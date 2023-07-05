Волкановски — настоящий лидер P4P, а не Джонс. Бывший регбист слишком хорош

В феврале Алекс Волкановски, перебив всех топов полулёгкого дивизиона UFC, попробовал взять новую высоту в бою с обладателем титула в лёгком весе Исламом Махачевым. Поединок вышел близким, но Алекс объективно проиграл, хотя показал себя очень хорошо и доказал, что людям не стоит недооценивать его борьбу.

Сразу после боя развернулись споры о том, должен ли Махачев стать новым первым номером UFC в рейтинге Pound-for-pound. Промоушен в итоге оставил на первом месте Волкановски, Махачев был вторым. И, скорее всего, это правильно. Нет, не из-за того, что Волкановски дрался не в своём весе, такой аргумент вообще не должен появляться в серьёзных дискуссиях. Алекса ведь никто не заставлял подниматься, и не из-за другой весовой категории он был аутсайдером. Австралиец заслужил первую строчку потому, что он и стилистически неудобному Махачеву навязал крайне конкурентный бой, и в целом его резюме на данный момент выглядит посолиднее. Алекс не просто так зачистил весь дивизион, это очень сильный и разносторонний боец.

Тем обиднее было, когда Джон Джонс, триумфально вернувшись в октагон, забрал себе пояс в тяжёлом весе и первую строчку рейтинга P4P.

Однако Волкановски не привыкать идти напролом и доказывать окружающим, что он лучше, чем им кажется. Алекса и в полулёгком весе долгое время недооценивали, даже когда тот уже стал чемпионом. Новая проверка для Волкановски — талантливый и взрывной мексиканец Яир Родригес, который воспользовался краткосрочной отлучкой действующего чемпиона и прибрал к рукам временный пояс. Со всех сторон уже доносятся мнения, что в этом бою грядёт апсет.

«Знаю, что большинство из вас в этом поединке поставят на Волкановски, но если Яир смог отточить некоторые вещи и сумеет правильно сделать их в бою, то может стать для Алекса более сложным соперником, чем Махачев. Родригес будет наносить больше ударов ногами, а если окажется в партере, то может быть острее. И я вижу, что Яир может легко перебить его по очкам. Ему даже необязательно нокаутировать Волкановски — просто переиграть его. Если бы я выбирал победителя, то сказал бы, что Родригес станет новым королём полулёгкого веса», — таким мнением поделился Генри Сехудо, который ещё недавно и сам грезил возможностью подраться с Волкановски.

Джон Аник, Хавьер Мендес, Чейл Соннен, Даниэль Кормье — все они в целом позитивно оценивают шансы Яира Родригеса. И худшее, что можно сделать перед этим боем — списать Волкановски. Почему-то разом забывается то, что Волк хоть и довольно низкий, но великолепно устанавливает дистанцию между собой и соперником и вообще славится тем, что отлично работает ногами, показывает хорошую скорость и изобретательные комбинации. Волкановски не раз и не два бил более габаритных соперников и делал это очень уверенно, так что достаточно наивно полагать, что Яир может превзойти в чём-то Алекса. Да, будут красивые вертушки, будет туча самых разнообразных ударов ногами, но это не должно создать серьёзных проблем чемпиону.

Единственное, что может помешать Волкановски — недонастрой. Яир Родригес уже упомянул, что он готовится к бою, а вот Алекс в это время мечтает о поясе в лёгком весе. Однако это лишь предположение мексиканца, на деле Волкановски никогда не давал усомниться в серьёзности своего подхода к поединкам. К этому бою Алекс привлёк в свой лагерь Майка Матету, который тоже славен своими кикбоксёрскими успехами, и 11-кратного чемпиона мира по тхэквондо и карате Карла Ван Руна. Матета рассказал, что изучил стиль Яира и постарается максимально хорошо сымитировать мексиканца в спаррингах.

В то время как Джонс не может определиться с соперником и вообще неизвестно, хочет ли он снова драться, Волкановски принимает любой вызов и готов снести каждого — будь то непобеждённый проспект, элитный ударник или боец из другого дивизиона. Вот и в субботу Алекс выйдет и вновь докажет, что является реальным номером один и в своём весе, и в рейтинге P4P. Как и положено настоящему чемпиону.