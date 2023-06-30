UFC: Абус и Стрикленд в весе. Дагестанский «немец» рвётся к поясу. LIVE

Фахретдинов и Куницкая тоже в деле. Все подробности — в нашем онлайне.

В ночь с 1 на 2 июля на арене «UFC Apex» (Лас-Вегас, США) пройдёт яркий турнир UFC Fight Night. В предварительном карде подерётся Яна Сантос. Её соперницей станет бразильянка Кэрол Роза. Также в прелимах значится поединок Рината Фахретдинова. Он подерётся с американцем Кевином Ли. В соглавном бою вечера представитель Казахстана Дамир Исмагулов подерётся с Грантом Доусоном из США. А в главном событии Абусупьян Магомедов проведёт бой с Шоном Стриклендом.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.