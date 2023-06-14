Второй шанс украинца. Ломаченко могут дать реванш с Хейни, но хватит ли сил?

Прошло меньше месяца со скандального титульного поединка Девина Хейни и Василия Ломаченко. Это был тот случай, когда бой запомнился с негативной стороны — украинский экс-чемпион тогда сделал всё, чтобы победить, но проиграл единогласным решением судей.

Общественность посчитала такой результат ограблением, эксперты и другие топовые боксёры недоумевали, а резонанс быстро достиг такого уровня, что команда Ломаченко даже подала протест. Пожалуй, только Хейни и его болельщики свято верили в заслуженную победу.

«Моя оценка была субъективной, но реальный счёт близок к 7-5. Реванша не будет, потому что он боится меня. Он понимает, что проиграл бой», — Ломаченко, конечно же, спрашивали о реванше, однако украинец в это не верил.

Зато сейчас, по словам известного промоутера Боба Арума, такой вариант замаячил на горизонте после встречи с отцом Девина Хейни — Биллом.

«Что я могу сказать? Это умное решение, но пока я не готов говорить обо всём на камеру. Сперва нам с Биллом нужно обсудить детали и договориться обо всём», — Арум высказывается осторожно, но понятно, что реванш обсуждается.

Билл Хейни, который сначала высказался резко против реванша, тоже смягчил позицию: «Если предложат солидные деньги, то примем этот бой. У меня была очередная потрясающая встреча с легендарным Арумом. Мы работаем над этим вариантом. Как только договоримся, вы обо всём узнаете первыми».

Вполне вероятно, что на Хейни сильно сказалось общественное мнение и он просто не выдержал и теперь хочет доказать всему миру, что действительно сильнее Ломаченко. С этой точки зрения, реванш был бы логичен, потому что победа убедительной точно не была. Для самого Ломаченко такой вариант — настоящий подарок. Он ещё до боя с Хейни говорил, что это его последний шанс стать абсолютным чемпионом мира, а тут ещё одна возможность. Команда украинца вцепится в такой шанс.

Главный вопрос заключается в том, есть ли у Ломаченко шансы провести реванш настолько убедительно, чтобы наверняка отобрать пояса и нанести Хейни первое поражение в профессиональной карьере? Если он сможет сохранить то, что показал в первом бою, то да, безусловно. Ломаченко и тогда перебил Хейни, в том числе и по силовым ударам, а последние, так называемые чемпионские раунды провёл настолько убедительно, что в какой-то момент можно было поверить в досрочный финиш.

По сути, Хейни не предложил ничего сверхъестественного. Разве что хорошо работал по корпусу. Ломаченко после боя резюмировал, что ближайшая перспектива Девина — подняться в весе и драться с обычными боксёрами. А другой непобеждённый топ-боец Шакур Стивенсон после увиденного перформанса от Хейни, например, не сомневается, что сломает его.

Хейни предстоит сделать выбор — доказать всем, что он заслуженный чемпион и по делу сохраняет «0» в графе «поражения» или пойти другим путём. Арум готов предложить Девину и других соперников — Шакура Стивенсона или Теофимо Лопеса. Но вариант с последним уже закрыт — Лопес заявил, что уходит и вернётся только за девятизначную сумму.

Вроде бы логичнее брать бой со Стивенсоном, но если Хейни хочет закрыть все вопросы и укрепить наследие, то нужно давать реванш Ломаченко. А здесь уже все карты будут в руках Василия.