под овации местной публики бурно радовался победе, но при этом отдал дань уважения россиянину, долго говоря что-то ему на ухо. Цзю покидал ринг также под овации, которые подарили ему британские фанаты. Казалось, этим можно и нужно гордиться — что тебя так провожают в Манчестере, где ты только что бился с местным боксёром. Но Косте было не до этого. Он проиграл свой последний бой в карьере, хотя объявит о том, что повесил перчатки на гвоздь, уже позднее.

«После боя у меня кровь шла в туалете. И это не один день. Не самое приятное ощущение. Как будто шарик протыкается и всё медленно оттуда уходит», — рассказывал в интервью «Спорт-экспрессу» Костя Цзю.

Костя рисковал изначально, согласившись на бой с Хаттоном в Манчестере. Уже после поединка он скажет, что смена часовых поясов и акклиматизация сказались на его физическом состоянии. Плюс местная публика и местный рефери. Плюс проблемы с весогонкой. Причин этому поражению можно найти много, но опыт Цзю просто-напросто не смог противостоять в тот вечер молодости, напору и желанию победить Хаттона.