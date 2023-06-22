«Лас-Вегас, октагон». Миллиардеры Цукерберг и Маск решили зарубиться в поп-ММА

Большой интерес разгорается вокруг потенциального поединка двух мультимиллиардеров – гендиректора SpaceX и Tesla Илона Маска и предпринимателя Марка Цукерберга. Маск заявил, что готов принять бой с Цукербергом, если тот будет согласен. Цукерберг не остался в стороне и в стиле Хабиба Нурмагомедова попросил «скинуть локацию», на что Илон коротко ответил: «Лас-Вегас, октагон».

Цукерберг увлёкся ММА ещё во время пандемии коронавируса. Марк активно начал изучать джиу-джитсу, ударную технику и постепенно стал втягиваться в тренировочный процесс.

«По сути, я собрал кучу рекомендаций и проверил их у группы людей, которых знаю. В итоге я тренировался с Дэйвом Камарильо из Gorilla Jiu Jitsu (работал с Даниэлем Кормье и Кейном Веласкесом. – Прим. «Чемпионата»). Он классный, отличный парень. Чувствую, что учусь многому. Это действительно лучший вид спорта. Вопрос не в том, как я попал в это. Скорее, «как я мог не знать об этом до сих пор?» — признался Цукерберг во время записи подкаста у Джо Рогана.

В марте этого года Марк поделился первыми успехами. Цукерберг рассказал, что выступил на дебютном турнире по джиу-джитсу и выиграл сразу несколько медалей. Это впечатляет.

Что касается его потенциального соперника, то здесь, скорее, есть опыт в интернет-боях, нежели какое-то спортивное прошлое. Да, Маск неоднократно говорил, что в детстве, когда он вместе с родителями жил в ЮАР, ему частенько приходилось принимать участие в уличных драках. Но даже если это правда, с того момента прошло уже слишком много времени. А нынешняя форма Илона говорит о том, что спорт – явно не самое его любимое занятие. Зато в Сети Маск очень активен: Цукерберг – далеко не первый, кому прилетел вызов от Илона. Ранее Маск уже вызывал на поединки политиков, что, впрочем, никакого эффекта не возымело.

Но сейчас у Маска и Цукерберга непростые отношения, разногласия между ними существуют уже давно, и поэтому потенциальную схватку можно рассматривать вполне серьёзно. Конечно, с точки зрения спортивной подготовки преимущество на стороне Марка. 39-летний Цукерберг моложе оппонента на 12 лет, он постоянно тренируется и, судя по результатам, делает успехи в единоборствах. Но хватит ли этого, чтобы справиться с Маском? Илон выглядит заметно крупнее, и на его стороне будет физическое преимущество. Сам Маск уже сказал, что собирается просто перевести оппонента в партер и лежать на нём весь бой.

Конечно, переписка в соцсетях – это не подписанный договор, подобные перепалки случаются довольно часто. Однако, учитывая конфликт интересов, возможно, Маск и Цукерберг действительно доберутся до октагона. Нет сомнений, что такой поединок вызовет интерес не только у любителей ММА, и бой может стать кассовым. Впрочем, вряд ли Маска и Цукерберга волнует размер гонорара: если они и сойдутся в клетке, то не для того, чтобы заработать. Эти парни и так миллиардеры.