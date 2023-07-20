«У Хамзата аура, как у Хабиба». Интервью с тренером Чимаева

Азамат Дугулубгов тренирует шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева. И недавно специалист попал во многие ММА-паблики и СМИ. Тренер выложил пост в социальной сети и опубликовал заретушированную фотографию с последнего боя возможного оппонента Борза. Умельцы же смогли по кусочкам понять, что это за поединок. Мы связались с Азаматом и попросили прокомментировать эту ситуацию.

— Как это произошло?

— Эти детективы выискивают каждую деталь, и надо следить за каждым словом и каждым постом в социальных сетях. Потому что за нами активно следят, что мы делаем и говорим. Я как тренер наивно и простодушно подошёл к этому вопросу, выложив определённую информацию.

Мы как раз с Хамзатом об этом говорили, я думал, что замазал всё, что нужно, но люди всё равно начали разбирать детали и придумывать свои версии.

— Как может сложиться бой с Хамзатом для потенциального соперника?

— Это ММА, очень сложно предполагать, как пройдёт бой. В последнее время много апсетов, бойцы, от которых ждут чемпионского пояса, проваливаются, а те, от кого ничего не ждали, взлетают. Поэтому очень сложно предполагать. Но что точно можно сказать – каждый следующий соперник Хамзата очень нервничает, потому что вокруг Борза уже есть аура, он необычный боец, и к нему будет очень очень сложно готовиться. Не только физически и стратегически, но и морально. Он показывает вроде бы простые вещи – проходы, удары, напор, но в этой простоте сумасшедший настрой Чимаева, он выходит сделать больно сопернику. Всё это заставляет оппонента нервничать, волноваться, они выходят из зоны комфорта, пересматривают свои тренировки, ищут похожих спарринг-партнёров. Это всё выбивает из колеи, и боец выходит против Хамзата уже неуверенный в себе, а это уже полдела. Это было с Хабибом, Жоржем Сен-Пьером, Федей Емельяненко, Альдо, к ним очень было сложно готовиться, потому что они особенные, необычные.

— Ты спарринговал с Чимаевым? Он настолько хорош, как о нём и говорят?

— Я не спарринговал с Хамзатом, я вообще не спаррингую сейчас. Тренер должен оставаться тренером, боец не должен видеть в тебе спарринг-партнёра. Я благословлён тем, что являюсь молодым тренером, но всё равно не создаю тот ритм, ту динамику, которые должны быть в спаррингах. Я наблюдал за тренировками Хамзата, и он реально необычный спортсмен, одарённый боец. Он знает, кто он и что ему надо делать, это самое главное в менталитете бойца.

Азамат Дугулубгов Фото: Chad Matthew Carlson/Getty Images

— Как думаешь, Хамзат вернётся в полусредний вес или будет драться в среднем весе?

— Не хочу на эту тему спекулировать, оставим эту тему на следующее интервью.

— А в целом удаётся работать с нашими ребятами?

— Я тренировал ребят из Кабардино-Балкарии, с Казахстана, с Дагестана. Раньше, когда я был бойцом, мы тренировались вместе с Хабибом, Рустамом и другими именитыми ребятами.

— Семь лет назад ты приезжал в Москву, и я у тебя брал интервью. Ты говорил, что у ребят с Кавказа есть определённая репутация в США. Сейчас, спустя шесть лет, она всё ещё есть и не изменилась?

— Ажиотаж несколько уменьшился, но мы всё равно держим марку. Бойцы не хотят драться против ребят с Кавказа. Я продвигаю нескольких таких ребят, и найти им соперника в региональных организациях очень сложно, многие просто отказываются, узнавая, откуда боец. Новое поколение бойцов дорожат своими рекордами и не хотят рисковать, а с бойцами с Кавказа риск проиграть больше. Все хотят выходить с уверенностью в победе. Когда я приехал в Штаты, первые два года выступал почти каждую неделю – в кикбоксинге, в грэпплинге, в борьбе. И это было правильно, соревнования были как тренировочный процесс. Проигрыш был в порядке вещей, ты понимал слабые места и тренировался в этом направлении. А нынешнее поколение боится проиграть, показать себя проигравшим, везде же социальные сети, и твое видео могут все увидеть. Они не понимают, что, пока они выступают в любителях, надо испытать все возможные варианты развития боя – сабмишен, победа, проигрыш, нокдаун и так далее, чтобы, когда они перейдут в профессионалы, их ничего не могло удивить, они уже были опытными во всех аспектах.

Азамат Дугулубгов Фото: Chad Matthew Carlson/Getty Images

— Успеваешь смотреть турниры? Если да, то какие бойцы произвели на тебя впечатление в последнее время?

— Времени хватает только на просмотр конкретных боёв для подготовки своего ученика. Просто сесть и посмотреть турнир полностью уже не получается.

— Я уже упоминал, что в 2017 году ты приезжал в Москву и я брал у тебя интервью. Тогда ты был коричневым поясом по БЖЖ, у тебя был зал в Нью-Джерси, где ты по своей методике тренировал всех, от детей до пенсионеров. Расскажи, какие изменения произошли за эти шесть лет?

— Я влюбился в БЖЖ, стал чёрным поясом, выступил на открытом интернациональном чемпионате, взял золото среди чёрных поясов. Обычно чёрные пояса по БЖЖ приходят в ММА, а я иду обратным путём – из ММА я пришёл в БЖЖ и стал чёрным поясом. Следующая моя цель – это стать чемпионом мира по БЖЖ среди чёрных поясов и стать первым, кто пришёл из ММА и добился такого результата. В плане бизнеса тоже всё хорошо, мой зал в Нью-Джерси получил награду лучшего зала в северном Нью- Джерси. В зале занимаются от 350 до 420 учеников, которые тренируются у девяти тренеров без моего непосредственного участия. Я открываю второй зал в Дубае и переезжаю туда с семьёй, чтобы полностью себя посвятить развитию зала в этом регионе.