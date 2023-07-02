Потушил свет за минуту. Фахретдинов играючи расправился с опытным американцем

В ночь с 1 на 2 июля проходит интереснейший турнир UFC Fight Night, который вызывает повышенный интерес фанатов смешанных единоборств из России. В главном бою предварительного карда Ринат Фахретдинов сразился с Кевином Ли. Наш соотечественник после попадания в лучший кард на планете успел добыть две победы и горел запредельным желанием закрепить этот успех. А в соперники ему достался многоопытный американец, вернувшийся в лигу.

Фахретдинов пришёл в UFC с рекордом 18-1 в MMA и добавил к этому две победы. Сначала единогласным решением был повержен Андреас Михайлидис, а затем тем же способом Ринат оказался сильнее Брайана Баттла. Постепенно россиянин набирает обороты и становится всё более опасным для соперников. Поединок с Ли должен был стать для него главной проверкой на прочность.

Кевин дебютировал в UFC в далёком 2014 году. За профессиональную карьеру он сколотил очень приличный рекорд в MMA – 19-7. В 2021 году американец покинул промоушен после двух поражений подряд. Он уступил Чарльзу Оливейре и Даниэлю Родригесу. После этого боец перебрался в Eagle FC, победил Диего Санчеса и вернулся в UFC, получив эксклюзивный контракт. Ли вернулся с решительным настроем реабилитироваться перед руководством лиги.

Ринат с ходу начал поддавливать соперника. Решил он не откладывать дело в долгий ящик. И очень быстро получилось поймать Ли на ошибке. Фахретдинов выкинул увесистый удар и буквально потряс Кевина. А дальше всё было делом техники. Россиянин захватил американца в «гильотину» и начал сжимать тиски. В итоге рефери сжалился над Ли и остановил поединок. А позже оказалось, что Кевин «выключился» от удушающего приёма. Ему даже пришлось объяснять, что поединок уже завершился.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть его можно в телеграм-канале UFC Russia.

После поединка Фахретдинов был многословен. Он заявил, что готов быть универсальным: «Кевин – отличный боец. Но у меня никогда не было такой хорошей подготовки. Кто говорил, что у меня скучные бои? Кто это сказал? Я могу бить, могу бороться. Всё зависит от установки тренера. Надо было выключить, я выключил. Я знал, что мои навыки сильнее, наша борьба лучше».

Фахретдинов одержал третью подряд победу в UFC и продолжает доминировать над соперниками. А этот яркий финиш стал ещё одним шагом к тому, чтобы получить топового рейтингового соперника. Теперь боссы лиги просто обязаны наградить россиянина статусным поединком.