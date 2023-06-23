Naiza FC х Ural FC: Вячеслав Дацик растерзает очередную жертву? LIVE

23 июня в Алматы пройдёт яркий объединённый турнир Naiza FC и Ural FC. Бойцы проведут ряд поединков по правилам ММА, бокса и кикбоксинга. В соглавном событии вечера Даурен Ермеков проведёт бой с Русланом Шамиловым. На кону будут стоять сразу два чемпионских пояса. А в главном поединке вечера состоится битва Вячеслава Дацика с Галымжаном Жаслановым.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Вячеслав Дацик и Галым Жасланов едва не устроили драку на дуэли взглядов
Популярный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик провёл дуэль взглядов с представителем Казахстана Галымжаном Жаслановым в преддверии совместного турнира лиг Ural FC и Naiza, который состоится 23 июня в Алма-Ате.
Бойцы начали толкаться друг с другом, и дуэль взглядов едва не переросла в драку.
Дацик оказался на 20 кг тяжелее Галыма
Популярный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик и представитель Казахстана Галымжан Жасланов прошли процедуру взвешивания перед поединком, который состоится на совместном турнире лиг Ural FC и Naiza 23 июня.
Дацик оказался намного тяжелее Галымжанова — 127,3 кг против 107,9 кг.
Где смотреть Naiza FC 52: x Ural FC 3
Трансляция будет доступна на официальном Youtube-канале Naiza FC. В 15:40 телеканал «Матч! Боец» начнёт показ турнира. А с 19:30 по Москве вещание основного карда начнёт телеканал «Матч ТВ».
«Рано или поздно мы сойдёмся». Олейник высказался о Дацике
Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник высказался по поводу соотечественника Вячеслава Дацика.
«Я сказал не такими словами «набить бубен», потому что у меня нет к нему никакого негатива, но почему бы и нет. Если мы спортсмены, тяжи, выступаем в одной лиге, то рано или поздно сойдёмся. Лучше сойтись раньше, чем позже, и тогда, когда ты готов, а не когда будешь не готов. Мы подерёмся, но «набить бубен» – звучит грубовато. Я привык к другим словам», — приводит слова Олейника Metaratings.
Когда пройдёт турнир Naiza FC х Ural FC с главным боем Дацик – Галым
Турнир Naiza FC х Ural FC с главным боем Дацик – Галым пройдёт 23 июня в Алматы. Старт запланирован на 15:00 по московскому времени.
Вячеслав Дацик заявил, что готов подраться с экс-бойцом UFC
Популярный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик выразил готовность провести поединок с бывшим бойцом UFC Хадисом Ибрагимовым.
Дацик заявил, что готов подраться с Ибрагимовым, и отметил, что его интересует только финансовая составляющая возможного поединка, не став уточнять, по каким правилам и в каких перчатках хотел бы провести бой.
Naiza FC 52 x Ural FC 3: полный кард
- Тяжелый вес: Вячеслав Дацик – Галымжан Жасланов;
- Средний вес: Даурен Ермеков – Руслан Шамилов;
- Минимальный вес: Сагын Казбек – Багдат Жубаныш;
- Полусредний вес: Эдиль Эсенгулов – Гамзат Хирамагомедов;
- Полусредний вес: Рамазан Гасанов – Бао Чжан
- Наилегчайший вес: Алиссон Сильва – Алиби Идирис;
- Легчайший вес: Гаджимурад Заваев – Нурболат Абу;
- Полулегкий вес: Тимур Серикулы – Эрнест Садыков;
- Средний вес: Матеус Ногейра – Сергей Пономарев;
- Полусредний вес: Зига Печник – Александр Гельвих;
- Легкий вес: Артем Швецов – Руслан Заякин.
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