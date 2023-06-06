«Устрою бунт, если не дадут Ислама». Победить Махачева может только один легковес

В ночь с 10 на 11 июня в Ванкувере (Канада) состоится номерной турнир UFC 289. В соглавном событии вечера встретятся первый и четвёртый номера рейтинга лёгкого веса – экс-чемпион организации Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш. К этому поединку будут прикованы взгляды и российских любителей ММА, так как победитель получит титульный бой с Исламом Махачевым. Оливейра уже дрался с российским чемпионом и проиграл во втором раунде, а вот Бенеил до сих пор ждёт свой титульный шанс. И, кажется, Дариуш – единственный боец лёгкого дивизиона, который способен сместить Махачева с трона.

Бенеил достаточно возрастной и опытный спортсмен. 34-летний уроженец Ирана выступает в UFC уже восемь лет. На старте Дариуш выдал серию из пяти побед в организации, в том числе победив парней с большими именами — Майкла Джонсона и Джима Миллера. Период с 2016 по 2018 год был для иранца, пожалуй, самым сложным в карьере: из шести боёв он выиграл только два. Но Бенеилу удалось не только завершить чёрную полосу, но и выйти на потрясающую серию из восьми побед. Это второй показатель в дивизионе после Махачева.

Да, в этой победной серии Дариуша, на первый взгляд, нет серьёзной оппозиции. Победа над Тони Фергюсоном пришлась уже на спад Эль Кукуя, когда его стали побеждать все подряд. Крепкий польский боец Матеуш Гамрот, побеждавший Армана Царукяна, на поединок с Бенеилом выходил под девятым номером рейтинга, в то время как Дариуш был шестым.

Но это не должно умалять заслуг Бенеила. Иранец отлично делает свою работу, ни от кого не бегает и соглашается на бои с теми соперниками, которых ему даёт UFC. Вспомните, что говорили про Махачева до того, как он стал чемпионом. Россиянину ставили в вину крайне слабую оппозицию, утверждая, что он не заслуживает титульного шанса. А затем Ислам смял действующего чемпиона лёгкого веса, а через три месяца одолел первого номера P4P.

У Дариуша ситуация точно такая же. Иранец побеждает тех, кого ему дают. И Оливейра должен стать очередной жертвой Бенеила, которая в итоге подарит ему титульный шанс. И иранец может этим шансом воспользоваться.

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Дариуш – не самый яркий боец, но свою работу делает мастерски. У Бенеила приличная стойка, он умеет держать соперника на дистанции и перебивать его… Поединок с Гамротом показал, что иранец хорош в защите от тейкдаунов: сколько ни старался Матеуш, ничего в борьбе он не сумел предложить Дариушу. Да, было несколько успешных тейкдаунов, но никакого развития они не получили. А ведь поляк очень хорош в борьбе.

Бенеил – умный спортсмен, который не станет рисковать и раскрываться как, например, кто-то из троицы Порье – Гэтжи – Чендлер. И перевести такого оппонента на землю будет крайне тяжело. Дариуш хорош в джиу-джитсу, где у него чёрный пояс, поэтому, даже если Бенеил окажется в партере, то поймать его на приём – задача не из простых. А если бой Бенеила и Махачева будет проходить в стойке, то вряд ли здесь будет преимущество у чемпиона. Иранцу вполне по силам перебить Ислама и забрать победу решением.

Да с мотивацией у Даруша полный порядок. Он твёрдо настроен получить титульный шанс: «Боссы UFC не из тех, кто часто даёт слово. На этот раз, когда я разговаривал с UFC, мне сказали, что если я одолею Чарльза Оливейру, то стану главным претендентом. Не часто они дают мне слово, но на этот раз они это сделали. Поверю им на слово. Но если я не получу титульный бой, то, наверное, последую совету Джастина Гэтжи и устрою бунт», – приводит слова Дариуша MMA News.

Но для того, чтобы выйти на Махачева, Дариушу в очередной раз придётся доказать свою состоятельность. Впереди его ожидает не самый лёгкий соперник, которого не стоит сбрасывать со счетов: Оливейра заинтересован в победе не меньше, чем Бенеил, и жаждет реванша с Махачевым. И если Дариуш разберётся с заряженным бразильцем, то других вариантов, кроме титульного боя в Абу-Даби, просто не будет.