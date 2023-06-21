Российского бойца поймали на допинге в США. Куниева наказали максимально сурово

7 апреля 2023 года россиянин Ризван Куниев дебютировал в PFL. Его соперником стал бразилец Хенан Феррейра. Наш соотечественник забрал победу единогласным решением судей. Казалось, теперь Ризван, который шёл на серии из 10 побед, станет звездой промоушена. Но ровно через месяц его жизнь навсегда изменилась. Теперь будущее Куниева в смешанных единоборствах под большим вопросом.

9 мая появилась информация, что сразу девять бойцов PFL провалили допинг-тестирование. К сожалению, в списке оказалась и фамилия Куниева. В тот момент все надеялись, что это лишь ошибка. Да и Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) давала повод для оптимизма. Она отстранила сразу трёх бойцов (на срок от шести до девяти месяцев), но в отношении Ризвана пообещала провести дополнительное расследование. Однако это российскому бойцу не помогло.

Накануне стало известно, что Атлетическая комиссия штата Невада вынесла Куниеву суровый приговор. Россиянина обвинили в использовании целого списка запрещённых препаратов. Ризван был отстранён на 12 месяцев и оштрафован на $ 9 821, из которых $ 821 удержан в качестве сборов. Наш соотечественник получил самое жёсткое наказание из всех фигурантов этого допингового дела. А ещё у Куниева отобрали победу, добытую в поединке с Феррейрой.

Говоря откровенно, будущее Ризвана в зарубежных MMA теперь под большим вопросом. Он не сможет выступать на протяжении года, а после возвращения его вряд ли будут ждать с распростёртыми объятиями. Теперь каждое выступление россиянина будет нести в себе большие репутационные риски. Поэтому Куниеву будет непросто остаться за океаном. А простой в год может сильно сказаться на форме и физическом состоянии спортсмена.