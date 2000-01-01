Кто такая Виктория Дудакова?
Виктория лишь дебютирует в лучшем промоушене мира, но уже обещает стать чемпионкой. Так какой тайной силой обладает российская спортсменка?
В смешанные единоборства Дудакова попала далеко не сразу. В юности Виктория увлекалась плаванием и даже была чемпионкой России среди юниоров. Она мечтала попасть на Олимпиаду, но не сложилось.
Другой страстью спортсменки оказались бои. По совету мамы Дудакова решила рискнуть и начала заниматься кикбоксингом и панкратионом. Она добилась успеха и стала чемпионкой страны по рукопашному бою (до 21).
Тогда Виктория и осознала, что надо двигаться дальше. В 20 лет россиянка отправилась на чемпионат Европы по ММА, где стала первой нашей спортсменкой, завоевавшей золотую медаль.
Шаг за шагом Дудакова шла к своей цели, меняла промоушены и наконец заинтересовала представителей UFC. Это произошло после грандиозной победы Виктории на турнире Dana White’s Contender Series.
Там она одолела Марию Сильву, что стало шестой победой в её карьере в смешанных единоборствах. При этом Дудакова ещё ни разу не проигрывала, так что статистика у неё замечательная.
Тем не менее без сложностей не обошлось. На том турнире Виктории пришлось испытать стресс, когда она не с первого раза смогла уложиться в вес. Ей пришлось раздеться, чтобы показать нужный результат!
Теперь Дудакову ждёт трудное испытание — дебют в UFC против Истелы Нунес. Бой с бразильянкой состоится 16 июля на турнире UFC on ESPN 49.
Настроение у Виктории приподнятое. Она уверена в себе и уже сейчас обещает, что через три года станет чемпионкой промоушена.
«Моя цель в UFC — чемпионский пояс. Я поставила себе цель стать чемпионкой UFC за следующие три года. Можете скринить. Также планирую в будущем выступать в 56 кг», — сказала она. Что ж, удачи!
Раздевалась на весах и никогда не проигрывала. Красавица Дудакова — новая звезда UFC?
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