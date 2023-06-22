Дрался с паспортом в штанах и цитировал Бузову. Интервью с самым ярким бойцом TOP DOG

23 июня в Москве состоится яркий турнир TOP DOG 21. Лучшие кулачники промоушена выйдут «в сено», чтобы сразиться за шанс продвинуться в чемпионской гонке. Особое внимание привлекает Игорь Ионов по прозвищу Имеля. Его соперником станет Суламбек «Алый Зверь» Шахгириев. Поединок носит статус соглавного, поэтому вызывает повышенный интерес. Мы поговорили с Ионовым о его статусе самого «мемного» бойца лиги, обсудили поп-MMA и самую заветную мечту Игоря.
– Вы имеет солидный опыт в боксе. Почему решили попробовать себя в кулáчке?
– Мне друг позвонил и спросил, не хочу ли попробовать себя в кулáчке. А я на тот момент даже не знал, что такое существует. И тут он мне говорит: «Там мешка одного ударишь, перстень тебе дадут, нормально погуляем». А я не понимал, что такое чемпионские бои, нечемпионские. Вообще не понимал, что там происходит. Но в итоге подал заявку. А сейчас уже разобрался, как там всё происходит.
– Вы считаетесь одним из самых «мемных» персонажей TOP DOG, очень ярко ведёте социальные сети. Это образ?
– Нет, я и в жизни такой. Всё идёт от сердца. Никакой специальный контент не делаю. Что у меня на душе есть, то и выкладываю.
Игорь «Имеля» Ионов
Фото: Top Dog
– А что по поводу вашего выхода в футболке «Пивозавр», речи Ольги Бузовой после боя? Как генерируются эти идеи?
– Я просто не знал, что после боя сказать. А когда думал про это, отвлекался от боя. В итоге само пришло в голову. А с майкой «Пивозавр»… Она у меня с собой была. Ну, я и спросил у секунданта, надеть ли её по приколу. Он согласился.
– Как долго вообще вы планируете выступать в кулáчке, какие цели преследуете?
– Как долго, я не знаю. Пока всё хорошо идёт, буду выступать. А из бокса и не уходил. Просто сейчас акцент на кулачных боях. Но если будут хорошие предложения из профессионального бокса, соглашусь. Туда нужно будет готовиться серьёзнее, чем к кулáчке. В боксе не три раунда по две минуты. Там шесть или восемь раундов нужно драться. Поэтому придётся готовиться нормально.
Права на видео принадлежат Top Dog.
– А кого вы в ближайшее время хотели бы увидеть своим соперником в TOP DOG?
– Только если Эмина «Немого» Рахиба. Но когда я сказал, что хочу с ним подраться, все на меня так косо посмотрели, засмеялись. Поэтому думаю, мне его не дадут. Я не выбираю, кого мне дадут, даже не думал об остальных. Никогда не было такого, чтобы сам хотел кого-то вызвать. Меня все соперники устраивают.
– Есть ли люди, с кого вы берёте пример, на кого равняетесь?
– Наверное, особо и нет. Я же бокс практически не смотрю. И единоборства тоже. В боксе готов посмотреть только Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. И всё. Смотрю только то, что действительно мне интересно. За остальным спортом вообще не слежу.
– А как проводите свободное время, чем занимаетесь?
– Люблю ходить в горы, в туристические походы. Люблю цветочки на огороде высадить к лету, рассаду на огороде весной сделать. И с друзьями посидеть и отдохнуть.
– Как вы относитесь к Регбисту, общались с ним лично?
– Общался, да. Он оставляет положительное впечатление – хороший весёлый парень. Очень разносторонний. Никогда против наших нестандартных выходов и действий он не был.
– Раньше велись разговоры, что он может провести бой с Анатолием Сульяновым. Как вы считаете, какие шансы бы были у каждого из соперников?
– У Сульянова шансов бы вообще не было. Регбист бы его победил, конечно.
Игорь «Имеля» Ионов
Фото: Top Dog
– Как ваш организм проходит процесс восстановления после тяжёлых поединков?
– Тяжёлый поединок у меня был только один. Ломал кулак. А в последнем бою немного подразбил сустав. Но вообще нормально проходит восстановление, всё хорошо.
– Как проходит подготовка к бою с Алым Зверем? Уже готовите какие-то фишечки?
– Фишечки никогда не готовлю. Да и удивлять никого не собираюсь. Собираюсь выйти и выиграть нокаутом. Это не должно никого удивлять, быть для кого-то сюрпризом.
– Один из боёв в TOP DOG вы провели с паспортом в штанах. Как так получилось?
