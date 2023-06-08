Бой за право встретиться с Махачевым, Нуньес против возраста. Где смотреть UFC 289

Дата и время турнира UFC 289
В ночь с 10 на 11 июня на «Rogers Arena» в Ванкувере состоится грандиозное событие – номерной турнир UFC 289. В соглавном бою вечера сойдутся Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш. Их поединок будет носить статус претендентского. Победитель сразится за титул чемпиона организации в лёгком весе с россиянином Исламом Махачевым. В главном бою вечера сойдутся Аманда Нуньес и Ирене Альдана. Они будут биться за титул чемпионки UFC в женском легчайшем весе, которым обладает бразильянка.
Предварительный кард турнира UFC 289 стартует в 2:00 мск. Основной — в 5:00.
Прямая трансляция боя Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш
Посмотреть трансляцию турнира UFC 289 с поединками Аманда Нуньес – Ирене Альдана и Чарльз Оливейра – Бенеил Дариуш можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.
Полный кард турнира UFC 289
Основной кард
- Аманда Нуньес – Ирене Альдана;
- Чарльз Оливейра – Бенеил Дариуш;
- Майк Мэлотт – Адам Фьюджитт;
- Дэн Иге – Нэйт Ландвер;
- Марк-Андре Баррио – Эрик Андерс.
Предварительный кард
- Нассурдин Имавов – Крис Кёртис;
- Халил Раунтри-мл. – Крис Дакас;
- Миранда Маверик – Жасмин Ясудавичюс;
- Эйманн Захаби – Аори Кюиленг;
- Кайл Нельсон – Блэйк Билдер.
Ранние прелимы
- Давид Дворжак – Стефен Эрцзег;
- Диана Белбита – Мария Оливейра.
Материалы о турнире UFC 289
Прогноз на бой Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш
Американский боец смешанных единоборств Дрю Добер оставил прогноз на предстоящий поединок: «Я большой фанат Дариуша. Он очень недооценён и заслуживает намного большего. Не знаю почему, но UFC, кажется, ненавидит Бенеила. Однако у него самый реальный шанс выиграть у Махачева. Дариуш талантлив. Я думаю, что он побьёт Оливейру. Бенеил заслужил титульный поединок, для меня он претендент номер один. Так что можете скринить — Дариуш побьёт Оливейру, а потом и Ислама».
Также своим мнением поделился известный тренер ММА Хавьер Мендес, работающий с командой Ислама Махачева: «Мне хотелось бы, чтобы Дариуш одержал победу в поединке с Оливейрой, потому что он заслуживает титульного боя. Честно говоря, я не уверен, что Оливейра получит бой за пояс, даже если победит. Всё будет зависеть от подсчётов UFC — кто принесёт больше денег. Но одной победы, скорее всего, будет мало.
Думаю, если Бенеил потерпит поражение, то титульный шанс достанется победителю схватки Гэтжи – Порье. Если же победит Дариуш, то он подерётся за пояс.
Я хочу, чтобы нашим соперником стал Дариуш, потому что это отличный вызов и Бенеил этого заслуживает. Если же победит Оливейра, вероятно, ему придётся подраться ещё раз».
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