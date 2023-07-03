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Энтони Джошуа — Диллиан Уайт, кто фаворит, кто победит, супертяжёлый вес, дата боя

Последний шанс здоровяка со слабой психологией. Джошуа нельзя проигрывать Уайту
Яхья Гасанов
Энтони Джошуа — Диллиан Уайт
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Нужно уверенно бить соотечественника и выходить на Уайлдера.

Британский экс-чемпион мира Энтони Джошуа определился со своим следующим соперником. По информации Sky Sports, соотечественник Эй Джея Диллиан Уайт уже подписал контракт на бой и отправил его Эдди Хирну. До официального объявления поединка, который должен состояться 12 августа, остаётся буквально шаг.

Джошуа и Уайт уже встречались на ринге в 2014 году, и тогда всё закончилось уверенной победой Энтони техническим нокаутом в седьмом раунде. Забавно, что сейчас оба боксёра идут после побед над Джермейном Франклином. Уайт закрывал поединком с Франклином досрочное поражение от Тайсона Фьюри, а Джошуа выходил на американца после двух проигрышей Александру Усику.

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Для Уайта бой с Джошуа — шанс выйти на Деонтея Уайлдера, и он этого, в принципе, не скрывает: «Я хочу простого контракта на обычный бой, победитель идёт дальше и проводит большой бой в Саудовской Аравии, Для меня этот бой — возможность, а не способ заработать, поэтому я согласился на те деньги, что они предложили. Очевидно, большая приманка и большой приз — это бой с Деонтеем Уайлдером в Саудовской Аравии. Я бы хотел выйти против Джошуа, побить его, а затем выйти против Уайлдера и побить его. Последние шесть-семь лет я пытаюсь встретиться на ринге с одним из них двоих».

А для Джошуа потенциальная победа над Уайтом станет не только билетом в ринг к Бронзовому бомбардировщику, но и возможностью в очередной раз заявить о своих претензиях на титул.

Смущает, что путь Энтони выбрал странноватый. Уайта он уже бил, Франклин изначально не боксёр топ-уровня. Возможно, просто Эй Джей ещё не готов с наскока врываться в поединок с реальным топом и ему нужно набраться уверенности. Мы уже знаем, что Энтони крайне болезненно воспринимает неудачи. Поражение от Энди Руиса в своё время его полностью изменило, а потом две неудачи с Усиком и вовсе отправили в депрессию и заставили задуматься о завершении карьеры.

Джошуа нужна уверенная победа над Уайтом, чтобы доказать, что он ещё может показать высокий класс и добиться больших результатов. Однако не забываем, что перед боем с Франклином риторика была такая же. Ждали уверенной победы, но в итоге увидели сверхосторожного Джошуа и победу решением. По словам Эдди Хирна, план для планомерного развития и возвращения старого доброго Эй Джея заключается именно в том, чтобы провести бой в августе. И не просто так команда британца отклонила очередное предложение Тайсона Фьюри провести бой. Пока слишком рано.

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На бумаге Джошуа сильнее Уайта практически во всех аспектах и должен спокойно забирать победу. Настоящей проверкой Энтони станет именно Уайлдер. Лучший нокаутёр современности либо окончательно завершит карьеру Джошуа, либо британец зайдёт на очередной титульный шанс с Фьюри или Усиком.

В негативном сценарии Джошуа в лучшем случае будут ждать поединки с боксёрами на уровне того же Франклина, Уайта, Дерека Чисоры и, возможно, денежный бой с Фрэнсисом Нганну. В худшем мы увидим окончательный уход очень талантливого боксёра с большим потенциалом, который в итоге оказался слишком чувствительным, чтобы считаться настоящим чемпионом.

Пока же появляется всё больше мнений о том, что Джошуа просто переоценённый боксёр, которому однажды повезло прорваться к вершине.

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