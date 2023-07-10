«Там избегают русских кувалд». Богатыря Павловича откровенно кинули в UFC?

11 ноября на UFC 295 состоится поединок за титул в тяжёлом весе между действующим чемпионом организации Джоном Джонсом и экс-обладателем пояса Стипе Миочичем. Анонс, который поделил спортивную общественность на два лагеря. Представители одного с нетерпением ждут поединка за статус величайшего тяжеловеса в UFC, а представители другого считают, что на месте Миочича должен был оказаться россиянин Сергей Павлович.

Поединок Джонс – Миочич – это в любом случае ожидаемый и один из самых ярких анонсов этого года. Джон после победы над Сирилем Ганом только и говорил, что мечтает подраться со Стипе, поэтому глупо было думать, что UFC не пойдёт навстречу своей главной звезде и не организует поединок, который вызовет огромный интерес у зрителей. Вопрос в другом: заслужил ли Стипе прямо сейчас титульный бой?

Безусловно, Миочич – легенда в этом виде спорта. Он установил рекорд по защитам титула в тяжёлом весе, побеждал таких монстров, как Алистар Оверим, Джуниор дос Сантос, Фабрисиу Вердум, Фрэнсис Нганну, Даниэль Кормье. Послужной список Стипе вызывает уважение, но сейчас нужно делать акцент не на бывших победах, а на текущем состоянии дел. К бою с Джонсом Миочич подойдёт в солидном возрасте, а его простой составит два с половиной года. Плюс в своём последнем поединке Стипе улетел в тяжелейший нокаут от Нганну, и неизвестно, как он сумел восстановиться после этого.

И на другой чаше весов есть Сергей Павлович – русский богатырь, который сносит всех подряд в UFC. На счету Сергея шесть побед подряд, причём все одержаны нокаутами в первом раунде. Павлович занимает первую строчку в рейтинге, уже страховал титульный поединок в тяжёлом весе между Джонсом и Ганом и давно заслужил бой за пояс. Но россиянину придётся ещё подождать. Вероятно, Джон в случае победы над Миочичем уйдёт в отставку и оставит пояс вакантным, тогда за него точно будет драться Сергей.

А пока UFC в очередной раз оставила русского богатыря за пределами титульной гонки, сделав ставку на Миочича, отдав дань заслугам Стипе и пойдя на поводу у своей главной звезды – Джонса. Справедливо это? Если брать спортивную составляющую, то, конечно, нет, на месте Стипе должен был оказаться Сергей. Но UFC уже давно не только про спорт, поэтому к таким поворотам событий уже можно было привыкнуть. Такого же мнения придерживается известный российский боец Иван Штырков.

«Если говорить о Сергее Павловиче, то я думаю, что он сейчас представляет для Джонса намного бóльшую угрозу, чем Миочич, но мы давно уже должны привыкнуть к таким играм в UFC. Сейчас Сергей сам должен принять решение: либо сидеть и ждать титульник, простаивая и не зарабатывая деньги, либо дальше сносить всех и расти как боец. Тут уже от его решения всё зависит. У обоих вариантов есть и плюсы, и минусы», — сказал Иван Штырков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Некрасовым.

Солидарен с позицией Штыркова и другой российский боец смешанных единоборств – Вячеслав Василевский, который также видит Павловича главным претендентом на титул в тяжёлом весе.

«Сейчас Сергей на моральном подъёме за счёт своих доминирующих побед, и в такой эйфории он мог бы Джонса поколотить. То, что его взяли и отодвинули — это не очень хорошее развитие событий для него. Наверное, это и не совсем правильно. Павлович сейчас гораздо более логичный претендент, потому что Миочич давно не дрался, и ему бы провести бой-другой, чтобы вернуться к своим кондициям, а потом уже драться за пояс», – сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Олег Тактаров в интервью Metaratings высказался ещё более жёстко, подытожив ситуацию и упомянув Александра Волкова: «Как я и предполагал, Джону Джонсу дали бой не с Сергеем Павловичем, а со Стипе Миочичем. Шансы в этом противостоянии вижу 50 на 50. Оба умные бойцы, но при этом достаточно возрастные. Джонс уже закрыл свой гештальт, завоевав титул в тяжёлом весе, и на предстоящий бой он не будет так сильно мотивирован. В то же время у Миочича огромная мотивация вернуть себе титул в бою с таким соперником.

Но при этом Александр Волков и Сергей Павлович крайне опасны для них обоих, поэтому они максимально долго будут избегать встреч с российскими тяжеловесами. Они будут устраивать между собой по три-четыре боя, понимая, что [эти поединки] будут лучше продаваться и они получат меньше увечий, чем от двух русских кувалд. Зачем подставлять башку под такое? Нормальный человек под эти танки не полезет. Поэтому Джонс и Миочич будут использовать все словесные хитрости, чтобы избежать противостояний с русскими».