Долгожданный бой россиянина и приглашение суперзвезды UFC. Четвёртая серия TUF 31

Четвёртая серия The Ultimate Fighter 31 обещала нам долгожданное выступление российского бойца Тимура Валиева, и мы его дождались. В первый раз Тревора Уэллса не допустили к поединку с нашим соотечественником из-за выскочившей простуды, но со второй попытки всё срослось.

Дана Уайт в самом начале серии сообщает, что бой Валиева с Уэллсом в силе и командам осталось определиться с весом. В то же время Майкл Чендлер активно работает с Валиевым, показывает, как защищаться от тейкдаунов и как лучше заходить на граунд-энд-паунд. Всё это неслучайно, потому что Уэллс – базовый борец, который строит на этом свой стиль.

Далее начинаются переговоры о том, в каком весе пройдёт поединок. Чендлер предлагает драться в 66 килограммах, а не в легчайшей весовой категории, так как бой был сорван не по вине Валиева. Показательно, что Майкл говорит не с Конором Макгрегором, а с одним из его менеджеров. А сам Конор считает, что нужно драться в изначально запланированном весе. Объясняется это простой хитростью — Валиев крупнее Уэллса, и ему должно быть тяжелее гонять вес. Задача команды Макгрегора — максимально усложнить жизнь сопернику.

Забавно, что на окончательные переговоры приезжает не Макгрегор, что поражает Чендлера, а его представитель, который просто говорит, что сам Конор приехать не смог, но передал, что бой будет в 61 кг. Чендлер отказывается от этого предложения, но готов подвинуться до веса 65,3 кг и снова напоминает, что «мяч на его стороне», так как не его боец был виноват в срыве боя. Позже Чендлеру звонит Дана Уайт и предлагает подраться в промежуточном весе до 64,500 кг.

Кадры переносят нас в тренировочный центр, и рассказывается, что Конор пригласил топового полусредневеса Стивена «Вандербоя» Томпсона, чтобы тот подтянул ударную технику и работу на дистанции его бойцам. Сам Макгрегор объясняет, что Томпсон чуть ли не лучше всех в UFC умеет контролировать дистанцию. И это, пожалуй, первая тренировка, где команда Макгрегора плотно работала именно над какими-то отдельными аспектами.

Перед взвешиванием Валиев рассказывает, что при рекорде 2-1-1 в UFC ему не стали предлагать новый контракт. Но тут надо проговорить, что на самом деле рекорд мог быть 2-2, просто поражение от Тревина Джонса превратились в No Contest из-за проваленного допинг-теста американца. Уэллс, в свою очередь, не выступал в более-менее крупных промоушенах, но зато в его активе тренировки под руководством Дэна Хендерсона.

Стоит отметить, что на взвешивании впервые нет и Чендлера, оба тренера появляются только в день боя.

Бой начинается с того, что Валиев нарывается на прямой в голову, мгновенно реагирует, пытаясь затянуть Уэллса к сетке, и буквально повисает на нём в поиске шанса забрать шею и выйти на гильотину. Хорошо видно, что у Тимура более богатый арсенал, он задействует все этажи, разнообразные удары, но ему сложнее найти дистанцию. А Майкл Чендлер при этом выкрикивает бойцу подсказки «Майк» и «Фёдор». Судя по всему, так они с Тимуром договорились обозначать некоторые удары. Первый раунд был достаточно близким, а во второй пятиминутке Валиев подобрал ключи к сопернику и начал разбивать Тревора, попадая и с рук, и с ног, после чего продолжил избиение в партере.

До последней минуты раунда это было доминирование российского бойца, но он устал, и заключительный отрезок получился тяжёлым. Макгрегор явно ждал третий раунд, но победу единогласно отдали Валиеву, что очень не понравилось Ноториусу. Хотя было похоже, что ирландец повозмущался только для проформы.

Итак, команда Чендлера продолжает разносить проспектов Конора, уже 4-0. Валиев после боя признаётся, что в конце видел уже не все удары соперника, потому что был измотан, а Уэллс жалеет, что недостаточно работал над грэплингом. И это показательный момент. На протяжении всех четырёх серий складывается ощущение, что Макгрегор не горит тем, что делает, в отличие от Чендлера. Майкл же тщательно разбирает соперников и работает над разными аспектами со своими подопечными. Это видно и между раундами, где Чендлер раздаёт чёткие подсказки и обращает внимание бойца на то, что нужно делать. Макгрегор же даже не заходит в октагон, предпочитая давать советы из-за заграждения.

К слову, после серии остался вопрос, куда же делся Ислам Махачев, которого мельком показывали в одном из анонсов, и все ожидали, что кадры с ним покажут именно перед боем Валиева. Однако пока без чемпиона.

В четвёртой серии нам тизерят бой Брэда Катоны, который уже побеждал в TUF несколько сезонов назад. Сейчас боец в команде Чендлера, но по кадрам из следующей серии становится понятно, что партнёры им недовольны, и говорят, что Катона хочет перейти к Макгрегору.