«Выйти на бой было бы самой большой глупостью». Умар не рискнул здоровьем ради пояса

Поединок четвёртого номера легчайшего дивизиона UFC Кори Сэндхагена с 11-м бойцом рейтинга Умаром Нурмагомедовым, который должен был стать главным событием турнира UFC Fight Night в ночь с 5 на 6 августа, отменён. Причиной стала травма российского бойца, из-за которой двоюродному брату Хабиба пришлось сняться.

«Выходить на самый важный бой в моей жизни с порванными связками плеча было бы самой большой глупостью. В ближайшее время операция, и там всё по старому кругу. Всякое случается. И травмы – это всего лишь часть спортивной жизни. Починю своё плечо и вернусь сильнее», — написал Умар Нурмагомедов в своих социальных сетях.

К этим словам Нурмагомедов приложил видео эпизода, в котором он получил травму. Произошло это во время боксёрского спарринга. В одном из моментов Умар столкнулся с оппонентом плечами и тут же остановил спарринг, держась за повреждённую руку.

Конечно, травмы в спорте, особенно в единоборствах – дело привычное. Но сейчас за Умара крайне обидно. Поединок с Кори Сэндхагеном должен был стать трамплином для российского бойца. Кори говорил о том, что в UFC дали этому поединку претендентский статус, но даже и без этого было понятно: для обоих бойцов это крайне важный поединок. Сэндхаген хотел ещё раз удивить бойцовский мир и доказать, что находится в топ-5 дивизиона не случайно и имеет титульные амбиции. Ну, а для Умара бой должен был стать самой серьёзной проверкой на прочность: в случае победы над крепким американцем Нурмагомедов взлетел бы в рейтинге и мог рассчитывать на чемпионский бой.

Увы, это всё сослагательное наклонение. Теперь Умар ляжет на операцию и неизвестно, когда сможет вернуться в строй. Да и нет ясности, какой будет к тому времени расклад сил в легчайшем дивизионе. Поэтому планы на чемпионский пояс российский боец вынужден отложить.

В UFC расстроены не меньше, чем сам Умар: у организации слетел главный бой вечера. Если взглянуть на рейтинг легчайшего дивизиона, то вариантов развития событий не так много. Алджамейн Стерлинг и Шон О’Мэлли готовятся к совместному поединку, Мераб Двалишвили восстанавливается после травмы, а Пётр Ян – после череды поражений. С Марлоном Верой Кори дрался совсем недавно и победил, а давать шанс Робу Фонту в UFC вряд ли станут, да и такой поединок не вызовет никакого интереса и не потянет на роль главного события турнира. Остаётся один вариант – Генри Сехудо. Да, хитрый Генри снялся с поединка с Верой, ссылаясь на травму, но эту ситуацию отлично прокомментировал экс-чемпион UFC Доминик Круз.

«Я бы ничего не говорил по этому поводу, но Генри сказал следующее: «Я бы хотел сразиться с Петром Яном или Мерабом Двалишвили». А ведь они выше Веры в рейтинге. Получается, что его не устраивает соперник уровня Марлона Веры. Он как бы говорит: «У меня сильно болит плечо для боя против Веры, но, если вы дадите мне Стерлинга или Петра Яна, оно уже не будет болеть. Я смогу выйти в октагон». По мнению Генри, некоторые бои стоят того, чтобы драться даже с больным плечом, а другие — не стоят», — заявил Круз в интервью Брендану Шаубу.

Поэтому, вероятно, в UFC будут уговаривать бывшего двойного чемпиона выйти на замену Умару и провести бой с Кори. И, скорее всего, этот поединок будет также носить претендентский статус, так что в случае победы Генри сможет заполучить бой с победителем пары Стерлинг – О’Мэлли. И есть предчувствие, что Сехудо этим шансом воспользуется.