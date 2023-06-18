Цзю готов стать абсолютным чемпионом мира. Сын Кости порвёт любого

В Австралии завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого Тим Цзю провёл первую защиту титула временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. Старший сын Кости Цзю буквально за минуту уничтожил крепкого мексиканца Карлоса Окампо и в очередной раз бросил вызов действующему абсолютному чемпиону мира Джермеллу Чарло.

Тим уже больше года ждёт поединка за звание абсолютного чемпиона мира. За это время австралиец успел провести два боя. В марте старший сын Кости Цзю завоевал вакантный пояс временного чемпиона мира по версии WBO, победив 32-летнего Тони Харрисона. Однако должного уважения Тим за эту победу не получил, многие эксперты не были впечатлены выступлением Цзю: мол, Тони уже давно не на пике формы, а всё равно дал конкурентный бой молодому и голодному Тиму. Возможно, что-то здравое в таких замечаниях и есть, только здесь нужно учитывать тот факт, что Цзю мог вполне себе сидеть на диване, как тот же Чарло, и ждать, пока Джермелл вернётся в строй. Но Тим рискнул, принял бой с Харрисоном и одержал досрочную победу. Этого мало?

Для того чтобы ещё больше доказать свою состоятельность, Тим согласился на защиту временного пояса. Чарло восстанавливается слишком долго, а Цзю не хотел сидеть без дела. И если про Харрисона можно сказать, что это боксёр, который уже давно прошёл свой пик, то вот мексиканец Карлос Окампо вполне себе конкурентный соперник. По крайней мере, так выглядело на бумаге. 37 боёв, 35 побед. Два поражения были в титульных боях от топовых соперников – Эррола Спенса и Себастьяна Фундоры. Со всеми остальными оппонентами мексиканец расправился.

И бой с таким соперником для Цзю был действительно большим риском. Риском не только потерять нолик в графе поражений, но и лишиться долгожданного боя с Чарло. Но Цзю было важно доказать свою состоятельность в очередной раз, в том числе и самому себе. И он доказал. Уже с первых секунд боя Тим в свойственной манере полез на Окампо. Мексиканец донёс несколько джебов, но это нисколько не смутило Цзю. Он сблизился с Карлосом и выбросил мощную серию. Неожиданно для многих ноги мексиканца стали подкашиваться, и после добивания от Тима Карлос оказался на полу. Окампо с трудом поднялся и продолжил бой, но левый боковой от Цзю отправил мексиканца на канаты, на этом бой закончился, едва успев начаться.

После поединка Тим не сдерживал эмоций и ещё раз вызвал Чарло на бой.

«У меня есть временный пояс, но я хочу четыре полноценных. Джермелл Чарло – имя номер один в моём списке. Чарло, давай потанцуем», — заявил Тим.

После такого выступления у Тима нет других вариантов, кроме боя с Чарло. Цзю больше не нужно ничего доказывать, принимать рискованные поединки, он заслужил бой за звание абсолютного чемпиона мира как никто другой в этой весовой категории. И Джермеллу тоже некуда деваться: своей убедительной победой над Окампо Цзю вплотную подошёл к чемпиону и дышит ему в затылок.

Есть ощущение, что за этот год, пока Чарло находится в лазарете, Цзю настолько вырос в профессиональном и психологическом планах, стал так уверен в себе, что Джермелл просто-напросто побаивается Тима. Чарло 33 года, и он явно не молодеет. Годовой простой и длительное отсутствие тренировок явно сказываются на физическом состоянии, и выходить против такого Цзю чемпиону не хочется.

Но вариантов у Чарло не так много. Точнее, два. Первый – принимать бой с Цзю и проводить защиту всех своих поясов. Или же освобождать титулы и дальше сидеть без боёв. В дивизионе уже есть два временных чемпиона и множество топовых боксёров, которые мечтают подраться за пояс.

Поэтому решение за Чарло. Если после сегодняшнего выступления Цзю чемпион выберет защиту поясов против Тима, то его ждёт вызов, которого у него в карьере ещё не было. Цзю набрал фантастическую форму, находится на эмоциональном подъёме и готов снести любого в своём дивизионе. Даже абсолютного чемпиона.