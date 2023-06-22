Дрался с паспортом в штанах и цитировал Бузову. Интервью с самым ярким бойцом TOP DOG

23 июня в Москве состоится яркий турнир TOP DOG 21. Лучшие кулачники промоушена выйдут «в сено», чтобы сразиться за шанс продвинуться в чемпионской гонке. Особое внимание привлекает Игорь Ионов по прозвищу Имеля. Его соперником станет Суламбек «Алый Зверь» Шахгириев. Поединок носит статус соглавного, поэтому вызывает повышенный интерес. Мы поговорили с Ионовым о его статусе самого «мемного» бойца лиги, обсудили поп-MMA и самую заветную мечту Игоря.

– Вы имеет солидный опыт в боксе. Почему решили попробовать себя в кулáчке?

– Мне друг позвонил и спросил, не хочу ли попробовать себя в кулáчке. А я на тот момент даже не знал, что такое существует. И тут он мне говорит: «Там мешка одного ударишь, перстень тебе дадут, нормально погуляем». А я не понимал, что такое чемпионские бои, нечемпионские. Вообще не понимал, что там происходит. Но в итоге подал заявку. А сейчас уже разобрался, как там всё происходит.

– Вы считаетесь одним из самых «мемных» персонажей TOP DOG, очень ярко ведёте социальные сети. Это образ?

– Нет, я и в жизни такой. Всё идёт от сердца. Никакой специальный контент не делаю. Что у меня на душе есть, то и выкладываю.

Игорь «Имеля» Ионов Фото: Top Dog

– А что по поводу вашего выхода в футболке «Пивозавр», речи Ольги Бузовой после боя? Как генерируются эти идеи?

– Я просто не знал, что после боя сказать. А когда думал про это, отвлекался от боя. В итоге само пришло в голову. А с майкой «Пивозавр»… Она у меня с собой была. Ну, я и спросил у секунданта, надеть ли её по приколу. Он согласился.

– Как долго вообще вы планируете выступать в кулáчке, какие цели преследуете?

– Как долго, я не знаю. Пока всё хорошо идёт, буду выступать. А из бокса и не уходил. Просто сейчас акцент на кулачных боях. Но если будут хорошие предложения из профессионального бокса, соглашусь. Туда нужно будет готовиться серьёзнее, чем к кулáчке. В боксе не три раунда по две минуты. Там шесть или восемь раундов нужно драться. Поэтому придётся готовиться нормально.

Права на видео принадлежат Top Dog.

– А кого вы в ближайшее время хотели бы увидеть своим соперником в TOP DOG?

– Только если Эмина «Немого» Рахиба. Но когда я сказал, что хочу с ним подраться, все на меня так косо посмотрели, засмеялись. Поэтому думаю, мне его не дадут. Я не выбираю, кого мне дадут, даже не думал об остальных. Никогда не было такого, чтобы сам хотел кого-то вызвать. Меня все соперники устраивают.

– Есть ли люди, с кого вы берёте пример, на кого равняетесь?

– Наверное, особо и нет. Я же бокс практически не смотрю. И единоборства тоже. В боксе готов посмотреть только Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. И всё. Смотрю только то, что действительно мне интересно. За остальным спортом вообще не слежу.

– А как проводите свободное время, чем занимаетесь?

– Люблю ходить в горы, в туристические походы. Люблю цветочки на огороде высадить к лету, рассаду на огороде весной сделать. И с друзьями посидеть и отдохнуть.

– Как вы относитесь к Регбисту, общались с ним лично?

– Общался, да. Он оставляет положительное впечатление – хороший весёлый парень. Очень разносторонний. Никогда против наших нестандартных выходов и действий он не был.

– Раньше велись разговоры, что он может провести бой с Анатолием Сульяновым. Как вы считаете, какие шансы бы были у каждого из соперников?

– У Сульянова шансов бы вообще не было. Регбист бы его победил, конечно.

Игорь «Имеля» Ионов Фото: Top Dog

– Как ваш организм проходит процесс восстановления после тяжёлых поединков?

– Тяжёлый поединок у меня был только один. Ломал кулак. А в последнем бою немного подразбил сустав. Но вообще нормально проходит восстановление, всё хорошо.

– Как проходит подготовка к бою с Алым Зверем? Уже готовите какие-то фишечки?

– Фишечки никогда не готовлю. Да и удивлять никого не собираюсь. Собираюсь выйти и выиграть нокаутом. Это не должно никого удивлять, быть для кого-то сюрпризом.

– Один из боёв в TOP DOG вы провели с паспортом в штанах. Как так получилось?

