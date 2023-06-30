UFC: Абус и Стрикленд в весе. Дагестанский «немец» рвётся к поясу. LIVE

В ночь с 1 на 2 июля на арене «UFC Apex» (Лас-Вегас, США) пройдёт яркий турнир UFC Fight Night. В предварительном карде подерётся Яна Сантос. Её соперницей станет бразильянка Кэрол Роза. Также в прелимах значится поединок Рината Фахретдинова. Он подерётся с американцем Кевином Ли. В соглавном бою вечера представитель Казахстана Дамир Исмагулов подерётся с Грантом Доусоном из США. А в главном событии Абусупьян Магомедов проведёт бой с Шоном Стриклендом.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Попасть в UFC Ринату помог Хабиб?
Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов ответил на вопрос о роли бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в своём подписании контракта с промоушеном Даны Уайта.
«Мы с ним общаемся, только когда видимся. Не созваниваемся, а так, при личной встрече только если. Правда ли, что он принял непосредственное участие в моём попадании в UFC? Не знаю, говорят, что да. Но думаю, в любом случае Хабиб говорил Дане Уайту: «Да, я этого парня знаю, он победитель моей лиги». Поэтому да. Я думаю, что там совокупность всего и Хабиб был одной из причин моего подписания», — приводит слова Фахретдинова издание «Татар-информ».
Когда начало турнира UFC on ESPN 48
Турнир UFC on ESPN 48 состоится в ночь с 1 на 2 июля. Предварительный кард стартует в 23:00 мск, начало основного карда — в 02:00 мск.
«Извините, если расстроила»
Первый бой после родов Яна Куницкая-Сантос провалила, после чего сразу обратилась к болельщикам.
«Движемся дальше. Рада возвращению. Извините, если расстроила вас, ребята», – написала Куницкая-Сантос в социальных сетях.
Турнир UFC on ESPN 48 где смотреть
Турнир UFC on ESPN 48 в полном объёме покажет платформа UFC Fight Pass. Также прямой эфир будет доступен на телеканалах “Матч!” и “Матч! Боец”.
Дагестанцы — особенные
Абусупьян Магомедов представляет Германию, но родился в Дагестане. Вот что говорит про дагестанцев Кори Сэндхаген.
«На мой взгляд, отличительная черта дагестанских бойцов — это не умение проводить тейкдауны, а умение удерживать своих соперников на земле. Это отличает их и от американских борцов, и от всех борцов, что были в UFC раньше. Дагестанцы просто поняли, как удерживать соперников в партере, и довели это до совершенства. Однако я сильный боец и справлюсь с этим», — сказал Сэндхаген в интервью Джеймсу Линчу.
Полный кард турнира UFC on ESPN 48
Основной кард
- Шон Стрикленд — Абусупиян Магомедов;
- Дамир Исмагулов — Грант Доусон;
- Макс Гриффин — Майкл Моралес;
- Ариани Липски — Мелисса Гатто;
- Исмаэль Бонфим — Бенуа Сент-Дени;
- Абдул Разак Альхассан — Бруно Феррейра.
Предварительный кард
- Кевин Ли — Ринат Фахретдинов;
- Джоандерсон Брито — Хусейн Асхабов;
- Яна Сантос — Карол Роса;
- Джордан Левитт — Элвес Бренер;
- Ивана Петрович — Луана Каролина;
- Александр Романов – Благой Иванов.
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