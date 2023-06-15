Тим сделает шаг к величию отца. Где смотреть бой Цзю – Окампо

Дата и время турнира с боем Цзю – Окампо

18 июня ранним утром в Бродбиче (Австралия) состоится интереснейший боксёрский турнир. В главном бою обладатель звания временного чемпиона мира в первом среднем весе Тим Цзю встретится с Карлосом Окампо. Изначально соперником австралийца должен был стать Джермелл Чарло. Но американец продолжает восстанавливаться после перелома руки.

Предполагается, что поединок между Тимом Цзю и Карлосом Окампо начнётся не раньше 8:00 мск.

Прямая трансляция боя Тим Цзю – Карлос Окампо

Бой в прямом эфире покажут на «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также все подробности турнира можно узнать в нашем онлайне.

Полный кард турнира с боем Цзю – Окампо

Тим Цзю — Карлос Окампо;

Сэм Гудман — Рииз Алим;

Джастин Фрост — Хассан Хэмдан;

Хейз Хепи — Трой Пилчер;

Вегас Ларфилд — Джанрил Кастино;

Роки Огден — Марк Шлибс;

Лиам Талива — Исаак Лики.

Материалы о турнире

Прогноз на бой Тим Цзю – Карлос Окампо

Своим прогнозом на предстоящий поединок поделился двукратный олимпийский чемпион по боксу россиянин Алексей Тищенко.

«Я думаю, Тим уже дорос до уровня чемпионских боёв. Они в этот раз хотели, но не получилось. А поединок с Окампо для того, чтобы быть в форме, не простаивать. Считаю, Цзю должен выигрывать. Скорее всего, легко и просто.

Что касается укуса собаки, всё зависит от степени тяжести травмы. Если бы там всё было очень серьёзно, он бы не выходил на бой. А если он выходит, то его подготовили», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Также Тищенко высказался относительно возможного боя Тима с Джермеллом Чарло: «Думаю, 50 на 50. Это будет первая серьёзная проверка для Тима. Было бы просто интересно посмотреть на этот бой, как он сложится. Посмотрим, что ждёт Тимофея в бою с таким сложным соперником. Глянем, как себя поведёт Тим. Если победит, значит, у него есть реальное будущее в большом боксе. А если проиграет, увидим, над чем ему ещё нужно работать».