– Я хотел выйти с флагом Адыгеи, но его у меня не было. Забыл. А на паспорте у меня обложка с флагом. Вот с ним и вышел, показав, что с Адыгеи. Сначала подрался, а потом вытащил паспорт из штанов и показал.
Игорь «Имеля» Ионов
Фото: Top Dog
– Вы работаете массажистом на пляже. Вам нравится это занятие?
– Да, люди мне всегда рады. Есть о чём пообщаться. Они со всех городов России приезжают. И мы общаемся, мне это интересно, нравится.
– Перед подписанием контракта в TOP DOG вы рассказывали, что идёте туда, чтобы купить себе мотоблок. Получилось?
– Нет, мотоблок пока не купил. А как жить потом без мечты? Я вот сейчас ещё один участок на даче купил. Когда время есть, люблю землёй заниматься. Вот сейчас мне нужно сажать-пахать, а я в Москве, готовлюсь к бою.
– Вы дрались по правилам бокса в топовых российских промоушенах. Например, RCC. Какие впечатления это оставило?
– Всё чётко было. Организация сделала то, что сказала. Всё было чётко и грамотно. Никаких косяков не заметил.
– RCC открыла собственную кулачную лигу. Если позовут, пойдёте туда на несколько боёв?
– Пойду, чтобы деньги заработать. Почему мне от этого отказываться? Главное, чтобы разрешили туда пойти.
– Что для вас стоит на первом плане: деньги или спортивный результат?
– Мне чемпионские перстни нужны, чтобы больше зарабатывать. Это я понимаю. Спортивные результаты нужны, чтобы заработать денег. Больше будут платить за чемпионство, вот и всё.
– Большие гонорары приносят боксёрские поединки. Например, недавно дрались Магомед Исмаилов и Иван Штырков. Не смотрели?
– Нет, не смотрел. Это же какая-то жесть. Не могу такое смотреть. Я даже не знал, что они дрались. Исмаилова ещё знаю. А Штыркова не знаю, это кто вообще?
Игорь «Имеля» Ионов
Фото: Top Dog
– А как вы относитесь к сегменту поп-MMA?
– Это развлечение, людям нравится. Я ничего против них не имею. Это и интересно бывает. Почему бы и не посмотреть? Как на шоу можно посмотреть, а как спортивное мероприятие это не воспринимается.
– А бой Александра Емельяненко и Евгения Ершова. Что это было?
– Этот бой видел. Ершова знаю лично, мы с ним тренировались в Майкопе. С Александром стоял в спаррингах. Люди правы – это постановка была. Правила какие-то непонятные были. Не MMA, не бокс, не кулáчка. Емельяненко упал, а добивать не дают. Скорее всего, постановка была.
– А как вы относитесь к тому, что Александр Емельяненко продолжает драться?
– Положительно к этому отношусь. Его насильно никто не заставляет. А то, что состояние здоровья плохое… Он же не с чемпионами мира выходит, которые его будут убивать. А так, заранее договорились, чтобы убийства не было. Всё рассчитывают. Всё нормально. Ершову сделали тоже хайп, стали много о нём разговаривать. А это просмотры, всё монетизируется.
Игорь «Имеля» Ионов
Фото: Top Dog
– А бой Ивана Емельяненко смотрели? Что можете сказать о его будущем в MMA?
– Мне кажется, будущего там немного. Там бороться не давали, но полностью я его потенциала для себя не раскрыл. Не увидел его уровня борьбы. На руках они с соперником примерно одинаково дрались. Будущего особенного там не увидел. Конечно, если ему продолжать «мешков» давать, может, и вырастет. Но это нужно раньше было начинать делать, мне кажется.
– Если вам предложат хорошие деньги за бой в поп-MMA, согласитесь?
– Да, двумя руками за. Хоть завтра.
– Даже в смешанных единоборствах?
– Борьба у меня отсутствует. Но если это будут правила с партером в 10 секунд… В такой, конечно, без проблем. Если это можно назвать MMA.
Игорь «Имеля» Ионов
Фото: Top Dog
– Что помогает настраиваться на бои? Может, слушаете музыку?
– Музыку не слушаю. А помогает настраиваться общение с другими спортсменами. Шутим, общаемся, веселимся, развлекаемся.
– У вас есть автомобиль, о какой машине мечтаете?
– У меня «пятнашка». Я не автолюбитель. У меня и прав бы не было, если бы отец не заставил на них отучиться.
– Обратитесь к своим болельщикам?
– Смотрите, кричите, переживайте, болейте, поддерживайте! Мне и в прошлый раз уже кричали с трибун, прозвище скандировали. Приятно, когда меня поддерживают. Я всё слышу, что кричат. В TOP DOG вообще очень крутая атмосфера. В боксе такого не чувствовал на профессиональном уровне. А на любительском публика бодрая бывает.
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