«За Биволом бегать не буду. Его команда пудрит мозги». Откровенное интервью с Бетербиевым

Артур Бетербиев – один из лучших российских боксёров. Он продолжает активно готовиться к поединку с Каллумом Смитом. На плечах нашего спортсмена сразу три чемпионских пояса. Но Артур на этом не останавливается и собирается выиграть вообще всё, что только возможно. Мы поговорили с Бетербиевым о возможном поединке с Дмитрием Биволом, причинах смены спортивного гражданства, а также о расколе в любительском боксе.

– Долго ли вы восстанавливались после поединка с Энтони Ярдом? Показалось, что было много пропущенных ударов.

– Нормально, как обычно. На этом уровне такие бои не могут быть лёгкой прогулкой. Это был хороший бой. Мне кажется, Ярд в том бою был лучше, чем когда-либо. Когда смотрел его с другими ребятами, даже с Ковалёвым, он там не светился так. Он дышал хорошо, они хорошо подготовились.

– Показалось, что Ярда тянули судьи. Насколько сейчас фактор домашнего судейства важен в боксе?

– Я, если честно, отошёл от всего этого, от любительского бокса. Но домашнее судейство было всегда. И в футболе, и везде. Я оставляю место тому, что это нормально. Ну, не нормально, однако на это все уже смотрят спокойно. Я не был сильно удивлён тому, что судьи всячески пытались помочь Ярду. Но, конечно, это неправильно.

– А смотрели ли вы бой Хейни и Ломаченко?

– Нет, не смотрел. Я вообще бокс не люблю.

Артур Бетербиев Фото: MARK ROBISON/GETTY IMAGES

– Бивола фактически шантажируют российским гражданством. Ради боя с вами Дмитрий должен сменить страну. Как относитесь к такой ситуации и позиции WBC?

– Его ситуацию нужно сесть, изучить и посмотреть. Что там правда, а что болтают. И в его команде могут болтать. Мне чётко и ясно сказали, что не дадут боксировать, если у меня только российский паспорт. Поставили перед фактом. Не знаю, разрешают ему боксировать или нет. Мне чётко и ясно дали знать, что с российским паспортом не смогу выйти в ринг. Так вопрос был поставлен для меня, не знаю почему. Мне пришлось тогда это делать. Повезло, что подошло время получать гражданство.

С другой стороны, меня тоже, наверное, осуждают за то, что я под другим флагом выхожу на бои. Мне тоже немного неприятно это. Я выступал с юношей, молодёжный и взрослый бокс прошёл, столько раз поднимал над головой российский флаг, столько раз звучал гимн России. А затем начались вещи, которые не зависят от меня. И когда осуждают за это человека — кажется, это немного неправильно.

Будь моя воля, даже учитывая то обстоятельство, что пришло время получать второе гражданство, я бы никогда не выступил под канадским флагом. Закончил бы свою карьеру так же, как и начинал. Но ситуация сложилась именно так. А про вопрос Бивола я не знаю. У меня было так, что меня полностью блокировали, не давали бои. На таком этапе, когда у тебя три пояса…

Считаю, что у Бивола больше отговорки. Считаю, что они неправильно поступают. Я не должен и не буду за ними бегать. Мне это надоело. Три пояса у нас, нужен только один. А кому нужно три сразу – это ему. А всё, что они говорят — болтология. Пудрят мозги людям. Чисто спортивная составляющая кому интересна, чтобы кто-то стал абсолютным чемпионом мира. Я уже устал про это говорить.

– Вы недавно вернулись из России. Ваша команда – в Канаде, почему проводите сборы в России? Это место силы?

– Я провёл большую любительскую карьеру. Мне все эти базы, которые находятся в Кисловодске, на Эльбрусе, очень родные. Россия – моя страна. Из-за этого бокса я путешествую, а сейчас вообще в другой стране живу. Но когда карьера закончится, планирую вернуться туда, где мне комфортно. Считаю, что основную часть жизни провёл в России. Мне хотелось бы там продолжить её после завершения карьеры.

– А почему не останетесь в Канаде, ведь вам там всё нравится?

– Честно сказать, поначалу жене и маме было некомфортно. А сейчас им даже нравится. Но мне не нравится. Меня больше тянет домой, они же хотят остаться в Канаде, как мне кажется. Я не поднимал этот вопрос дома. Из-за спорта и боксёрской карьеры я жил в России в разных городах: в Магнитогорске, Москве, Каспийске, Грозном.

Когда мне пришло приглашение из Канады, из Америки, мне спортсмены, которые живут в США, дали большой совет, что Канада – это очень хорошая страна для карьеры. Можно сказать, Америка – это Мекка профессионального бокса. И люди, которые живут в США, говорили мне, что Канада круче, это я помню. Просто сравнить не могу, потому что только здесь жил.

– А в чём больше всего проявляется разница между Россией и Канадой: менталитет, бытовые вещи?

– Я не знаю, честно сказать. Россия же тоже разная. Можно жить в Чеченской республике, можно в Москве. И это разная жизнь. Я всю Канаду не исследовал, живу в Монреале. И мне повезло, что именно тут. Это больше европейский город. Здесь в основном разговаривают на французском и английском. Можно покушать, они здесь гурманы. В этом плане хорошо тут.

Артур Бетербиев Фото: Richard Heathcote/Getty Images

– А вам ближе по душе глубинка или мегаполис?

– С годами больше хочешь вернуться на круги своя. Наверное, именно поэтому меня сейчас так тянет домой. А по молодости, конечно, не задумываешься об этом. Да я и сейчас молодой. Мне 30 с хвостиком всего лишь.

