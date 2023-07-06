Скала Джонсон, Халк Хоган и Джон Сина. Как звёзды реслинга становились иконами кино

В то время как объединившиеся крупнейшие лиги единоборств, UFC и WWE, готовятся показать фанатам что-то феноменальное, будет совсем не лишним напомнить истории трёх великих личностей, сделавших себе имя в реслинге и проложивших путь к мировой славе через WWE. Тем более что путь у них был и вправду интересный. Как известно, реслинг требует от участников не только отменных физических и борцовских навыков, но и немалой толики артистизма.

Широкое применение элементов мелодрамы совсем не редкость: персонажи обладают большим эго, ярким и уникальным стилем, с помощью которого встают либо на сторону добра, либо зла. А действия каждого прописываются в сценарии. Ничего не напоминает? Вот-вот. Поэтому и неудивительно, что время от времени таланты, демонстрируемые спортсменами в ринге, привлекают к себе внимание боссов из кинобизнеса. Кому-то достаются лишь эпизодические роли, а кто-то превращается в настоящих звёзд экрана. Так случилось и со Скалой Джонсоном, Халком Хоганом и Джоном Синой, о которых речь пойдёт далее.

Халк Хоган

Многие назовут Терри Джина Боллеа, более известного как Халк Хоган, тем, чьё имя первым приходит на ум, когда речь заходит о реслинге. Органичные вживления в роли злодея, и затем такие же успешные выступления в качестве положительного героя, а также фееричные бои на премиальных шоу WrestleMania в 1980-х сделали его настоящей иконой реслинга и любимцем армии болельщиков не только в США, но и во многих странах мира.

Популярность и харизма привели к тому, что внимание на почти 30-летнего паренька обратил Сильвестр Сталлоне, пригласив его на заметную роль в своём «Рокки 3». После последовало предложение поучаствовать в широко известном в Америке сериале «Команда А». Ну а дальше пошли главные роли («Без правил», «Мистер Няня», «Гром в раю»), где Хоган здорово раскрывал свои артистические способности и умение помахать кулаками. Как итог – место в истории не только реслинга, но и кинематографа, где у него десятки сыгранных ролей.

Джон Сина

Сина дебютировал в WWE в начале нулевых и пусть и не сразу, но всё же довольно быстро обратил на себя внимание боссов организации и фанатов реслинга. При этом отношение к Джону среди болельщиков сформировалось неоднозначным: паренёк был у всех на слуху, но кто-то его полюбил, а кто-то чуть ли не возненавидел. Можно ли сказать, что это плохо? Едва ли. Медийность, как правило, идёт на пользу любому спортсмену, и Сина исключением здесь не стал: кумира популярного на всю страну реслинг-промоушена заметили в кино и вскоре предложили роль. Сперва эпизодическую («К бою готовы»), а сразу после и главную («Морской пехотинец») вместе с Робертом Патриком (робот-злодей T-1000 в «Терминаторе 2» – его рук дело). Отзывы лента получила неважные, а вот самого Сину кинолюбители похвалили.

Джон Сина и Халк Хоган Фото: Erika Goldring/Getty Images

Зато следующая картина, «12 раундов», встречена была куда лучше. Дальше последовали фильмы с главными звёздами Голливуда (Вин Дизель, Марго Робби, Райан Гослинг, Джеки Чан), после чего пути назад у Джона фактически не было. Результат – расписанный на годы вперёд график и заметки в блокнотах разных режиссёров. Про WWE, где он сделал себе имя, Джон не забывает и по сей день и время от времени забегает на огонёк.

Дуэйн Джонсон

И, наконец, Дуэйн Скала Джонсон, ставший чуть ли не лицом современного Голливуда. Огромные гонорары сделали Скалу одним из самых высокооплачиваемых актёров мирового кинематографа, а многие кинолюбители искренне удивятся, если узнают, что начинал Джонсон не как актёр, а как рестлер. Прояснить этот момент может родословная Дуэйна, ведь родился мальчуган в самой что ни на есть реслинг-семье. Отец Роки Джонсон был профессиональным рестлером. Дед по материнской линии Питер Майвиа также был в реслинге своим человеком. Кажется, выбора у молодого Скалы не было, хоть и начинал он в американском футболе и даже имел хорошие шансы заиграть в профессионалах. Но не срослось.

Зато получилось продолжить дело деда и отца. Множество титулов в WWE, признание болельщиков (которое ценнее оттого, что пришёл Джонсон к нему не сразу – поначалу многие Скалу из-за слишком положительного имиджа невзлюбили), и уважение специалистов навсегда вписали его имя в историю реслинга. Достигнув потолка, Дуэйн быстро понял, что время двигаться дальше, и мешкать не стал. Так, в перерывах между выходами на ринг рестлер начал изучать актёрское мастерство. И не зря. Потому что очень скоро получил первую главную роль в фильме «Царь скорпионов», где здорово себя проявил и понял, что из кино теперь никуда не уйдёт. Так и получилось. Фильмы с участием Скалы продолжают выходить один за другим. А вот с WWE Джонсон, кажется, завязал, уступив дорогу новичкам. Но скучать по Дуэйну точно не стоит. Видеозаписи премиальных шоу с участием Скалы можно в любой момент пересмотреть, а что-то новое – увидеть на больших экранах. График у актёра расписан на годы вперёд.

Хоганом, Синой и Скалой список актёров, вышедших из реслинга, отнюдь не ограничивается. Были и многие другие. Что будет после слияния UFC и WWE, покажет время. Но, кажется, рестлеров, как и бойцов промоушена Даны Уайта в кино со временем может быть только больше. Недаром же представители обеих лиг пообещали болельщикам что-то по-настоящему яркое.