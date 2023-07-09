Попрощаться за 38 секунд. Лоулер ушёл на пенсию в своём стиле — брутальным нокаутом

В Лас-Вегасе продолжается турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В предварительном карде турнира свой последний бой в карьере провёл легендарный Робби Лоулер – экс-чемпион организации в полусреднем весе. Американец за 38 секунд нокаутировал соотечественника Нико Прайса и поставил жирную точку в своей яркой и насыщенной карьере.

Поединок завершился даже слишком быстро. Робби схватил соперника за голову и из клинча нанёс два боковых удара и один апперкот, после чего Прайс как подкошенный рухнул на пол. Лоулер даже не стал добивать оппонента, рефери тут же вмешался в бой, зафиксировав победу Робби техническим нокаутом, а сам Лоулер едва сдерживал эмоции.

Права на видео принадлежат UFC.

С одной стороны, такая яркая победа не могла не принести радости бойцу. С другой, Робби ещё перед боем заявил, что это последний поединок в его карьере. 41-летний американец дебютировал в смешанных единоборствах ещё в начале века и с тех пор провёл 47 поединков, в 31 одержв победы. В UFC Робби стартовал в далёком 2002 году, сумел завоевать чемпионский пояс в полусреднем весе и провести две защиты, одна из которых вошла в Зал славы UFC – это, конечно, легендарная битва против Рори Макдональда. Если вы не видели этот поединок, то он обязателен к просмотру.

Робби запомнился фанатам как боец, который на сто процентов выкладывался в каждом своём поединке, рубился со всеми соперниками и устраивал в клетке настоящее шоу. Тем удивительнее, что карьера Лоулера завершилась лишь в 41 год: те битвы, которые пережил американец, на многих поставили бы крест, но только не на Робби.

После поединка с Нико Прайсом в октагоне рядом с Лоулером появился Джо Роган, который предложил самому Робби и зрителям насладиться лучшими моментами карьеры легендарного бойца. И Лоулер едва сдержал слёзы, когда пересматривал кадры своих многочисленных побед.



Впрочем, Робби так и не снял перчатки и не положил их в центр октагона, как это по традиции делают многие бойцы. Возможно, осмыслив свою яркую победу над Нико Прайсом, Робби решит подарить фанатам ещё несколько боёв, кто знает. Хотя за свою длительную карьеру Лоулер уже всем всё доказал и вписал своё имя в историю этого вида спорта.