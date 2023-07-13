Судьи или сценаристы? Кто определяет победителей и проигравших в реслинге

Брутальные гиганты с голым торсом, кровь и поломанные стулья – всё это про реслинг. И всё это понарошку? Не совсем! Для начала стоит сразу раскрыть карты и чётко сказать, что в первую очередь реслинг связан с развлечениями. И поэтому главное, что требуется от рестлеров, заключается в умении артистично воплотить всё, что прописано в сценарии. А вот зрители должны получить неподдельные и самые настоящие эмоции.

И всё-таки это лишь часть правды, а потому споры, является реслинг спортом или просто аттракционом для утехи публики, велись многие десятилетия. Ещё в прошлом веке ведущий реслинг-промоушен WWE, кажется, решил расставить все точки над «i», начав активно использовать говорящий термин «спортивное развлечение». И это более чем разумно.

Согласен с таким подходом и президент ММА-промоушена UFC Дана Уайт, который после слияния обеих лиг заявил, что перекрёстных поединков между бойцами промоушенов ждать не стоит: «Разница между UFC и WWE заключается в том, что у WWE есть развлекательная ценность. У них есть эти парни, которые являются невероятными спортсменами. Они приходят туда и делают своё дело. Всем известно, что там всё развивается по сценарию. Когда вы смотрите бои на UFC, то понимаете, что там всё реально. Это наш слоган. В UFC нет заранее определённых исходов. Так что никаких кроссоверов не будет».

Действительно, исходы в реслинге заранее определяет команда сценаристов, хотя в редких случаях это делают и сами рестлеры. Зависят результаты от текущего положения в сюжете: если это начало противостояния, победителем, чтобы обострить интригу, наверняка выберут «хилла», то есть злодея; если же дело близится к развязке, триумф, скорее всего, будет за «фейсом» – положительным персонажем, преодолевшим на своём пути множество препятствий.

Справедливости ради, спортивная составляющая в реслинге тоже присутствует — и в немалой степени. Вышел реслинг из борьбы, и её элементы до сих пор никуда не ушли. Сами рестлеры выглядят поэффектнее многих бойцов ММА и проводят немало времени в тренажёрном зале, работая над физической формой. Более того, ситуация в реслинге иногда выходит из-под контроля, и тогда перед глазами ничего не понимающих организаторов начинает твориться такое, повлиять на что они уже не в состоянии. Называются подобные ситуации «шу́тами», но случаются они довольно редко. Однако всё-таки случаются.

А ещё забавно, что, несмотря на понимание расписанной по сценарию природы реслинга, некоторые американские штаты лишь в конце прошлого века перестали регулировать его как профессиональный вид спорта. Поспособствовала этому всё та же ведущая лига WWE – лишь бы не платить взносы за спортивное лицензирование.

Но было бы ошибочно думать, что в реслинге всё «по-вегетариански»… Разумеется, риски во время схваток стараются свести к минимуму. Но ничего не поделаешь – зрители требуют зрелищ, и организаторам, а значит, и самим рестлерам, приходится идти на повышение ставок. Чего порой только не происходит в ринге! Опасные прыжки, приземления на спину, преодоление невыносимой боли и даже выступления через травмы – лишь бы болельщик был доволен. Грустным примером имеющихся в реслинге рисков может послужить пример Даррена Дроздова, который оказался парализован после неудачного падения на голову.

Да, в UFC всё куда напряжённее… Реслинг же скорее кино или сериал, где мы знаем, что всё не по-настоящему, но новых фильмов или серий всё же с нетерпением ждём.