Сайборг, Нуньес или Роузи? Выбираем лучшую девушку-бойца в истории ММА

Девушки-бойцы – это не только красота и грация. Это ещё и крутые бои, титулы и огненное зрелище. Ведущие представительницы топовых лиг всегда на слуху, становятся главными действующими лицами крупных номерных турниров. Мы собрали самых ярких, титулованных и сильных девушек-бойцов на планете. А кто из них станет самой-самой – решаете вы!

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Рейтинг: лучшая девушка-боец Фото: Yong Teck Lim/Getty Images 1 место Валентина Шевченко Валентина Шевченко – красотка, переписавшая историю UFC. Она имеет профессиональный рекорд 23-4, а также является экс-чемпионкой в женском наилегчайшем весе. А ещё Пуля поставила рекорд по количеству защит пояса – семь раз. На одном MMA достижения Вали не ограничиваются. Она является обладательницей звания «Лучшая женщина-тайбоксёр мира». 11 раз девушка выигрывала чемпионат мира по муай-тай, трижды становилась лучшей на первенстве планеты по кикбоксингу. Талантливая девушка – талантлива во всём. Фото: Steve Marcus/Getty Images 2 место Холли Холм Холли Холм – настоящая легенда UFC. В 41 год она подписала контракт с промоушеном ещё на шесть боёв. Это самый лучший показатель того, насколько важна девушка для организации. Кроме того, состоялось триумфальное возвращение, американка разбила россиянку Яну Куницкую. Экс-чемпионка в легчайшем весе имеет рекорд 15-6 и вряд ли питает надежды вернуть себе пояс. Но и без него количество регалий и наград зашкаливает. Список достижений уже выглядит фантастическим, а ведь Холли ещё и классно выступала в профессиональном боксе. Там она 16 раз защитила титул чемпиона мира в трёх весовых категориях. Фото: Mike Stobe/Getty Images 3 место Роуз Намаюнас Роуз Намаюнас стала той самой силой, которая смогла остановить Вэйли Чжан. Страшно подумать, на тот момент китаянка была непобеждённой в UFC. Но Бандитка Роуз оказалась сильнее дважды подряд. Правда, долго удерживать титул чемпионки UFC в женском минимальном весе не получилось. Его с плеч Намаюнас сняла Карла Эспарза. Американка имеет рекорд 14-5 и рассчитывает вернуть себе титул, получив бой против Вэйли Чжан. Фото: Harry How/Getty Images 4 место Ронда Роузи Ронда Роузи – настоящая легенда MMA. Она ворвалась в смешанные единоборства и шла на серии из 12 побед. И всё-таки на финише карьеры в UFC случилось два поражения – от Холли Холм и Аманды Нуньес. А теперь Ронда продолжает отжигать в реслинге. Девушка выступает в организации WWE, куда она частенько наведывалась. За карьеру она успела завоевать сначала титул чемпионки Strikeforce в женском легчайшем весе, а затем пояс UFC в том же дивизионе. Ронда переписала историю лучшего промоушена на планете. Она поучаствовала в первом в истории организации женском бою на UFC 157, а также стала первой в истории чемпионкой в женском легчайшем весе. Фото: Carmen Mandato/Getty Images 5 место Аманда Нуньес Аманда Нуньес – первый номер женского рейтинга P4P. Она продолжает доминировать сразу в двух весовых категориях. Бразильская Львица является чемпионкой UFC в легчайшем и полулёгком весе. Она имеет статистику в 22 победы при всего лишь пяти поражениях. А в лучшем промоушене на планете статистика – 15-2. Нуньес навсегда вписала своё имя в историю UFC. Она стала первым бойцом, защитившим чемпионские пояса в двух весовых категориях. Фото: Sean M. Haffey/Getty Images 6 место Крис Сайборг Крис Сайборг – девушка, которая была чемпионкой в UFC, а теперь удерживает титул в Bellator. Она обладает поясом в женском полулёгком весе, причём успела провести четыре защиты. А ещё бразильянка имеет мощнейший рекорд – 26-2. Остановить его смогли всего две девушки – Эрика Паес (в дебютном поединке) и Аманда Нуньес. На протяжении всей карьеры Киборг получала индивидуальные награды от различных организаций. И даже в свои 37 лет останавливаться на достигнутом она не собирается. Фото: Cooper Neill/Getty Images 7 место Йоанна Енджейчик Йоанна Енджейчик – одна из самых ярких девушек в истории организации. Она очень долго уничтожала всех в UFC и шла на рекорде 14-0. Девушка завоевала титул чемпионки организации в женском минимальном весе и защитила его пять раз. Но потом посыпались поражения. Дважды – от Роуз Намаюнас, дважды – от Аманды Нуньес, а ещё в одном бою представительница Польши уступила Валентине Шевченко. Но в историю UFC она вошла как первая польская обладательница чемпионского титула, а также первая европейская женщина-обладательница пояса. Фото: Harry How/Getty Images 8 место Ирене Альдана Ирене Альдана – звёздная девушка-боец с рекордом 14-6. Она получила свой титульный шанс, поскольку стремительно продвигалась по рейтингу. Кроме того, мексиканка выдаёт очень яркие поединки. Четырежды в UFC отмечали поединки Альданы бонусами. Кроме того, Ирене является обладательницей рекорда организации по количеству нанесённых акцентированных ударов в женском легчайшем весе – 773 атаки. Пока громких побед в активе мексиканки не было, но всё может изменить поединок с Амандой Нуньес. Фото: Chris Graythen/Getty Images 9 место Алекса Грассо Алекса Грассо – мексиканка, обладающая чемпионским титулом UFC в наилегчайшем весе. Свой пояс она завоевала в сражении с Валентиной Шевченко. Девушка имеет профессиональный рекорд 16-3, мощно выступает в лучшем промоушене на планете и идёт на серии из пяти побед. Мексиканка имеет пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. И это всё в 29 лет. Грассо ждёт большое будущее. Фото: Carmen Mandato/Getty Images 10 место Джулианна Пенья Джулианна Пенья по прозвищу Венесуэльская Лисица стала той самой представительницей женского дивизиона, которая смогла остановить победную поступь Аманды Нуньес. Правда, свой чемпионский пояс американка успела потерять. Но при этом она имеет статистику 12-5 и по-прежнему считается грозной силой в женском легчайшем весе. Джулианна имеет пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Фото: Jamie Squire/Getty Images 11 место Вэйли Чжан Вэйли Чжан – чемпионка UFC в женском минимальном весе. Она вернула себе титул, победив Карлу Эспарзу болевым приёмом. Представительница Поднебесной имеет рекорд 23-3 на профессиональном уровне. Кроме того, девушка побеждает в лучшем промоушене на планете максимально мощно и ярко, на её счету целых четыре бонуса. Таким достижением могут похвастаться далеко не все топовые парни из UFC. Фото: Cooper Neill/Getty Images 12 место Кайла Харрисон Кайла Харрисон – та самая американка, которая обещала побороть Хабиба. И послужной список у неё внушительный. Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо стала единственной представительницей США, которой поддалось это достижение. Кроме того, в PFL девушка била все рекорды и шла со статистикой 15-0. Правда, в последнем бою случилось поражение от бразильянки Лариссы Пачеко. Американка проиграла в финале женского турнира PFL в лёгком весе в сезоне 2022 года. Но это лишь заставляет её вновь предпринимать попытки покорить эту вершину, повторив успех 2021-го.

Мы собрали список лучших девушек-бойцов. Если вы считаете, что мы кого-то забыли, пишите свои варианты в комментариях.