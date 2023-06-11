Чемпионка мира пришла на взвешивание топлес. Увы, эффектный вид не помогает в ринге

Профессиональный бокс не так часто радует яркими шоу во время взвешиваний. В последнее время за это отвечают девушки. В прошлом году давала огня Эбани Бриджес. Она приходила практически раздетой, с удовольствием позировала перед камерами и не стеснялась устраивать трэш-ток. Видимо, слава Эбани не даёт покоя другим девушкам. Теперь отличилась Чернека Джонсон, причём пошла даже дальше Бриджес.

Церемония взвешивания перед боксёрским вечером от промоушена Matchroom в Лондоне шла спокойно. А затем вышла Чернека. Она удивила всех крайне нестандартным видом. Девушка была топлес, а верхняя часть тела была покрыта белой краской. Таким образом Джонсон имитировала одежду, но была практически голой! Такого перед профессиональным вечером бокса ещё не видел никто.

Чернека являлась чемпионкой мира во втором легчайшем весе по версии IBF и выходила в ринг с позиции силы. Она не постеснялась устроить такой яркий перформанс даже перед встречей с непобеждённой Скотни. В итоге в ринге Элли была попросту лучше Джонсон. Поединок продлился все 10 раундов, а судьи единогласным решением отдали победу представительнице Великобритании.

Джонсон лишилась пояса, но совершенно точно надолго запомнилась поклонникам профессионального бокса. Её невероятный перформанс на взвешивании будет очень тяжело превзойти. Возможно, что-то попытается придумать Бриджес. Но пока совсем нет представления, что именно она может устроить под впечатлением от поступка Чернеки.