– Я хотел выйти с флагом Адыгеи, но его у меня не было. Забыл. А на паспорте у меня обложка с флагом. Вот с ним и вышел, показав, что с Адыгеи. Сначала подрался, а потом вытащил паспорт из штанов и показал.

Игорь «Имеля» Ионов Фото: Top Dog

– Вы работаете массажистом на пляже. Вам нравится это занятие?

– Да, люди мне всегда рады. Есть о чём пообщаться. Они со всех городов России приезжают. И мы общаемся, мне это интересно, нравится.

– Перед подписанием контракта в TOP DOG вы рассказывали, что идёте туда, чтобы купить себе мотоблок. Получилось?

– Нет, мотоблок пока не купил. А как жить потом без мечты? Я вот сейчас ещё один участок на даче купил. Когда время есть, люблю землёй заниматься. Вот сейчас мне нужно сажать-пахать, а я в Москве, готовлюсь к бою.

– Вы дрались по правилам бокса в топовых российских промоушенах. Например, RCC. Какие впечатления это оставило?

– Всё чётко было. Организация сделала то, что сказала. Всё было чётко и грамотно. Никаких косяков не заметил.

– RCC открыла собственную кулачную лигу. Если позовут, пойдёте туда на несколько боёв?

– Пойду, чтобы деньги заработать. Почему мне от этого отказываться? Главное, чтобы разрешили туда пойти.

– Что для вас стоит на первом плане: деньги или спортивный результат?

– Мне чемпионские перстни нужны, чтобы больше зарабатывать. Это я понимаю. Спортивные результаты нужны, чтобы заработать денег. Больше будут платить за чемпионство, вот и всё.

– Большие гонорары приносят боксёрские поединки. Например, недавно дрались Магомед Исмаилов и Иван Штырков. Не смотрели?

– Нет, не смотрел. Это же какая-то жесть. Не могу такое смотреть. Я даже не знал, что они дрались. Исмаилова ещё знаю. А Штыркова не знаю, это кто вообще?

Игорь «Имеля» Ионов Фото: Top Dog

– А как вы относитесь к сегменту поп-MMA?

– Это развлечение, людям нравится. Я ничего против них не имею. Это и интересно бывает. Почему бы и не посмотреть? Как на шоу можно посмотреть, а как спортивное мероприятие это не воспринимается.

– А бой Александра Емельяненко и Евгения Ершова. Что это было?

– Этот бой видел. Ершова знаю лично, мы с ним тренировались в Майкопе. С Александром стоял в спаррингах. Люди правы – это постановка была. Правила какие-то непонятные были. Не MMA, не бокс, не кулáчка. Емельяненко упал, а добивать не дают. Скорее всего, постановка была.

– А как вы относитесь к тому, что Александр Емельяненко продолжает драться?

– Положительно к этому отношусь. Его насильно никто не заставляет. А то, что состояние здоровья плохое… Он же не с чемпионами мира выходит, которые его будут убивать. А так, заранее договорились, чтобы убийства не было. Всё рассчитывают. Всё нормально. Ершову сделали тоже хайп, стали много о нём разговаривать. А это просмотры, всё монетизируется.

Игорь «Имеля» Ионов Фото: Top Dog

– А бой Ивана Емельяненко смотрели? Что можете сказать о его будущем в MMA?

– Мне кажется, будущего там немного. Там бороться не давали, но полностью я его потенциала для себя не раскрыл. Не увидел его уровня борьбы. На руках они с соперником примерно одинаково дрались. Будущего особенного там не увидел. Конечно, если ему продолжать «мешков» давать, может, и вырастет. Но это нужно раньше было начинать делать, мне кажется.

– Если вам предложат хорошие деньги за бой в поп-MMA, согласитесь?

– Да, двумя руками за. Хоть завтра.

– Даже в смешанных единоборствах?

– Борьба у меня отсутствует. Но если это будут правила с партером в 10 секунд… В такой, конечно, без проблем. Если это можно назвать MMA.

Игорь «Имеля» Ионов Фото: Top Dog

– Что помогает настраиваться на бои? Может, слушаете музыку?

– Музыку не слушаю. А помогает настраиваться общение с другими спортсменами. Шутим, общаемся, веселимся, развлекаемся.

– У вас есть автомобиль, о какой машине мечтаете?

– У меня «пятнашка». Я не автолюбитель. У меня и прав бы не было, если бы отец не заставил на них отучиться.

– Обратитесь к своим болельщикам?

– Смотрите, кричите, переживайте, болейте, поддерживайте! Мне и в прошлый раз уже кричали с трибун, прозвище скандировали. Приятно, когда меня поддерживают. Я всё слышу, что кричат. В TOP DOG вообще очень крутая атмосфера. В боксе такого не чувствовал на профессиональном уровне. А на любительском публика бодрая бывает.