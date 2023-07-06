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Скала Джонсон, Халк Хоган, Джон Сина, рестлеры-актёры, кино и реслинг

Скала Джонсон, Халк Хоган и Джон Сина. Как звёзды реслинга становились иконами кино
Виталий Весёлый
Кино и реслинг
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У рестлеров и актёров слишком много общего.

В то время как объединившиеся крупнейшие лиги единоборств, UFC и WWE, готовятся показать фанатам что-то феноменальное, будет совсем не лишним напомнить истории трёх великих личностей, сделавших себе имя в реслинге и проложивших путь к мировой славе через WWE. Тем более что путь у них был и вправду интересный. Как известно, реслинг требует от участников не только отменных физических и борцовских навыков, но и немалой толики артистизма.

Широкое применение элементов мелодрамы совсем не редкость: персонажи обладают большим эго, ярким и уникальным стилем, с помощью которого встают либо на сторону добра, либо зла. А действия каждого прописываются в сценарии. Ничего не напоминает? Вот-вот. Поэтому и неудивительно, что время от времени таланты, демонстрируемые спортсменами в ринге, привлекают к себе внимание боссов из кинобизнеса. Кому-то достаются лишь эпизодические роли, а кто-то превращается в настоящих звёзд экрана. Так случилось и со Скалой Джонсоном, Халком Хоганом и Джоном Синой, о которых речь пойдёт далее.

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Халк Хоган

Многие назовут Терри Джина Боллеа, более известного как Халк Хоган, тем, чьё имя первым приходит на ум, когда речь заходит о реслинге. Органичные вживления в роли злодея, и затем такие же успешные выступления в качестве положительного героя, а также фееричные бои на премиальных шоу WrestleMania в 1980-х сделали его настоящей иконой реслинга и любимцем армии болельщиков не только в США, но и во многих странах мира.

Популярность и харизма привели к тому, что внимание на почти 30-летнего паренька обратил Сильвестр Сталлоне, пригласив его на заметную роль в своём «Рокки 3». После последовало предложение поучаствовать в широко известном в Америке сериале «Команда А». Ну а дальше пошли главные роли («Без правил», «Мистер Няня», «Гром в раю»), где Хоган здорово раскрывал свои артистические способности и умение помахать кулаками. Как итог – место в истории не только реслинга, но и кинематографа, где у него десятки сыгранных ролей.

Джон Сина

Сина дебютировал в WWE в начале нулевых и пусть и не сразу, но всё же довольно быстро обратил на себя внимание боссов организации и фанатов реслинга. При этом отношение к Джону среди болельщиков сформировалось неоднозначным: паренёк был у всех на слуху, но кто-то его полюбил, а кто-то чуть ли не возненавидел. Можно ли сказать, что это плохо? Едва ли. Медийность, как правило, идёт на пользу любому спортсмену, и Сина исключением здесь не стал: кумира популярного на всю страну реслинг-промоушена заметили в кино и вскоре предложили роль. Сперва эпизодическую («К бою готовы»), а сразу после и главную («Морской пехотинец») вместе с Робертом Патриком (робот-злодей T-1000 в «Терминаторе 2» – его рук дело). Отзывы лента получила неважные, а вот самого Сину кинолюбители похвалили.

Джон Сина и Халк Хоган

Джон Сина и Халк Хоган

Фото: Erika Goldring/Getty Images

Зато следующая картина, «12 раундов», встречена была куда лучше. Дальше последовали фильмы с главными звёздами Голливуда (Вин Дизель, Марго Робби, Райан Гослинг, Джеки Чан), после чего пути назад у Джона фактически не было. Результат – расписанный на годы вперёд график и заметки в блокнотах разных режиссёров. Про WWE, где он сделал себе имя, Джон не забывает и по сей день и время от времени забегает на огонёк.

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Дуэйн Джонсон

И, наконец, Дуэйн Скала Джонсон, ставший чуть ли не лицом современного Голливуда. Огромные гонорары сделали Скалу одним из самых высокооплачиваемых актёров мирового кинематографа, а многие кинолюбители искренне удивятся, если узнают, что начинал Джонсон не как актёр, а как рестлер. Прояснить этот момент может родословная Дуэйна, ведь родился мальчуган в самой что ни на есть реслинг-семье. Отец Роки Джонсон был профессиональным рестлером. Дед по материнской линии Питер Майвиа также был в реслинге своим человеком. Кажется, выбора у молодого Скалы не было, хоть и начинал он в американском футболе и даже имел хорошие шансы заиграть в профессионалах. Но не срослось.

Зато получилось продолжить дело деда и отца. Множество титулов в WWE, признание болельщиков (которое ценнее оттого, что пришёл Джонсон к нему не сразу – поначалу многие Скалу из-за слишком положительного имиджа невзлюбили), и уважение специалистов навсегда вписали его имя в историю реслинга. Достигнув потолка, Дуэйн быстро понял, что время двигаться дальше, и мешкать не стал. Так, в перерывах между выходами на ринг рестлер начал изучать актёрское мастерство. И не зря. Потому что очень скоро получил первую главную роль в фильме «Царь скорпионов», где здорово себя проявил и понял, что из кино теперь никуда не уйдёт. Так и получилось. Фильмы с участием Скалы продолжают выходить один за другим. А вот с WWE Джонсон, кажется, завязал, уступив дорогу новичкам. Но скучать по Дуэйну точно не стоит. Видеозаписи премиальных шоу с участием Скалы можно в любой момент пересмотреть, а что-то новое – увидеть на больших экранах. График у актёра расписан на годы вперёд.

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Хоганом, Синой и Скалой список актёров, вышедших из реслинга, отнюдь не ограничивается. Были и многие другие. Что будет после слияния UFC и WWE, покажет время. Но, кажется, рестлеров, как и бойцов промоушена Даны Уайта в кино со временем может быть только больше. Недаром же представители обеих лиг пообещали болельщикам что-то по-настоящему яркое.

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