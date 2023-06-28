Ждём забастовок? Абсолютный чемпион мира затеял революцию в боксе

Действующий абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло снова заставил обратить на себя внимание. Нет, он не объявил о подписании контракта на бой с Тимом Цзю и по-прежнему не особо рвётся в ринг. Зато за время длительного простоя американец успел посчитать свои заработки и решил, что ведущие мировые организации его буквально грабят. Чтобы избежать этого, Джермелл выдал идею созданию профсоюза в мировом боксе.

«Я хотел бы создать профсоюз в боксе. Я хотел бы, чтобы наше поколение сделало это. Когда вы сражаетесь под эгидой санкционирующих организаций, то отдаёте им 3% от гонорара. У меня четыре пояса, и я должен заплатить каждому по 3%, из-за чего 12% уходит только на бокс. И эти деньги мне не возвращаются. Хотелось бы, чтобы был профсоюз, где был бы учтён каждый. Хотя для этого мне придётся найти чёртовых инвесторов. Я не потратил бы на это свой чек за бой. Чёрт, если бы Флойд Мейвезер действительно этого захотел… У него есть инвесторы и связи с большими шишками», – сказал Чарло в интервью Showtime.

С одной стороны, логика в словах американского боксёра есть. Он, как и многие другие спортсмены, хочет защищать свои права и отстаивать свой заработок. И это похвально. С другой стороны, Джермелл забывает, что профессиональный спорт, особенно бокс – это бизнес. У Чарло есть контракт, в котором прописаны условия. Так почему же, если он так был не согласен с ними, американец всё же ставил свою подпись в документе, а не требовал пересмотра контракта? Удивляет и то, какое время Чарло выбрал для революции. Джермелл в последний раз появлялся в ринге аж в мае прошлого года, то есть он не выступает уже больше года, при этом ни одна из четырёх мировых организаций не лишила его пояса. В ответ абсолютный чемпион мира решил заговорить о создании профсоюза.

Реально ли это в нынешних условиях? Вероятно, нет. Трудно представить, что все боксёры рискнули бы своими карьерами, а в боксе, как и в любом другом виде спорта, карьеры не продолжительные, и решили пойти против мировых организаций, стали бы выдвигать какие-то свои требования. Может, ещё и забастовки с демонстрациями Джермелл хотел устроить? Вместе, например, с Тимом Цзю и Магомедом Курбановым.

И при этом сам Чарло не особо готов ни вкладываться в создание профсоюза, ни быть его лидером: вместо этого он начал заглядывать в кошелёк Флойда Мейвезера, который между прочим уже давно в отставке. За таким «лидером», как Чарло, вряд ли кто-то пойдёт, да и американец в первую и с большой долей вероятности единственную очередь думает только о своих финансах.

Более харизматичным лидером является, например, Фрэнсис Нганну, который пытался провернуть что-то подобное в UFC. Экс-чемпион организации сетовал на то, что о бойцах плохо заботятся, что чеки за бои слишком маленькие, отсутствуют медицинские страховки, а бойцы не имеют права голоса… По сути, Нганну пробивал в UFC улучшение условий и создание такой же профсоюзной организации в лиге, чтобы бойцы имели больше прав. Чем всё это закончилось? Дана Уайт не пошёл на такие условия и распрощался со своей главной звездой, переключив внимание на других спортсменов. И если уж Нганну не удалось объединить бойцов UFC и создать некую организацию спортсменов, то вряд ли это удастся сделать Чарло в профессиональном боксе, где сделать что-то подобное ещё сложнее.