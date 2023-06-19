Хрупкая девушка вырубила мужчину на улице. Хулиган возмущался татуировками чемпионки

Алана Караева – удивительная девушка. Хрупкая красавица является двукратной чемпионкой России по смешанным единоборствам. Внешность действительно может быть очень обманчива. На прошлой неделе в этом убедился один из владикавказских хулиганов. К сожалению, от неприятных знакомств на улице не застрахован никто. Но Алана быстро поставила негодяя на место.

Караева прогуливалась по родному Владикавказу, когда к ней подошёл незнакомец. С первого взгляда на него Алана поняла, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Девушка не хотела вступать в конфликт, но хулигана было уже не остановить. Он возмутился татуировками Караевой и начал приближаться.

«Когда он стал приближаться, я сказала: «Если вы сейчас подойдёте, то я вызову полицию». Не успела договорить слово «полиция», так как он нанёс мне удар», – цитирует Алану «Сапа 15».

А дальше события развивались стремительно. Девушка моментально ответила хулигану, причём сделала это мощно: «Я испугалась. У меня сработала защитная реакция, и я ударила его в ответ. Попала ему по челюсти. Он упал мне на ногу в бессознательном состоянии. У меня хрустнуло колено, я почувствовала резкую боль, но нашла в себе силы убежать, чтобы попросить помощи у стоящих неподалёку парней».

Алана превозмогла боль и отошла от нападавшего. Тот пришёл в себя не сразу, а очнувшись, покинул место происшествия. По словам Караевой, мужчина позже признался, что, если бы девушка не дала отпор, он бы продолжил избиение: «Он сказал, что не ожидал получить ответного удара. Говорит, что не на ту напал. То есть, если бы это была беззащитная девочка, он бы продолжил свои действия».

Караева подала на нападавшего в правоохранительные органы. Но быстрее парня нашёл брат девушки, который заставил негодяя извиниться. Алана выслушала обидчика и посчитала, что точнейший удар в челюсть и глухой нокаут стали достаточным наказанием. Поэтому чемпионка забрала своё заявление из полиции.

Хулиган избежал очень серьёзного наказания благодаря доброте Караевой. Но вряд ли ещё раз захочет задирать кого-то на улице. Чемпионка одним точным ударом в челюсть навсегда отбила у негодяя желание приставать к девушкам.