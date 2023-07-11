«В рейтинге никакой логики». Почему Волкановски снова стал лучшим бойцом UFC?

Отгремел турнир UFC 290, который оказал значительное влияние на рейтинги.

Главный момент – чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски вернулся на первую строчку в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий после очередной, уже пятой по счёту, защиты титула. Но лидерство у него не единоличное – обладатель титула в тяжёлом весе Джон Джонс тоже значится первым в Р4Р. Третий – россиянин Ислам Махачев.

Насколько справедлив такой расклад? Волкановски – очень активный чемпион. В этом плане с ним может поспорить разве что Алджамейн Стерлинг. Однако многие эксперты и болельщики сходятся во мнении, что австралиец должен был потерять первую строчку после поражения от Ислама Махачева, который тогда был вторым. Другое дело, что в UFC зачем-то расположили россиянина так высоко после победы над Чарльзом Оливейрой. И стали жертвой своих же действий. Но это уже другой момент.

А что о двоевластии Волкановски и Джонса думают фанаты?

«В рейтинге нет никакой логики», — пишет на Reddit abuhatem.

«Ислам, чувак, который победил двоих из первой десятки, стал чемпионом, и не проигрывал почти десятилетие. Только третий. Рейтинги P4P в ММА — это шутка», — считает Acceptable-Ad1930.

«Он точно должен быть выше Джона. Но Волк №1, в этом есть большой смысл. Даже если вы не согласны, невозможно не увидеть аргумент», — добавляет BittenAtTheChomp.

«Ислам выше Адесаньи – это сумасшествие», — говорит RrobablyPetarded.

Считается, что рейтинг основан не на общем резюме, а на том, насколько хорош боец ​​​​на данный момент, на основе недавних побед. Джонс за три года имеет только победу над Ганом, тогда как у россиянина в этом плане более выигрышная позиция. Да и конкуренцию он выдержал нешуточную.

Проблема в том, что у рейтинга нет чётких правил. Вроде бы надо смотреть на последние успехи, но в то же время Джонса долго держали в топ-10 во время его простоя. И, наверное, по делу, всё-таки он никогда не проигрывал. Так считается.

C другой стороны, американец становился чемпионом в двух дивизионах. Чего не смогли многие, в том числе Волкановски и его друг Исраэль Адесанья. Может быть, из-за этого позиции уравнялись? На одной стороне постоянные защиты, на другой – один поединок, но в другом весе и в доминирующем стиле.

На днях Джонса признали лучшим бойцом года от ESPN, где он также обошёл Ислама Махачева и Аманду Нуньес, которая вполне заслуживала награду, особенно после завершения карьеры. Там тоже посчитали, что одного боя Джонса достаточно.

Похоже, главный элемент для позиции в рейтинге – последняя победа. Интересно, поднимется ли хоть на одну строчку Ислам, если, допустим, снова возьмёт верх над Оливейрой.

Кстати, в топ-15 лидерство у представителей лёгкого веса – Махачев, Оливейра и Дастин Порье. Кроме того, в феврале Волкановски спускался в эту весовую категорию.

А вообще, было бы красиво разобраться с этим вопросом после реванша Махачева и Волкановски. Победитель получает первую строчку, а Джонс, вероятнее всего, завершает карьеру после поединка с Миочичем. Раз для россиянина и австралийца так важен этот вопрос, о чём они периодически говорят в СМИ.

Правда, в ближайшее время вряд ли стоит ждать реванша, так как Алексу предстоит операция, на восстановление уйдёт пара месяцев.