Дю Плесси придёт за головой Адесаньи. Африканец катком переехал могучего Уиттакера

В Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 290. В рамках главного карда события в октагоне встретились второй и пятый номера рейтинга среднего веса — Роберт Уиттакер и Дрикус дю Плесси. Дрикус совершил настоящую сенсацию, вырубил бывшего чемпиона и провёл стердаун с действующим обладателем пояса Исраэлем Адесаньей.

Про Уиттакера любителям единоборств уже давно всё известно. Австралийский новозеландец – бывший чемпион UFC в среднем весе. После первого поражения от Исраэля Адесаньи и потери титула Роберт одержал три победы и заслужил реванш. После второго поражения Уиттакер разобрал на части четвёртого номера рейтинга – Марвина Веттори, и победа над дю Плесси открывала бы Роберту дорогу к трилогии с Исраэлем.

Таким же шансом на титульный бой сегодняшний поединок был и для южноафриканца. Дрикус залетел в UFC в 2020 году и является свежей кровью для среднего веса. Дю Плесси выиграл все пять поединков в организации, все победы были досрочными, в том числе над Дарреном Тиллом и Дереком Брансоном. Но оппозиции уровня Уиттакера у Дрикуса ещё не было.

В первом раунде дю Плесси старался напирать на Уиттакера, но при этом никаких дивидендов это ему не приносило. Роберт опережал своего оппонента, раз за разом доносил джеб до цели. Дю Плесси много работал ногами и действовал в силовой манере, вкладываясь в каждый свой удар. В середине раунда Уиттакер совершил тейкдаун, но развить успех в партере не сумел, чего нельзя сказать про дю Плесси. На последней минуте раунда Дрикус красиво провёл переднюю подножку и начал разбивать Роберта в партере, нанеся сопернику сечку. И это был первый звоночек для новозеландца.

Второй раунд Роберт Уиттакер начал в той же манере, что и первый, а дю Плесси продолжал напирать, попадания южноафриканца становились всё более значимыми. И в итоге напор этот сделал свою работу: Дрикус поймал Роберта силовым джебом, после чего у Уиттакера подкосились ноги, и южноафриканец бросился его добивать. Мощнейшим ударом по корпусу дю Плесси буквально срубил Роберта у сетки, после чего выбросил ещё с десяток ударов, и рефери остановил поединок. Дрикус дю Плесси – новый претендент на титульный бой в среднем весе.

Сразу после боя в клетке появился Исраэль Адесанья, который провёл с претендентом стердаун. Бойцы обменялись «ласковыми» высказываниями в адрес друг друга, продолжили спор об африканской принадлежности и тем самым подогрели интерес к предстоящему поединку. Ждём с нетерпением.