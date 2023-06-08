Сорванный бой россиянина и новое поражение команды Конора. Вторая серия TUF 31

Ожидалось, что вторая серия 31-го сезона шоу The Ultimate Fighter начнётся с поединка россиянина Тимура Валиева против Тревора Уэллса, но боец команды Макгрегора не был допущен к участию из-за простуды. По этой причине схватку предложили провести через неделю. При этом Чендлер обсуждал с Райаном Бейдером вариант отказаться от переноса боя и попытаться просто продавить выход Валиева в следующий раунд, но в итоге сообщил своему подопечному неприятную новость, а потом отметил достойную реакцию Тимура.

Ну а Дана Уайт, узнав о таких новостях, сказал, что если Уэллс не выйдет на бой через неделю, то Валиев идёт дальше сразу, а также предложил тренерам подумать над тем, в каком весе проводить поединок, потому что заставлять бойцов снова гонять вес будет нечестно.

Таким образом, главным событием второй серии стал бой между проспектом Мандо Гутьерресом и ветераном Коди Гибсоном.

Мандо Гутьеррес в прошлом году уже пробовал пробиться в UFC через «Серию контендеров» Даны Уайта, но проиграл там самому молодому бойцу в истории промоушена Раулю Росасу. Из интересного ещё нужно отметить, что в свободное время Мандо работает в барбершопе. Коди Гибсон же ещё восемь лет назад был уволен из UFC. Он успел провести четыре поединка и одержал в них одну победу. В дебюте Гибсон проиграл тогда ещё никому не известному Алджамейну Стерлингу.

Подход тренеров к подготовке бойцов снова совершенно разный. Макгрегор в своём стиле напирает на мотивацию бойца, призывает его показать сопернику, чей это октагон. Чендлер работает более детально, учит проводить тейкдауны, его напарник Бейдер — обучает защите в партере. Ещё один интересный момент в том, что Чендлер хорошо осведомлён о своих бойцах. Майкл, например, знал, что Гибсон усыновили в два года.

Вообще, во второй серии Макгрегора в кадре было по минимуму. Но зато экс-чемпион приехал в вечер перед боем в дом, чтобы заодно подстричься у Гутьерреса и провести время с обеими командами. Бойцы рассказывали о своих семьях, Конор участливо выслушивал, в кадре много раз мелькал Proper Twelve. Ну и без привычной мотивационной накачки тоже не обошлось.

Следующие кадры возвращают нас на арену, где прошло взвешивание. И вновь на мероприятии присутствовал только Чендлер, Макгрегор пока появляется непосредственно перед боем.

Сам поединок завершился в первом раунде. Гибсон чётко работал на дистанции, не заигрывался в разменах, а попытки Гутьерреса перейти в борьбу успешно блокировал и переходил к контролю у сетки. Завершил же всё Коди красивым ударом коленом в прыжке и последующими хаммерфистами.

Команда Макгрегора пока проиграла оба поединка, и это не кажется чем-то нелогичным. Чисто визуально выглядит, что Чендлер более основательно подходит к подготовке бойцов, и это даёт результат.

В целом серия вышла достаточно пресной, без огня, без Ислама Махачева, которого нам тизерили в прошлой серии. Разве что показали первые стычки между бойцами в доме. Рузвельт Робертс и Лэндон Киноньес обменивались взаимными любезностями, и Рузвельт даже предлагал подраться прямо в доме, но получил отказ. Ждём, что будет через неделю.