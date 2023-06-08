«Стресс, депрессия и биполярка». Алексеева честно рассказала о дебюте в UFC

В ночь с 29 на 30 апреля в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 223 дебютировала Ирина Алексеева. Наша соотечественница ярко ворвалась в лучший промоушен на планете. Россиянка победила, а затем выдала огненное интервью в октагоне, которое успело стать вирусным. Мы поговорили с Русской Рондой о трудностях перед первым поединком и планах на будущее.

– После возвращения в Россию вы столкнулись с жуткой акклиматизацией. Что случилось?

– Были очень серьёзные проблемы. Когда была в США, у меня вообще никакой акклиматизации не было, несмотря на разницу в 14 часов с Екатеринбургом. Уезжала из России, когда шёл снег, а там – +25. Я приехала туда, и мне было комфортно, хотя многие говорили, что приезжают туда и около недели чувствуют себя не очень хорошо. У меня было всё здорово.

У меня так всегда было. Когда в Японию на чемпионат мира по самбо летала, вернулась домой, мне неделю было не очень. Вот и теперь — приехала и хотела спать. Меня рубило днём так, будто уже поздняя ночь. С головой вообще были проблемы серьёзные какие-то. Я понимала, что ещё очень тяжёлый тренировочный период у меня был. Плюс в январе болела бронхитом, больше двух недель лежала с температурой.

Видимо, всё это накопилось. Я очень сильно держала себя, чтобы не заболеть перед боем. И моральные моменты сказались, когда уже после боя приехала. Даже перелёты перенесла очень спокойно, хотя было четыре в одну сторону и четыре — в другую.

– Вы находитесь в Сочи. Уехали перезагрузиться?

– На самом деле, нет. Я уже была в подготовке, занималась восстановлением мышц после диет, укрепляла мышечный корсет. Это кардио, велосипед, бывало, по 100 километров в день проезжала. Всё запланировано было. Но меня друзья звали в Сочи ещё 1 июня. Я отказывалась, потому что нужно было заниматься делами.

Они мне позвонили и сказали, что зря не приехала. Я психанула и сорвалась к ним. Но мы ходим на тренировки. Ребята хорошего уровня. Они нигде не дерутся, выступают по любителям. Очень достойно выступают и выигрывают даже профессиональных спортсменов. У них на первом месте тоже встать, покушать и потренироваться. Я даже загорела на тренировке.

– Что-нибудь уже слышно по поводу следующего боя в UFC?

– Мы с менеджером разговаривали, он спросил, когда хотела бы подраться. Я готова уже в августе, сентябре или октябре. Он предложил именно осенью. Летом много кто отдыхает. В основном все ездят по лагерям, хорошие спарринг-партнёры уезжают на отдых с детьми. И чтобы не попасть в такую ситуацию, мы решили подготовиться, подождать. Я согласна на любую дату, веса я много не набрала. Будет лучше подраться осенью.

– Хотелось бы подраться на турнире в Абу-Даби?

– Было бы неплохо попасть на номерной турнир. Но я понимаю, что начинающий боец. Маловероятно, что меня поставят в номерной турнир. Туда обычно ставят более звёздных и сильных. Но кто его знает? Мне кажется, я неплохо о себе заявила. В UFC в социальные сети выложили сразу три моих видео. Думаю, это тоже о многом говорит. Они поняли сразу, что я могу навести шума. Если мне ещё язык подучить, так они вообще там с ума сойдут. Ещё до боя наводила много движух, меня запомнили все. И теперь Марина Мохнаткина и Сергей Спивак говорят, что все спрашивают про меня.

Ирина Алексеева Фото: Jeff Bottari/Getty Images

– Как получилось со всеми так быстро подружиться?

– Я вообще там общалась жестами. У меня это всегда очень весело получается. Люди, которые дрались за неделю до меня, сидели и умирали, а я постоянно движухи наводила, у них сразу силы появлялись. Бразильцев выгоняла с бассейна – они не вылезают, я туда – бомбочкой. Если бы ещё выучила язык, было бы вообще… Там один тренер сказал, что я за неделю начала уже разговаривать.

– А вы специально где-то занимаетесь языком?

– Я нигде не занимаюсь. У меня есть именно разговорный. Книжки книжками, учителя учителями. Они там не жили, не знают. Я занималась английским два месяца, мне это помогло процентов на пять. Когда люди говорят, ты слышишь, запоминаешь, как они говорят. Сам потом повторяешь. Мне так лучше, когда там находишься и всё изучаешь.

Ирина Алексеева Фото: Jeff Bottari/Getty Images

– По поводу вашего дебюта и проваленной весогонки. Это было сознательное решение?

– Нет, я просто, когда приехала, попала в очень неприятную ситуацию. У меня не было секундантов, никого не было. Я не могла добраться до зала, потому что такси не могла заказать. У меня российская карта, а за наличку поехать не могла. На улице тоже не могла нигде тренироваться. На улице не было никаких площадок. Я просто один раз побегала — и всё. А мне же как-то нужно было тренироваться, чтобы вес пошёл.

Когда пришла в зал, все были со своими секундантами, спарринг-партнёрами. А мой секундант приехал только через неделю. Чем мне было без него заниматься – груши бить, на дорожке бегать? А нужно было уже именно готовиться, нарабатывать всё к сопернику. Оставалось три недели до боя, нужно было полноценно тренироваться. А я там осталась совсем одна. У меня был ужаснейший психологический стресс, биполярка.

