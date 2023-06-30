Цыгану весело и без Усика. Фьюри хочет лупить чемпионов UFC на своей территории

Боксёрский мир переживает затишье. А поклонники благородного вида спорта с нетерпением ждут возвращения его ведущих представителей на ринг. Особенный интерес вызывает будущее Тайсона Фьюри. На протяжении последних шести месяцев все с замиранием сердца следили за драматичными переговорами Цыганского короля и Александра Усика. А на днях стало известно, что в 2023 году этого боя можно не ждать. Не спасла даже Саудовская Аравия. Теперь Фьюри оказался на распутье. Ему пора выбрать между выставочными поединками и настоящим боксом.

Если Цыганский король всё-таки предпочтёт карьеру, то реальных вариантов два. Первый – американский боксёр мексиканского происхождения Энди Руис. Тот вроде бы даже согласовал с Фьюри дату потенциального боя. А затем начал торговаться с Деонтеем Уайлдером. И этим очень сильно обозлил Тайсона. Поэтому вряд ли Цыган теперь пойдёт Руису навстречу.

Ещё одним потенциальным оппонентом является Энтони Джошуа. Любопытно, что его до этого момента били только Руис и Усик. А теперь британец замахнулся на соотечественника. Он прекрасно понимает, что противостояние с Фьюри – очень денежное и статусное. Но придётся идти на серьёзные уступки. Переговоры Тайсона и Александра показали – Цыганский король получил своё прозвище далеко не просто так. И выбить у него лишний доллар в контракте будет очень тяжело.

Но пока промоутеры пытаются организовать для Фьюри реальный бой, его намного больше интересуют выставочные. Тайсон может провести боксёрские поединки с Джоном Джонсом и Фрэнсисом Нганну. Это же подтвердил и его представитель: «Да, Тайсон готов. Он не может сидеть сложа руки. Такие поединки могли бы принести большие деньги. Зачем ждать кого-то, кто продолжает говорить: «Давайте подождём до следующего года». В то же время подобные бои можно провести уже сейчас. Почему бы их не устроить? Никаких проблем. А если они хотят организовать их на боксёрском ринге, то сложностей вообще нет. Это было бы огромное, грандиозное событие. Конечно, всё зависит от многих факторов, но это дверь, которую не нужно сильно толкать, чтобы она открылась».

Сейчас перед Фьюри стоит серьёзный выбор – карьера или деньги. И, видимо, Тайсон выбрал второй вариант. Есть ощущение, что сейчас ему намного проще провести поединки с Нганну и Джонсом. Кроме того, Цыганский король диктует свои условия и собирается лупить чемпионов UFC (бывшего и действующего) на своей территории. Он уже заявил, что ни за что не полезет в октагон.