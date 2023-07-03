Нового Хабиба сводили в школу борьбы. Исмагулов вряд ли нужен UFC

Недавно в Лас-Вегасе состоялся очередной турнир UFC, где в соглавном событии вечера в октагон выходил российско-казахстанский боец Дамир Исмагулов. Ему предстоял бой против 15-го номера рейтинга лёгкого веса Гранта Доусона. Казалось, Исмагулов, имевший всего одно поражение в UFC, должен был забрать поединок, вернуться на победную серию и получить новый контракт в сильнейшей лиге мира. Вместо этого случилось одностороннее поражение: Доусон весь бой валял Дамира в партере и забрал победу единогласным решением судей. А Исмагулов, похоже, прощается с UFC.

Интересно, что с UFC Дамир уже успел попрощаться в начале нынешнего года. 1 января Исмагулов заявил, что завершает спортивную карьеру после первого поражения в UFC от Армана Царукяна. Дамир объяснил это проблемами со здоровьем и травмами, которые мешают ему показывать свой максимальный уровень и подходить к боям в оптимальной форме. Однако затем произошла забавная ситуация: Исмагулов вспомнил, что задолжал UFC ещё один поединок. И решил вернуться — в надежде на победу и новый контракт.

Увы, не случилось. А ведь Дамир залетал в UFC потенциальным новым Хабибом, который должен был взобраться на вершину лёгкого веса. Находясь на серии из 11 побед с рекордом 19-1 и поясом чемпиона M-1, Исмагулов был подписан в UFC. В сильнейшей лиге мира Дамир продолжил победную серию, постепенно победил Алекса Горджиса, Йоэля Альвареза и Тиаго Мойзеса, всех – единогласным решением судей. Но затем возникли проблемы со здоровьем, которые заставили Дамира взять паузу. В итоге простой составил почти два года, и, конечно, за это время в лиге уже подзабыли, что в лёгком весе был такой перспективный боец.

Вернувшись в октагон, он победил Рафаэла Алвеса, а затем снова пропал на год. Тяжёлая победа над Гурамом Кутателадзе открыла Исмагулову путь к первому топовому оппоненту в UFC – Арману Царукяну. И проверку эту Дамир не прошёл: Арман доминировал в борьбе и победил единогласным решением судей. Этот бой обнажил, пожалуй, главную проблему Дамира – борцовские навыки. Если раньше это было не особо заметно, то в бою с Царукяном пробелы стали очевидными. Да, борцовская подготовка Армана на высочайшем уровне, однако, чтобы конкурировать в UFC и иметь шансы в топ-5, нужно быть конкурентным во всех аспектах.

Дамир сослался на то, что подготовиться к бою с Арманом ему помешали травмы. Но, похоже, дело всё-таки не только в здоровье: Грант Доусон «сводил» Исмагулова в школу борьбы, ещё раз подтвердив, что это, мягко говоря, не самая сильная сторона Дамира. И если уж такое провернули Царукян и Доусон, то что бы было в поединке с Исламом?

Титульные претензии Исмагулова в UFC, увы, закончились. Как, собственно, и его контракт с лигой. Будет ли организация его продлевать после двух таких поражений? Ответ кажется очевидным. Да и сам Дамир готов к такому повороту событий ещё с начала года. Жаль, что травмы и здоровье не позволили Исмагулову выступать на максимуме своих возможностей. Кто знает, возможно, Дамиру удалось бы подтянуть борьбу, и тогда он мог бы конкурировать и на уровне топ-5 дивизиона, ведь со стойкой у Исмагулова всё в порядке. Но этого мы уже не узнаем.

Теперь вопрос заключается в том, конец ли это всей карьеры Дамира или же прощание только с UFC. Ещё в январе, после того самого перформанса с заявлением о завершении карьеры, Исмагулов сказал, что на него вышли различные промоутеры, в том числе и Владимир Хрюнов. Так что, кто знает, возможно, в скором времени Дамир сменит перчатки ММА на боксёрские. А что, вариант очень даже не плохой, тем более что там и бороться не надо, и партера нет.