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Naiza FC – Ural FC: Дацик – Жасланов, Ермеков – Шамилов, когда бой, где смотреть онлайн-трансляцию, кто фаворит

Naiza FC х Ural FC: Вячеслав Дацик растерзает очередную жертву? LIVE
Сергей Сорокин
Naiza FC – Ural FC: Дацик – Жасланов
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23 июня в Алматы пройдёт яркий объединённый турнир Naiza FC и Ural FC. Бойцы проведут ряд поединков по правилам ММА, бокса и кикбоксинга. В соглавном событии вечера Даурен Ермеков проведёт бой с Русланом Шамиловым. На кону будут стоять сразу два чемпионских пояса. А в главном поединке вечера состоится битва Вячеслава Дацика с Галымжаном Жаслановым.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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Где смотреть Naiza FC 52: x Ural FC 3 Когда пройдёт турнир Naiza FC х Ural FC с главным боем Дацик – Галым Naiza FC 52 x Ural FC 3: полный кард
Live Сергей Сорокин

Вячеслав Дацик и Галым Жасланов едва не устроили драку на дуэли взглядов

Популярный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик провёл дуэль взглядов с представителем Казахстана Галымжаном Жаслановым в преддверии совместного турнира лиг Ural FC и Naiza, который состоится 23 июня в Алма-Ате.

Бойцы начали толкаться друг с другом, и дуэль взглядов едва не переросла в драку.

11:05 Сергей Сорокин

Дацик оказался на 20 кг тяжелее Галыма

Популярный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик и представитель Казахстана Галымжан Жасланов прошли процедуру взвешивания перед поединком, который состоится на совместном турнире лиг Ural FC и Naiza 23 июня.

Дацик оказался намного тяжелее Галымжанова — 127,3 кг против 107,9 кг.

11:04 Сергей Сорокин

Где смотреть Naiza FC 52: x Ural FC 3

Трансляция будет доступна на официальном Youtube-канале Naiza FC. В 15:40 телеканал «Матч! Боец» начнёт показ турнира. А с 19:30 по Москве вещание основного карда начнёт телеканал «Матч ТВ».

11:03 Сергей Сорокин

«Рано или поздно мы сойдёмся». Олейник высказался о Дацике

Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник высказался по поводу соотечественника Вячеслава Дацика.

«Я сказал не такими словами «набить бубен», потому что у меня нет к нему никакого негатива, но почему бы и нет. Если мы спортсмены, тяжи, выступаем в одной лиге, то рано или поздно сойдёмся. Лучше сойтись раньше, чем позже, и тогда, когда ты готов, а не когда будешь не готов. Мы подерёмся, но «набить бубен» – звучит грубовато. Я привык к другим словам», — приводит слова Олейника Metaratings.

11:02 Сергей Сорокин

Когда пройдёт турнир Naiza FC х Ural FC с главным боем Дацик – Галым

Турнир Naiza FC х Ural FC с главным боем Дацик – Галым пройдёт 23 июня в Алматы. Старт запланирован на 15:00 по московскому времени.

11:01 Сергей Сорокин

Вячеслав Дацик заявил, что готов подраться с экс-бойцом UFC

Популярный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик выразил готовность провести поединок с бывшим бойцом UFC Хадисом Ибрагимовым.

Дацик заявил, что готов подраться с Ибрагимовым, и отметил, что его интересует только финансовая составляющая возможного поединка, не став уточнять, по каким правилам и в каких перчатках хотел бы провести бой.

11:01 Сергей Сорокин

Naiza FC 52 x Ural FC 3: полный кард

  • Тяжелый вес: Вячеслав Дацик – Галымжан Жасланов;
  • Средний вес: Даурен Ермеков – Руслан Шамилов;
  • Минимальный вес: Сагын Казбек – Багдат Жубаныш;
  • Полусредний вес: Эдиль Эсенгулов – Гамзат Хирамагомедов;
  • Полусредний вес: Рамазан Гасанов – Бао Чжан
  • Наилегчайший вес: Алиссон Сильва – Алиби Идирис;
  • Легчайший вес: Гаджимурад Заваев – Нурболат Абу;
  • Полулегкий вес: Тимур Серикулы – Эрнест Садыков;
  • Средний вес: Матеус Ногейра – Сергей Пономарев;
  • Полусредний вес: Зига Печник – Александр Гельвих;
  • Легкий вес: Артем Швецов – Руслан Заякин.
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