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UFC Fight Night: Стрикленд — Магомедов, Ли — Фахретдинов, Куницкая — Роза, онлайн-трансляция, когда начало

UFC: Абус и Стрикленд в весе. Дагестанский «немец» рвётся к поясу. LIVE
Сергей Сорокин
Абусупьян Магомедов
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Фахретдинов и Куницкая тоже в деле. Все подробности — в нашем онлайне.

В ночь с 1 на 2 июля на арене «UFC Apex» (Лас-Вегас, США) пройдёт яркий турнир UFC Fight Night. В предварительном карде подерётся Яна Сантос. Её соперницей станет бразильянка Кэрол Роза. Также в прелимах значится поединок Рината Фахретдинова. Он подерётся с американцем Кевином Ли. В соглавном бою вечера представитель Казахстана Дамир Исмагулов подерётся с Грантом Доусоном из США. А в главном событии Абусупьян Магомедов проведёт бой с Шоном Стриклендом.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Рассказываем больше интересного о Магомедове:
Дагестан захватывает UFC под разными флагами. «Немец» Абус рвётся к вершине
Дагестан захватывает UFC под разными флагами. «Немец» Абус рвётся к вершине
Когда начало турнира UFC on ESPN 48 Турнир UFC on ESPN 48 где смотреть Полный кард турнира UFC on ESPN 48
Live Сергей Сорокин

Попасть в UFC Ринату помог Хабиб?

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов ответил на вопрос о роли бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в своём подписании контракта с промоушеном Даны Уайта.

«Мы с ним общаемся, только когда видимся. Не созваниваемся, а так, при личной встрече только если. Правда ли, что он принял непосредственное участие в моём попадании в UFC? Не знаю, говорят, что да. Но думаю, в любом случае Хабиб говорил Дане Уайту: «Да, я этого парня знаю, он победитель моей лиги». Поэтому да. Я думаю, что там совокупность всего и Хабиб был одной из причин моего подписания», — приводит слова Фахретдинова издание «Татар-информ».

20:08 Сергей Сорокин

Когда начало турнира UFC on ESPN 48

Турнир UFC on ESPN 48 состоится в ночь с 1 на 2 июля. Предварительный кард стартует в 23:00 мск, начало основного карда — в 02:00 мск.

20:08 Сергей Сорокин

«Извините, если расстроила»

Первый бой после родов Яна Куницкая-Сантос провалила, после чего сразу обратилась к болельщикам.

«Движемся дальше. Рада возвращению. Извините, если расстроила вас, ребята», – написала Куницкая-Сантос в социальных сетях.

20:08 Сергей Сорокин

Турнир UFC on ESPN 48 где смотреть

Турнир UFC on ESPN 48 в полном объёме покажет платформа UFC Fight Pass. Также прямой эфир будет доступен на телеканалах “Матч!” и “Матч! Боец”.

20:07 Сергей Сорокин

Дагестанцы — особенные

Абусупьян Магомедов представляет Германию, но родился в Дагестане. Вот что говорит про дагестанцев Кори Сэндхаген.

«На мой взгляд, отличительная черта дагестанских бойцов — это не умение проводить тейкдауны, а умение удерживать своих соперников на земле. Это отличает их и от американских борцов, и от всех борцов, что были в UFC раньше. Дагестанцы просто поняли, как удерживать соперников в партере, и довели это до совершенства. Однако я сильный боец и справлюсь с этим», — сказал Сэндхаген в интервью Джеймсу Линчу.

20:07 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC on ESPN 48

Основной кард

  • Шон Стрикленд — Абусупиян Магомедов;
  • Дамир Исмагулов — Грант Доусон;
  • Макс Гриффин — Майкл Моралес;
  • Ариани Липски — Мелисса Гатто;
  • Исмаэль Бонфим — Бенуа Сент-Дени;
  • Абдул Разак Альхассан — Бруно Феррейра.

Предварительный кард

  • Кевин Ли — Ринат Фахретдинов;
  • Джоандерсон Брито — Хусейн Асхабов;
  • Яна Сантос — Карол Роса;
  • Джордан Левитт — Элвес Бренер;
  • Ивана Петрович — Луана Каролина;
  • Александр Романов – Благой Иванов.
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