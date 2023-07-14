«Конор, давай завалим драку на «Уэмбли». Усик идёт по следам Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик продолжает подготовку к поединку против Даниэля Дюбуа, который состоится 26 августа. Украинский боксёр и британец Тайсон Фьюри не смогли договориться по поводу объединительного поединка за звание абсолютного чемпиона мира, в итоге Усик встретится с Дюбуа, а Фьюри проведёт бой с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Подобный расклад не устраивает Александра, который по-прежнему пытается добиться встречи с Фьюри.

«Он забавный. Я вообще о нём не думаю, мне просто нужно встретиться с ним на ринге. Я больше не забочусь о поясе. Мне нужен Фьюри, титул WBC – это просто небольшая мотивация, но людям и болельщикам просто нужно увидеть, как мы сражаемся», — приводит слова Усика BoxingScene.

Поединок Фьюри – Усик – действительно один из самых ожидаемых в современном боксе, два лучших супертяжа современности должны выяснить, кто же из них сильнее. Если оба одержат победы в своих предстоящих поединках, то нет сомнений, что их команды вновь вернутся к обсуждению объединительного боя. А Усик тем временем уже поделился планами на дальнейшую карьеру после боя с Тайсоном.

«Пойду в крузервейт, ещё раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты», — сказал Александр в интервью на YouTube Seconds Out.

И если по поводу президентства Усик, вероятно, пошутил, то вот про возвращение в тяжёлый вес — довольно смелое заявление от украинца. Усику сейчас 36 лет, на момент боя с Фьюри, если он всё же состоится, Александру уже стукнет 37. В последний раз украинский боксёр выступал в крузервейте аж в 2018 году, с тех пор Усик боксировал только в супертяжёлом весе и для этого набрал вес и мышечную массу. Возвращение к весогонкам под закат карьеры – это, конечно, большой риск. Понятно, что Александр – один из лучших боксёров вне зависимости от весовых категорий, бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте, и его возвращение в родной вес будет знаковым событием в мире бокса. Вопрос в том, сможет ли он заново собрать все пояса?

Сейчас в этой категории четыре разных чемпиона, а значит, Усику предстоит как минимум четыре поединка с топовыми боксёрами дивизиона. Готов ли он в таком возрасте к подобным свершениям – большой вопрос. С момента перехода в супертяжёлый вес Александр провёл четыре поединка, бой с Дюбуа будет пятым. И это почти за четыре года. С такой частотой выступлений собрать пояса в крузервейте будет крайне тяжело.

Бой с Фьюри и возвращение в тяжёлый вес – не единственные цели, которые обозначил Усик. Видимо, заразившись примером от британца, Александр тоже решил бросить вызов звезде UFC – Конору Макгрегору.

«Я смотрел, что Конор Макгрегор сейчас нормально набрал вес. Эй, Конор, давай завалим с тобой драку на «Уэмбли», — заявил Усик.

Если уж к бою Фьюри – Нганну все относятся крайне скептически и критикуют Тайсона за выбор такого соперника, то в случае с Усиком эта критика должна быть увеличена вдвое, если не втрое. Нганну – опаснейший тяжеловес UFC, от удара которого отлетали настоящие монстры этой игры. И поэтому, хоть у Фрэнсиса нет никакого боксёрского опыта, шанс на лаки панч всё-таки сохраняется.

В случае с Конором и Усиком ситуация такая, что действующий обладатель трёх боксёрских поясов в супертяжёлом весе бросает вызов бойцу ММА, который в последний раз выступал два года назад в лёгком весе и идёт на серии из трёх поражений в четырёх последних боях. Вызывать Макгрегора на бой стало популярным уже давно, ирландец, который в последнее время специализируется больше на виски, пиве и скандалах, чем на боях, получает вызовы примерно раз в месяц, причём от самых разных бойцов. Условных Майкла Чендлера или Чарльза Оливейру можно понять, они хотя бы в одной весовой категории с Конором, да и драться собирались по ММА. Но когда такой вызов бросает обладатель трёх поясов в супертяжах и зовёт Макгрегора в бокс, это вызывает только саркастическую улыбку. Конор, когда ещё находился в более-менее оптимальной форме, был деклассирован 60-килограммовым Флойдом Мейвезером, который к тому моменту уже два года как был на пенсии. Что сделает с нынешним Конором нынешний Усик – даже представить страшно.

Так или иначе, Фьюри, Конор и крузервейт – это всё планы и мечты. Но впереди у украинца есть чёткая задача – защитить пояса в бою с Дюбуа.