Я старалась настраивать себя на позитив. Марина Мохнаткина постоянно поддерживала меня по телефону. В итоге вес просто встал. Мы начали с кардио, я бегу на дорожке, но никак не потею. Мы обратились в UFC, мне прислали нутрициолога. Он увидел, что нет ни капли пота, предложил баню. Я там просто умирала, Марина протирала мне ноги и голову льдом. Я вся в фольге. Сошло 10 граммов.

Мы приняли решение попробовать гонять в ванной. Они набрали кипятка. Я там орала как ненормальная. Мне жгло всё тело. Меня там держали полчаса. Минус 500 граммов. Это было уже неплохо. Потом мы сделали ещё несколько заходов, но после них вес снова встал. Я отдохнула и пошла на 45 минут. И снова ноль. Они мне тогда сказали, что можно даже не гонять и нужно выйти со штрафом.

На Bellator я даже разговаривать не могла, а тут нормально разговаривала. В итоге мы не стали гонять, осознанное решение приняли. Единственная загвоздка была в том, что соперница могла отказаться. Но я им сразу сказала, что она не снимется. Она опытная, я дебютантка. И ей было бы неудобно в такой ситуации сниматься. Её бы все обсуждали, она бы не выдержала этого прессинга и давления публики.

После взвешивания нам дали изотоники, я сижу и пью. И тут у меня сильно краснеет лицо. Я понимаю, что что-то тут не то. Понимаю, что у меня началась аллергия. А ещё меня ужасно тошнило. В итоге мы быстро провели стердаун, ко мне бежали брать интервью, а я нагло себя повела. Спросила, много ли будет вопросов, быстро ответила и убежала.

Я бегу в туалет, и просто из меня выходит вообще всё. Понимаю, что у меня отравление. Нутрициолог от UFC дал мне специальное лекарство без красителя. По возвращении меня опять начало тошнить. Нужно же кушать, чтобы силы были на следующий день. А я не могла. В итоге легла и часа полтора поспала. Потом захотела есть и поняла, что всё закончилось.

– Это была последняя неприятная ситуация?

– Нет. Я была в шоке, а ко мне пришли за анализами на допинг. Мне 20 минут до боя, а я не могу. В итоге и воду включала в туалете, и ногу во льду держали. Разминалась прямо в туалете. А ещё там полностью разделась и сидела на ледяном кафеле. С горем пополам выдавила из себя. И мы пошли разминаться. Но стресса было много. Теперь знаю, что перед боем может быть такая ситуация.

– Вам мощно секундировала Марина Мохнаткина. Сильно ли это помогает во время боя?

– Считаю, что со стороны всегда виднее. Мы дерёмся, входим в азарт, а со стороны виднее. Поэтому нужно секунданта слушать. Тем более когда это опытный боец, который сам это всё прошёл. Тем более она дралась с Кайлой Харрисон. И Марина стала единственной, кто с этой американкой нормально подрался. Как к ней можно не прислушиваться? Чемпионами мира по самбо просто так не становятся.

Ирина Алексеева Фото: ufc.com

– В этом бою было всё: колесо, яркое интервью. Каких заготовок ждать в следующем поединке?

– Это не заготовки. Это я сама по себе такая. Все знают, что я кривляка, люблю такое. Но людей стараюсь не оскорблять, на личности не переходить. У меня в Челябинске был тренер, который всё запрещал. А я совсем другой человек. Марина – мудрая, опытная. И она сказала мне: «Делай всё, что хочешь, только дерись нормально».

Не знаю, почему у меня опустились руки. Совсем забыла про защиту. Но, скорее всего, это был мой психологический настрой. Я знала, что лучше на ударке. Поэтому махалась как на улице. Мне было безразлично, пропущу или не пропущу. Буду бить её, пока все руки не сотрутся в пыль. У меня в декабре была ужаснейшая сечка от человека, который намного тяжелее меня. Мне рассекло лицо, но я не словила «мутного». И подумала, что мне удары этих девчонок?

– Победа даёт возможность задумываться о будущем и возможном поясе?

– Конечно, в будущем хотела бы получить пояс. А пока хочу просто побеждать. Не деньги, не пояс. Но все говорят, что я будущая чемпионка. Люди это мне пророчат. Мне очень приятно, что в меня верят. Буду пробовать доказывать. Моё дело – просто тренироваться и выступать. Я не расслабляюсь. То, что говорят люди, нужно ещё подтвердить. И я постараюсь это сделать. Когда спросили, с кем хотела бы провести следующий бой, ответила, что мне не важно. Не хочу, чтобы говорили, что мне подсовывали мешков.

Ирина Алексеева Фото: Mike Roach/Getty Images

– Какой бой мечты вы хотели бы провести?

– Хотела бы подраться со всеми топами. Аманда Нуньес, Джулианна Пенья, Холли Холм, Ирен Алдана. Многие меня спрашивают, подралась бы я с Куницкой? Да, подралась бы. Многие ребята после боёв даже дружить начинают. А Кайла Харрисон в PFL. Было бы неплохо. Но она не так на слуху, как Аманда Нуньес. На слуху Крис Сайборг. Вот с ней бы я хотела подраться.