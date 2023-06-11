Обидчик Ломаченко — на высоте. Лопес деклассировал суперзвезду и готов стать абсолютом

В Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира прошёл бой за титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между обладателем титула британцем Джошем Тэйлором и бывшим абсолютным чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Теофимо Лопесом.

Теофимо сделал блестящую карьеру в лёгком дивизионе. С рекордом 15-0 он вышел на легендарного украинца Василия Ломаченко и совершил сенсацию, забрав пояса Ломаченко и став абсолютным чемпионом мира. Правда, через год Лопес утратил титулы, проиграв австралийцу Джорджу Камбососу, после чего принял решение сменить весовую категорию. В первом полусреднем весе Теофимо победил Педро Кампу и Сандора Мартина и закономерно получил титульный шанс в бою с Джошем Тэйлором.

Тэйлор имел идеальный послужной список – 19 побед в 19 боях. В мае 2021 года он стал абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе, успел один раз защитить титулы, но потом лишился трёх поясов из четырёх из-за отказа выходить на новые защиты.

В стартовых раундах боя чемпион владел инициативой. Джош пользовался преимуществом в росте и мощно расстреливал Лопеса с дистанции. Тэйлор активно пользовался джебом, чтобы начинать атаки, после чего следовали мощные удары дальней рукой. Теофимо же старался финтить, опережать чемпиона и работать серийно. Интересно, что к четвёртому раунду каждый из них побывал на полу, но в обоих случаях рефери не отсчитывал нокдаун. В концовке четвёртого раунда Лопес зацепил чемпиона, но добить не хватило времени. Тэйлора спас гонг.

Британец сумел восстановиться, но Лопес почувствовал уверенность в собственных силах. В пятом и шестом раундах Теофимо стал больше атаковать самостоятельно, чаще занимал центр ринга и выбрасывал гораздо больше ударов. Джош же скатился к одиночным джебам, практически перестав работать комбинационно.

Проиграв пятый и шестой раунды, чемпион ненадолго взвинтил темп. Джош, как в начале поединка, стал оказывать давление, больше включался в силовые удары. Лопес по-прежнему хорошо двигался и работал взрывными сериями. В концовке седьмого раунда боксёры зарубились в центре ринга, показав, что не намерены отступать. Тэйлор явно уступал сопернику в скорости, Лопес в некоторых моментах легко уходил от атак чемпиона, сам при этом раз за разом попадая по Тэйлору. В концовке восьмого раунда Теофимо эффектно пробил в прыжке, чем вызвал овации зрителей.

Моментами Тэйлор перехватывал инициативу и работал первым номером, втыкая жёсткие удары. Но складывалось ощущение, что Лопес отдавал центр ринга специально. Как только Джош увлекался атакой, Теофимо взрывался и мощно бил чемпиона. В девятом раунде Лопес дважды провёл отличные комбинации, после которых Тэйлор откидывался на канаты и едва оставался стоять на ногах. При этом Лопес не спешил добивать соперника, действуя осторожно.

Тэйлор не понимал, как ему действовать против претендента. Лопес опережал его и откровенно перебивал. Джош старался брать давлением и постоянным прессингом, но работа на ногах от Теофимо вызывала восторг. В моментах британец действовал грязно, стараясь разозлить соперника, но Лопес на это не реагировал.

В заключительных раундах претендент по-прежнему выглядел свежее и быстрее. Апперкоты Лопеса достигали цели на протяжении всего боя. В 11-м раунде Теофимо вновь дважды едва не уронил чемпиона, после мощных апперкотов Лопеса тот едва оставался на ногах. Заключительный раунд также прошёл под диктовку претендента. На последних секундах раундах Теофимо просто избивал соперника, показывая, что он гораздо лучше готов к этому поединку. По итогам 12 раундов судьи отдали победу Теофимо Лопесу: 115-113, 115-113 и 117-111. Таким образом, Теофимо стал новым чемпионом мира по версии WBO в первом полусреднем весе.