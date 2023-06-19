Махачеву пришло время покинуть дивизион. В лёгком весе никого не осталось

Уверенная победа Чарльза Оливейры над Бенеилом Дариушем не только вернула бразильца к жизни, но и отправила весь лёгкий дивизион в глубокий кризис. Руководство промоушена теперь не может подобрать соперника Исламу Махачеву, потому что он значительно превосходит любую потенциальную оппозицию.

Это нетипичная ситуация для UFC, но сейчас в лёгком весе почти невозможно назвать бойца, который точно может пошатнуть позиции Ислама. Все рассчитывали на Дариуша, но последний бой показал, что навыки иранца всё же переоценили. Самого Махачева спросили, какой вызов он теперь считает наиболее интересным, и тот ответил — «Дастин Порье».

Конечно, он сослался на громкое имя американца, ведь Дастин действительно один из самых медийных бойцов UFC. Однако сможет ли он навязать конкуренцию Исламу? В этом есть большие сомнения. Порье – это боксёр без борьбы, которого Ислам затащит в партер и заломает. С Джастином Гэтжи в этом плане посложнее, так как он сам базовый борец, но и того легко крутили Хабиб и Оливейра. Те же недостатки имеют Чендлер и Физиев, а Арман Царукян пока далёк от реванша. Да, есть Оливейра, рассказывающий, что в первом бою с Исламом он был сам не свой. Но Махачев банально сильнее.

В дивизионе начался полноценный застой, в нём ещё не появились новые топы, а старые всеми изучены, и они в основном бьются только между собой. Ситуация похожа на ту, в которой оказался Алекс Волкановски в полулёгком весе. Только австралиец свой дивизион зачистил, а Ислама по умолчанию считают на голову выше любого легковеса, в чём есть рациональное зерно.

Теперь Махачеву биться только с Волкановски, который сумел дать россиянину близкий бой? Это тоже не лучший вариант. Реванш вполне жизнеспособен, но не в ближайшее время, да и к тому же, каким бы близким ни был первый бой, Ислам его выиграл. Если же дагестанец получит стандартное время на восстановление, а не как было в Австралии, то есть риск, что увидим ещё одну доминацию Махачева в октагоне.

В такой ситуации Махачеву стоит задуматься о переходе на весовую категорию выше, где пока правит Леон Эдвардс. Британец — крепкий универсал, который может доставить много проблем, но его стиль подходит Исламу. Возможно, это сейчас наиболее удобный полусредневес для Махачева. Да и в целом оппозиция в полусреднем весе выше. Те же Камару Усман, Колби Ковингтон, Белал Мухаммад и Шавкат Рахмонов, плюс поднимаются новые топы.

Разумеется, переход не должен произойти в одночасье. Нужно тщательно подготовиться, и тогда будем ждать Махачева в новой весовой категории. И с двумя поясами.