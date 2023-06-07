«Нокаутирую этого засранца из Австралии». Цзю разозлил великого американца

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), американец Джермелл Чарло жёстко проехался по временному чемпиону по версии WBO Тиму Цзю – старшему сыну легендарного Кости Цзю. Чарло залетел в прямой эфир в своих социальных сетях и не постеснялся в выражениях в адрес Цзю.

«Когда врачи мне разрешат, я нокаутирую этого засранца из Австралии, вот и всё, что я могу сказать, — заявил Джермелл. — Да, он постоянно открывает рот в мой адрес. В первом среднем весе я был и остаюсь королем. Зарабатывай себе известность. Когда я встречусь с тобой, для тебя всё будет кончено. Я абсолютно серьёзен. Меня ждут большие дела».

Похоже, абсолютного чемпиона мира задели недавние слова Тима Цзю. На днях его укусила собака, из-за этого пришлось сделать операцию. Но Тим всех успокоил: назначенный на 18 июня бой против мексиканца Карлоса Окампо остаётся в силе.

«Собака немного покусала меня, но ничего страшного, — сказал Тим Цзю. — Я в порядке. Ткани и мышцы не задеты. Первым делом я подумал: «Чёрт, это не очень хорошо». Обошлось. В этой ситуации многие бы отказались от боя, но я не такой. Если бы не мог бить правой, то бил бы левой. Чувствую, что по-прежнему лучший боец дивизиона. Побью любого – даже одной рукой».

Чарло в мае 2022 года завоевал титул абсолютного чемпиона мира, нокаутировав Брайана Кастаньо. Через месяц стало известно, что Тим Цзю станет новым соперником Джермелла, бой за все четыре пояса первого среднего веса был назначен на 28 января 2023 года. Но за месяц до поединка Чарло выбыл с тяжёлой травмой руки и до сих пор проходит восстановление.

Цзю не стал дожидаться чемпиона и провёл бой с Тони Харрисоном за временный пояс WBO. Тим победил техническим нокаутом, однако и на этом не остановился. Понимая, что Чарло по-прежнему не в состоянии боксировать, команда Цзю согласилась на защиту временного пояса против Карлоса Окампо 18 июня.

И при этом Цзю в каждом своём интервью так или иначе задевал Чарло. Тим говорил о том, что вместо восстановления Джермелл развлекается в Лас-Вегасе, о том, что абсолютный чемпион уже никогда не вернётся на прежний уровень, что его время прошло и что именно Тим – новый король дивизиона.

Раньше казалось, что Чарло не очень заинтересован в поединке с Цзю. Но постепенно Тим стал набирать популярность не только за счёт фамилии отца. Он нокаутировал Харрисона, который, кстати, нанёс Чарло единственное поражение в карьере. Он не сидит и не ждёт Джермелла, а принимает новый вызов в лице Карлоса Окампо, хотя вполне мог дожидаться боя за звание абсолютного чемпиона мира. Тим постоянно на слуху и добавил в трэш-токе, понимая, что по-другому вытащить Чарло с дивана крайне сложно. И план сработал. У чемпиона сдали нервы, и он заявил, что бой с Цзю обязательно состоится.

Теперь у старшего сына бывшего абсолютного чемпиона мира осталась промежуточная задача – не провалиться 18 июня. Бой с Окампосом не будет лёгкой прогулкой, но победа над мексиканцем в очередной раз докажет состоятельность Тима Цзю и законность его претендентского права на звание абсолютного чемпиона мира.