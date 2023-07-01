«Мне нужно поменять определённые вещи». Пётр Ян впервые заговорил после разгрома от Мераба

Звёздный боец Пётр Ян после разгромного поражения от Мераба Двалишвили временно ушёл из медийного поля. Бывший чемпион UFC решил устроить себе лёгкую перезагрузку: катался по болотам на квадроцикле, посещал концерт любимого Басты и много гулял. Но сегодня Яна всё-таки поймали журналисты. Пётр по своей традиции говорил смело и остро, не уходя даже от самых сложных вопросов. Получилось познавательно.

— Как вы относитесь к футболу? Футболисты часто поддерживают бойцов ММА, и наоборот.

— Конечно, много поддержки идёт со стороны футболистов и фанатов футбола. Спорт — это целостная история, многие смотрят и футбол, и ММА. Сейчас особо увлекаюсь футболом, но по возможности смотрю все наши команды. «Зенит» будет играть, буду за «Зенит» болеть. За «Урал»? Тоже буду болеть.

— Сейчас много говорят про возможный бой миллиардеров Илона Маска и Марка Цукерберга. Считаете ли такой поединок реальным и кого видите фаворитом?

— Вы задали такой вопрос, сами на него и отвечайте. Я не знаю ответа.

— Есть ли понимание, когда будет следующий бой и кто станет соперником?

— Сейчас со здоровьем всё нормально. Думаю, мой бой будет ближе к концу года. По сопернику понимания пока нет.

— Справедливо ли получил титульный шанс Шон О'Мэлли?

— Я не знаю, это вопрос к руководству UFC. Думаю, у них свои взгляды на это.

— Чего ждёте от боя Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена?

— Бой будет интересным. Думаю, что борьба Умара сыграет свою роль.

— Почему отказались от вызова, который недавно бросил вам Марлон Вера?

— Я не готов сейчас выступать, восстанавливаюсь. Были травмы, которые требуют длительного восстановления. И на коротком уведомлении принимать бой, когда ты четыре месяца не тренировался, бессмысленно. Сейчас перезагружусь и пойду дальше.

— Готовы ли выйти против Нурмагомедова, если он победит Сэндхагена?

— Он пока даже не в топ-5, что об этом говорить. Это вопрос к моему менеджеру. Если поединок будет интересен UFC, то, может, он и состоится.

— Анатолий Малыхин хочет помочь вам в качестве секунданта в следующем бою. Как относитесь к такой инициативе?

— Если Толя найдёт время, обязательно съездит на мой бой. Он очень занят. Буду рад видеть его на поединке и не только. Я всегда рад его видеть.

— Нужно ли вам что-то поменять в подготовке, учитывая неудачную серию?

— Конечно, нужно поменять определённые вещи. И мы будем менять. Что именно — пока секрет. Готовиться в Дагестане или Омске? Когда находишься в удалённом от дома месте, ты абстрагируешься и подготовка в совокупности проходит лучше. Поэтому смена места идёт на руку. Поэтому нужно менять место подготовки.

— Не устали ли от негатива, учитывая, что с последними соперниками у вас были напряжённые личные отношения?

— Нет, не устал. Ты идёшь драться, понимаешь, что у вас будет поединок. В любом случае будут эмоциональные моменты. Ты либо отвечаешь, либо нет. А не отвечать в нашем пространстве нельзя, это ведь и медийная составляющая. Ты обязан отвечать.

— Про ваших последних соперников нередко говорили, что они для вас удобны. Что об этом думаете?

— Каждый соперник готовится под тебя. Говорить, что он удобный или проходной… Говорить можно многое, если сам там не находишься.

— Если бы сейчас назначили реванш с Двалишвили, что именно вы бы поменяли?

— Просто подошёл бы к поединку в других кондициях.

— Вы были на концерте Басты. Включаете его песни при детях?

— Конечно. Не вижу ничего страшного в этом. Мы тоже в детстве где-то матерились. Но потом ты взрослеешь, меняешься.

— Что думаете про бой Стерлинга и Сехудо? В UFC стало слишком много спорных судейских решений?

— Бой Стерлинга и Сехудо не видел, слышал, что многие недовольны судейским решением. Бывают спорные решения. Политика внедряется в спорт, какие-то интересы сторон. Нам остаётся только больше работать, чтобы не доводить до моментов, чтобы за нас принимали решение определённые люди.