– Меняется ли с годами тренировочный процесс: 10 лет назад и сейчас вы тренируетесь одинаково?

– В любом случае приходится что-то корректировать и менять. Я спрашиваю тренеров своих, как прохожу их программы. Вроде бы они говорят, что хорошо. А тренер по ОФП вообще говорит, что даже лучше, чем было раньше. Может быть, льстит, поддержать пытается. Но иногда какие-то вещи делаешь, у тебя опыт и мудрость есть, можешь это более качественно выполнить. В этом плане стало менее энергозатратно, но более эффективно. Кажется, некоторые вещи делать проще, чем пять лет назад.

– Гвоздик после поражения от вас пропустил три года, но вернулся и уже ворвался в топ-5 рейтингов. Хотели бы с ним встретиться или Саша уже пройденный этап?

– Если он будет основным претендентом. Мои соперники любят выстраивать бои через то, чтобы быть добровольными претендентами. Тогда условия же другие. Если они мне предложат какой-то вариант, я готов. Он хороший боксёр. Если он успел восстановиться, верит в то, что может меня победить, почему нет. Пока что моя основная деятельность – это бокс. Поэтому готов к таким моментам.

Артур Бетербиев Фото: Elsa/Getty Images

– Хрюнов сказал, что организовать бой Бивол — Бетербиев может только Умар Кремлёв. Как относитесь к мировой травле президента IBA, к конфликту в любительском боксе?

– Я, если честно, не особо вникаю. На самом деле, мне хотелось бы сказать по справедливости. Умар Кремлёв сделал в любительском боксе то, чего никогда не было. Чтобы на чемпионатах мира были такие призовые фонды, на чемпионатах России машины давали. В моё время медаль и грамоту давали — и всё. А сейчас с чемпионата России можно на своих колёсах уехать. Это такие инструменты, которые мотивируют и популяризируют бокс.

Это то, что он делает, не жалея ни денег, ни сил. Он работает, идёт против течения. Сейчас вся ситуация развёрнута против России. Он руководитель организации, но россиянин. И ему сложно. Есть недопонимания, подводные камни, которые ему мешают. Но по справедливости, я выступал три олимпийских цикла, на чемпионатах мира, Европы. И такого уровня не было ни внутри России, ни в мировом боксе. Думаю, это многим не нравится.

– Раскол на две части негативно скажется на развитии любительского бокса?

– Честно говоря, не знаю. Когда был любителем, особо не задумывался об этом. А когда ребята готовятся к Олимпийским играм, а им не дают под собственным флагом выходить – это очень сбивает. Будь моя воля, чтобы даже без флага им давали выступать. Чтобы они не останавливались и развивались, оставались активными. Потому что придёт время, когда им дадут выступать с флагом. Спортсмен – это профессия. Человек отдаёт бóльшую часть своего времени и борется, готовится. Он хочет выиграть Олимпийские игры. Это очень неприятный момент, что команду могут вообще не допустить либо допустят под нейтральным флагом. Говорить всегда легко. А в реальности – это всегда неприятные моменты.

– Получилось ли лично увидеться с Кадыровым в России?

– Да, после крайнего боя увиделись с ним. Он, как всегда, поздравил меня. Без подарка никогда не отпускает. Он ещё в юности сказал: «Артур, тебе помогу всем, чем смогу. Финансово, морально. Но в ринге ты должен боксировать. И я до сих пор стараюсь в ринге боксировать. Мне очень приятно, что он ко мне так относится, у нас такие хорошие отношения.

Однако мне более приятно, что он мотивирует всех спортсменов республики. Когда спорт встанет на ноги, они начнут выступать на всероссийских, международных соревнованиях. Сам глава поддерживает не только бокс и футбол, а разные виды спорта. Он с каждым спортсменом на связи, какие-то пожелания высказывает. Это очень круто, на самом деле. Некоторым это может быть уже обыденно. Но он очень сильно болеет за наших ребят. Он самый первый болельщик. А потом уже все остальные.

Конечно, это мотивирует. Это очень важные моменты. Когда спортсмен что-то выигрывает, когда его поощряют, на это смотрят дети. Они растут и видят, что человек чего-то добился, за это его поощряют. Это помогает двигаться. Это простые, но очень эффективные вещи.

– По итогам 2022 года Дмитрий Бивол был признан бойцом года по версии The Ring. Вы высказались о том, что это не очень логично. Что вы имели в виду?

– Я вообще не люблю эти разговоры. Не помню, чтобы что-то говорил по этому поводу. Те, кто интервью берёт, задают острые вопросы. А я же тоже обычный человек – со всеми минусами и плюсами. Я, наверное, как-то отреагировал. Им виднее — тем, кто его выбирал. Я не сильно пекусь об этих вещах.

Артур Бетербиев Фото: Julian Finney/Getty Images

– Следите ли вы за братьями Цзю? Как вы считаете, у них большие перспективы?

– Иногда слышу про этих ребят. Если у них такой знаменитый папа… У них всё есть. Когда папа такой профессионал, он подскажет им правильные вещи. Может подсказать, повести, поправить. И в плане бокса, и в плане других вещей.

– С кем бы вы хотели подраться после поединка с Каллумом Смитом?

– Сложно ответить на этот вопрос, когда ты не живёшь боксом. Это моя основная деятельность. Я хочу выиграть всё, что возможно. Но даже не знаю, кто там есть, чтобы выбирать. Это не высокомерие. Я не знаю, с кем бы хотел боксировать. Будет претендент или добровольная защита. Я в ринг выхожу и делаю так, чтобы меня не побили – вот и всё.