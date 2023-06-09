Фёдора тронула гибель школьника. Емельяненко решил навести порядок в российских MMA

4 июня на соревнованиях в Белогорске случилась трагедия. 16-летний боец погиб после жёсткого удара ногой в голову. Инцидента можно было бы избежать, если бы главный судья ответственно отнёсся к своим обязанностям. Но он разрешил школьникам выйти в октагон без специальной экипировки – защитных шлемов. А ведь это было строго предусмотрено правилами турнира. В итоге всё это привело к ужасной трагедии, которая всколыхнула спортивное сообщество.

Одним из первых на случившееся отреагировал президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко. Было заметно, что его лично затронула эта ситуация: «Трагедия, произошедшая в Белогорске, никого не оставила равнодушным. К сожалению, ни один спортсмен ни в одном виде спорта не застрахован от несчастного случая. История спорта знает огромное количество смертельных случаев и тяжёлых травм, которые произошли из-за стечения обстоятельств».

Кроме того, Последний Император пообещал лично разобраться в произошедшем и привнести в российские MMA серьёзные изменения: «Мы как спортивные функционеры постоянно ужесточаем правила для безопасности каждого спортсмена. Именно поэтому Союз ММА России провёл внутреннее расследование, с результатами которого вы можете ознакомиться на официальном сайте союза. А на ближайшей отчётно-выборной конференции, которая пройдёт 25 июня, мы обсудим ужесточение правил, касающихся лицензирования судей, тренеров, организаторов соревнований».

Стоит отметить, что это далеко не первый случай смерти в октагоне или ринге. Но этот инцидент получился самым резонансным. Например, в январе 2022 года от полученных травм скончался боксёр из Новосибирска Арест Саакян. Затем причиной смерти была названа неудачная весогонка. Ещё раньше, в октябре 2019 года, после турнира АСА 100 в Грозном скончался боец Бекзод Нурматов. Он покинул октагон на своих ногах, а затем пережил инсульт. И именно его считают главной причиной смерти. Но теперь списать произошедшее на проблемы со здоровьем уже не получится.

Раньше организации и официальные органы не особенно реагировали на трагические ситуации. Все их объясняли тем, что бойцы сами знали о проблемах со здоровьем, но сознательно выходили в клетку. А вот теперь случился инцидент совершенно иного уровня. Во-первых, нет никаких сомнений, что главный судья соревнований не избежит ответственности. Во-вторых, за дело взялся сам Фёдор Емельяненко. Причём пообещал, что правила будут серьёзно ужесточены. Это позволяет верить, что больше таких трагических случаев мы не увидим.