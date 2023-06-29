Дагестанец Абус успокоит бывшего скинхеда? Где смотреть UFC Fight Night

Дата и время турнира
В ночь с 1 на 2 июля на арене «UFC Apex» (Лас-Вегас, США) состоится турнир UFC Вегас 76. В предварительном карде значится сразу два поединка россиян. Сначала в октагон выйдет Яна Сантос, соперницей которой станет бразильянка Карол Роза. Затем очередной бой проведёт Ринат Фахретдинов. Его оппозицией станет американец Кевин Ли. В соглавном бою вечера представитель Казахстана Дамир Исмагулов подерётся с Грантом Доусоном из США. А в главном событии Абусупьян Магомедов проведёт бой с Шоном Стриклендом. Абус живёт в Германии и представляет её в UFC, но имеет только российский паспорт.
Турнир UFC Вегас 76 стартует в 23:00 по московскому времени. А основной кард начнётся в 2:00 по Москве.
Прямая трансляция боя Абусупьян Магомедов — Шон Стрикленд
Посмотреть трансляцию турнира 76 с поединками Абусупьян Магомедов – Шон Стрикленд и Дамир Исмагулов — Грант Доусон можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.
Полный кард турнира UFC Вегас 76
Основной кард
Шон Стрикленд — Абусупьян Магомедов;
Дамир Исмагулов — Грант Доусон;
Макс Гриффин — Майкл Моралес;
Ариане Липски — Мелисса Гатто;
Исмаэль Бонфим — Бенуа Сен-Дени;
Абдул Разак Альхассан — Брунно Феррейра.
Предварительный кард
Кевин Ли — Ринат Фахретдинов;
Жоандерсон Брито — Хусейн Асхабов;
Яна Сантос — Карол Роза;
Джордан Ливитт — Элвес Бренер;
Ивана Петрович — Луана Каролина;
Александр Романов – Благой Иванов.
Материалы о турнире UFC Вегас 76
Прогноз на бой Абусупьян Магомедов — Шон Стрикленд
Прогнозами на бой обменялись сами бойцы. Шон Стрикленд уверен, что поединок получится ярким и интересным:
«Нас с Абусом ждёт весёлый бой. А представьте, он меня нокаутирует и становится претендентом, а затем чемпионом. Вам этого хотелось бы? Кто вообще такой, чёрт возьми, этот Абус? Этот парень говорит по-английски? Я, по крайней мере, говорю, а он даже не может драться в Рамадан. В общем, как я уже говорил, этой победой я заслужу титульный шанс. Давайте сделаем это. В худшем случае нам придётся драться с Адесаньей на парковке».
А вот Абусупьян Магомедов готов к жёсткому сражению: «Я изначально готовится на бой к марту, поединок отменили, потом на май готовился, тот поединок тоже был отменён. Но у меня хорошая команда, эти люди меня всегда поддерживают. На тренировках спарринговал не пять, а десять раундов. Я готов умереть в октагоне, и я размажу этого парня».
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