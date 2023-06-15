Эбани, Чернека или Брук? Выбираем самую эпатажную девушку-бойца

Девушки-бойцы – это настоящая изюминка единоборств. Они привносят в этот брутальный вид спорта красоту и грацию. А в последнее время представительницы женских дивизионов начали устраивать огненные шоу, причём начинают они задолго до боя. Это существенно повышает внимание со стороны аудитории. Мы собрали самых эпатажных девушек-бойцов. Кто станет лучшей – решаете вы.

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Рейтинг: самая эпатажная девушка-боец Фото: Из личного архива 1 место Камила Смогулецка Камила Смогулецка провела всего два профессиональных поединка. Но внимание фанатов смешанных единоборств привлекла совершенно точно. Во-первых, девушка является моделью и имеет миллионную аудиторию поклонников. Во-вторых, свои поединки девушка превращала в яркое шоу. Она выходила танцуя, кривляясь. А на один из поединков ворвалась с резиновой куклой. Любопытно, что бабушка Камилы родом из России. У спортсменки есть русские корни. Фото: Из личного архива 2 место Трейси Кортес Трейси Кортес – жгучая красотка, которая разрывает UFC. А всё потому, что она не только симпатична, но и радует спортивными подвигами. Профессиональный рекорд девушки – 10-1. Стоит отметить, что после того, как девушка перешла в лучший промоушен планеты, её поведение стало скромнее. Она очень профессионально подходит к боям, хочет завоевать чемпионский пояс. Но в социальных сетях красотка продолжает размещать пикантные фотографии. Фото: Kelly Defina/Getty Images 3 место Чернека Джонсон Чернека Джонсон получила широкую известность совсем недавно. Зато сразу же взорвала информационное пространство. Девушка вышла на взвешивание перед своим боксёрским поединком топлес. Правда, не все это сразу заметили, поскольку на тело была нанесена краска, имитирующая футболку. Яркое шоу вызвало широкий общественный резонанс, но в ринге не помогло. Чернека потерпела поражение, не смогла совладать с соперницей. Фото: George Wood/Getty Images 4 место Эбани Бриджес Эбани Бриджес занимается профессиональным боксом и имеет приличный рекорд – 9-1. Но больше австралийку запомнили по ярким церемониям взвешивания. Девушка постоянно появляется на них в нижнем белье, ведёт себя вызывающе и подшучивает над соперницами. А ещё Эбани таким образом активно продвигает свои социальные сети. Бриджес – крайне разносторонняя красотка. Она имеет педагогическое образование, успела попробовать себя в роли ринг-гёрл, а теперь боксирует профессионально сама. Фото: Из личного архива 5 место Пейдж Ванзант Пейдж Ванзант – девушка, которая стала звездой в каждом промоушене, в котором успела побывать за карьеру. Она всегда отличалась эпатажем. Перед поединками появлялись огненные видео, которые притягивали к себе внимание фанатов. Ярко девушка выглядела на пресс-конференциях и взвешиваниях. Поэтому Пейдж получала приглашения буквально отовсюду, даже попробовала себя в реслинге. Притягательная красотка своими образами буквально сводит поклонников с ума. Фото: Danielle Del Valle/Getty Images 6 место Джина Карано Джина Карано – боец ММА, актриса и модель. Она всегда отличалась эпатажем и яркими поступками. В смешанных единоборствах ей помогал опыт работы на съёмочной площадке. Девушка принимала участие в шоу «Американские гладиаторы», снималась в культовом документальном фильме Ring Girls и появлялась в компьютерной игре. А миру MMA она запомнилась «голыми» взвешиваниями. Однажды она вылезла за допустимые рамки больше чем на килограмм. Но, сняв абсолютно все элементы одежды, Карано всё-таки уложилась в вес. Фото: Из личного архива 7 место Элли Брук Элли Брук – подруга Эбани Бриджес. Видимо, она брала пример именно с неё, когда превратила в шоу своё взвешивание. Но началось всё ещё с пресс-конференции. Элли пришла на неё с короной на голове и лентой победительницы конкурса красоты. На ногах у Брук красовались пушистые тапочки. А на взвешивание британка пришла в ещё более ярком образе. Она вышла к весам с сочным гамбургером и бокалом пива. Сначала казалось, что это лишь элемент образа. Но девушка с большим удовольствием всё это употребила ещё до того, как поднялась на весы. А главное, она всё равно без проблем прошла в установленные рамки. Фото: Из личного архива 8 место Тай Эмери Тай Эмери – модель из Австралии, которая в 35 лет решила дебютировать в кулачных боях. Причём сделала это невероятно эпатажно. На турнире Bare Knuckle FC девушка нокаутировала соперницу в своём дебютном поединке. Радости не было предела, поэтому Эмери бросилась на канаты и показала фанатам грудь. Переполненная арена увидела, как Тай задрала футболку и несколько секунд демонстрировала свои формы. Болельщики восприняли это с восторгом. Фото: из личного архива 9 место Астрид Уэтт Британка Астрид Уэтт дебютировала в боксе в октябре прошлого года. И сделала это ярко. Девушка побила соотечественницу и звезду социальных сетей Кили Колбран. Сама Уэтт выглядела ярко и эпатажно. В её раскованности не было ничего удивительного, поскольку девушка известна как модель и актриса. А ещё девушка поддерживает «Челси» и хочет подраться против Элли Брук, которая болеет за «Манчестер Сити». Сложно даже представить, во что может превратиться их противостояние. Фото: Cooper Neill/Getty Images 10 место Хелен Перальта Американка с доминиканскими корнями всегда привлекала к себе внимание эпатажем. Но одна из выходок надолго запомнилась фанатам смешанных единоборств. На взвешивание перед турниром Invicta 49 Перальта пришла топлес. А самую интимную часть груди она заклеила полосками белой изоленты с надписью «К чёрту Disney». Любопытно, что раньше Хелен уже проворачивала такой трюк. На The Ultimate Fighter 30 от UFC девушка выходила на взвешивание так же, но продюсеры решили вырезать этот момент.

Мы собрали десятку самых эпатажных девушек-бойцов, которые своими поступками делают индустрию ярче. Если вам кажется, что в рейтинге кого-то несправедливо забыли, пишите своё мнение в комментариях.