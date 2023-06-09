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UFC Vegas 75: Арман Царукян – Жоаким Силва, когда и где пройдёт бой, фаворит поединка

Царукяну снова дали на растерзание «мешка». Армана никак не хотят подпускать к топам
Сергей Сорокин
UFC Vegas 75: Арман Царукян – Жоаким Силва
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Бразилец провёл всего лишь два поединка за три года.

Арман Царукян – один из самых ярких представителей лёгкого веса в UFC. Он стремительно прогрессирует и занимает восьмое место в рейтинге своего дивизиона. А главное — боец горит желанием взять реванш у российского чемпиона Ислама Махачева. Но пока UFC никак не хочет продвигать Армана. Сначала он получил бразильца Ренато Мойкано. Тот занимает лишь 13-е место в рейтинге лёгкого веса. Однако поединок сорвался, а новый соперник статусом ещё ниже.

В ночь с 17 на 18 июня Царукян подерётся с другим представителем Бразилии Жоакимом Силвой. Тот вообще не входит в топ-15 лёгковесов. В UFC боец попал в 2015 году, но с того момента успел провести всего лишь восемь боёв. Начинал бразилец бодро и даже отправил в свою копилку три победы подряд. Но на пять последних боёв пришлось сразу три поражения. И дважды Силва улетал в глухой нокаут. Пока сложно даже представить, что Жоаким сможет что-то противопоставить сверхмотивированному Арману.

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Царукян не дрался с декабря прошлого года, когда разобрался с Дамиром Исмагуловым. Любопытно, что Арман с дебюта в UFC, который случился в 2019 году, успел провести те же восемь поединков. И рекорд бойца более весомый – 6-2. А главное — проигрывал Царукян только топам. Причём Махачеву Арман уступил лишь решением, пусть и единогласным. А вердикт рефери по бою с Матеушем Гамротом до сих пор вызывает ожесточённые споры.

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Теперь же Царукян снова подерётся в Вегасе, но уже с Силвой. И пока всё это выглядит так, будто в UFC не собираются продвигать Армана и подкидывают ему первого попавшегося соперника. И это отношение к парню, который трижды забирал бонусы и всегда закатывает яркие поединки. В этой ситуации Царукяну остаётся лишь терпеть и кропотливо делать свою работу.

Арману нужно побеждать бразильца и брать ситуацию в свои руки. Необходимо закатывать яркое зрелище, а затем бросать вызовы прямо в октагоне. Может, хотя бы так боссы UFC услышат талантливого парня и дадут ему реально крутого соперника. Иначе Царукян рискует плотно присесть на «мешковую» диету, теряя самое лучшее время в своей карьере.

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