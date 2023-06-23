Naiza FC х Ural FC: Вячеслав Дацик растерзает очередную жертву? LIVE

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23 июня в Алматы пройдёт яркий объединённый турнир Naiza FC и Ural FC. Бойцы проведут ряд поединков по правилам ММА, бокса и кикбоксинга. В соглавном событии вечера Даурен Ермеков проведёт бой с Русланом Шамиловым. На кону будут стоять сразу два чемпионских пояса. А в главном поединке вечера состоится битва Вячеслава Дацика с Галымжаном Жаслановым.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.