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UFC 294: Ислам Махачев — Чарльз Оливейра, Хамзат Чимаев — Пауло Коста, выбор соперников, критика и реакция

Для Махачева и Чимаева готовят супертурнир в Абу-Даби. Но соперники наших парней — провал
Сергей Сорокин
UFC 294: Ислам Махачев — Чарльз Оливейра
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Реванш Ислама без интриги и битва Борза с постоянно сливающимся бразильцем.

UFC 294 – самый ожидаемый турнир 2023 года, события в Абу-Даби всегда получаются огненными. Боссы промоушена молчали на протяжении долгого времени. А теперь неожиданно решили анонсировать сразу два громких поединка. Следующего соперника узнал чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев. Наконец-то заполучил оппонента Хамзат Чимаев, который пока только жаждет получить заветный пояс. И, говоря откровенно, выбор матчмейкеров получился довольно спорным.

Соперником Махачева вновь станет Чарльз Оливейра. Именно с бразильцем россиянин и завоевал чемпионский титул. Любопытно, что поединок состоялся осенью прошлого года в Абу-Даби. Вот только есть сразу две причины, по которым такой выбор от UFC кажется странным. Чарльз совсем недавно наотрез отказывался биться осенью. Он только-только провёл поединок с Бенеилом Дариушем, поэтому хотел отдохнуть и лучше подготовиться к реваншу.

А кто стал бы лучшим оппонентом для нашего чемпиона?
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Видимо, Дана Уайт смог уговорить бразильца, предложил ему отличные условия. Вот только Оливейра не проваливался на весах. И если он не сможет качественно подготовиться к поединку, то может в очередной раз сорваться в самый последний момент. Тогда UFC придётся спасать главный бой вечера и искать замену в срочном порядке. Но вряд ли кто-то согласится выходить против чемпиона на коротком уведомлении, становясь для него лёгкой добычей.

Кроме того, в реальные шансы Оливейры практически никто не верит. Первый поединок наглядно показал, что Махачев тотально разобрал соперника. А теперь Чарльзу предрекают ещё одно поражение. Например, Вячеслав Василевский вообще считает, что в реванше нет смысла: «Реванш ничего не изменит. Всё будет так же стремительно, Махачев заберёт. И Оливейра вспомнит тот бой в голове и поймёт, что ошибся адресом. Для обывателя он будет интересен. Но тем, кто понимает в этом, и так всё ясно. Смысла особого в реванше нет».

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Чимаев наконец-то получил поединок. Правда, пройдёт он с годовалым простоем, но Хамзат максимально подготовится, в этом можно даже не сомневаться. Вот только он ждал совершенно иного соперника. Борз всячески открещивался от Пауло Косты и насмехался над ним. А ещё вызывал Камару Усмана и Леона Эдвардса. А в итоге получил именно бразильца, который занимает лишь седьмое место в рейтинге средневесов. Конечно, у Чимаева и Косты есть давний конфликт и личная неприязнь. Но, кажется, Хамзат ждал совершенно иного. Кстати, Пауло славится умением сливаться с боёв в самый ответственный момент. Поэтому его выход в клетку – под большим вопросом.

Конечно, турнир UFC 294 в Абу-Даби всё равно выглядит мощно. На нём же выступит и Икрам Алискеров, соперником которого станет Нассурдин Имавов. А значит, стоит ждать не только интересных поединков, но и огня вне октагона. Но кажется, что и фанаты, и сами бойцы ждали совершенно других оппонентов. Остаётся надеяться, что все соперники всё-таки выйдут в октагон.

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