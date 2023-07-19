Тактаров возвращается. Наш первый чемпион UFC будет бить обрусевшего депутата

55-летний Олег Тактаров, победитель шестого турнира UFC в далёком 1995 году, готов вернуться в клетку. Об этом заявил его потенциальный соперник – экс-претендент на титул чемпиона лучшего промоушена на планете, 52-летний Джефф Монсон.

«Оппонент по прощальному бою пока не определён, но 4 августа моим соперником станет Олег Тактаров. Это решилось только вчера. Я получил предложение и согласился. Поединок пройдёт в Москве», – приводит слова Монсона «Спорт-экспресс».

Анонс этого поединка стал неожиданностью для многих любителей смешанных единоборств. Тактарову и Монсону на двоих больше ста лет. Джефф в последние годы проявлял хоть какую-то бойцовскую активность: в феврале 2022 года зарубился на голых кулаках с Александром Емельяненко, а в октябре 2022 года провёл «прощальный» бой против Александра Ильясова, который был признан несостоявшимся из-за запрещённого удара от соперника. И вот, спустя почти год, Монсон заявляет о бое с Тактаровым, причём говорит о том, что и этот поединок не будет последним: прощальное турне Снеговика затягивается.

И если американец с российским паспортом даже в 52 года продолжает быть активным, насколько это возможно, то Олега Тактарова в деле никто не видел уже больше 15 лет. Повесив перчатки на гвоздь в начале нулевых, Русский Медведь снял их в 2007 году, провёл два боя против Джона Марша и Марка Керра, после чего вновь завершил карьеру. Но, как оказалось, и в этот раз не окончательно.

Возвращение Олега действительно получилось неожиданным. Тактаров вполне неплохо себя чувствовал без боёв: снимался в кино, выступал в СМИ в роли эксперта, работал в качестве комментатора, выступал секундантом у Рината Фахретдинова в UFC. Если Монсон так и не сумел найти себя вне октагона, помимо различных попыток построить политическую карьеру, то Олег вполне наслаждался жизнью без боёв.

Конечно, Тактаров и Монсон – легенды смешанных единоборств, их имена известны не только в России, но и во всём мире. И если бы их бой выпал на начало нулевых, то это была бы эпичная битва. Чего ожидать от двух ветеранов, один из которых постоянно мучится от травм, а второй возвращается после 15-летнего простоя, в 2023 году, пока непонятно. В секрете пока и формат поединка, и его статус: будет ли это показательный дружеский бой или же олдскульная рубка двух легенд?

В любом случае вывеска Тактаров – Монсон интригует. Хоть оба и находятся в почтенном возрасте, но и Олег, и Джефф имеют колоссальный бойцовский бэкграунд, который готовы продемонстрировать. У Монсона за спиной вообще под сотню профессиональных боёв! Поэтому наблюдать за битвой опытных ветеранов с неплохой ударной техникой и отличной борьбой гораздо интереснее, чем смотреть какой-нибудь поединок из поп-ММА между условными блогерами. Главное, чтобы бой не сорвался. Потому что в случае с двумя ветеранами сложно быть уверенными в их готовности ворваться в клетку.